Feroz crítica a Gareca en Chile antes del partido ante Argentina: “Estamos en una depresión absoluta”

La feroz crítica en Chile a Ricardo Gareca

Chile está último en las Eliminatorias para el Mundial 2026 y este jueves se jugará una de sus últimas chances ante Argentina -nada menos- en el Estadio Nacional de Santiago. En la previa al choque ante el equipo de Lionel Messi y compañía, el entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, fue duramente criticado y también dijo lo suyo.

El periodista local, Cristian Camaño, de ESPN, reflexionó que “en los últimos 28 yo no recuerdo un partido Chile - Argentina donde 48 horas no se hable de fútbol. Yo recuerdo épocas de Nelson Acosta, que venía a Argentina. ¿Cómo se para al Burrito Ortega? Pero ahora, absolutamente nada”.

El comunicador apuntó contra Gareca: “Eso es responsabilidad de ese hombre. Ese hombre nos agotó toda la paciencia y la energía con respecto a la selección. Nos consumió todo en un año y dos meses. Al punto de que, estando a 48 horas de un partido con Argentina, jugándose la vida, no pasa absolutamente nada”.

Camaño fue más allá y sentenció: “Eso es un síntoma perfecto de lo que estamos viviendo hoy como nuestro vínculo con la selección. Más allá de que hay que analizarla, ha conseguido que contra Argentina, 48 horas antes, nadie hable del campeón del mundo, del bicampeón de América, que viene el mejor jugador de la historia. ¿Cómo vamos a frenar a Julián Álvarez? Nada. Estamos de verdad en una depresión absoluta“.

Ricardo Gareca analizó el presente de Chile en la previa al partido frente a Argentina en Santiago

Ricardo Gareca, por su parte, habló en conferencia de prensa y reconoció que “nosotros tuvimos un momento crítico que fue de post Barranquilla (derrota 4-0 ante Colombia). Fue un momento crítico, no me gustó el rendimiento del equipo, no me gustó cómo perdimos”.

Pese al mal partido ante los cafeteros, el Tigre reconoció y agradeció el apoyo de los dirigentes chilenos. “Tuvimos un respaldo importante y a partir de ahí hubo un cambio. Yo creo que hicimos una buena llave con Perú y Venezuela. Entonces, el equipo empezó a mostrar una mejora en el rendimiento".

Para el entrenador argentino, el “crecimiento del rendimiento” lo “sostuvo en el cargo, porque los dirigentes entendieron que, si bien los resultados no fueron los adecuados, en el rendimiento sí. Eso es lo que nos ha hecho sostener en el cargo. Creo que podemos seguir mejorando con el correr de los partidos, más allá de los últimos rivales que nos toquen en las Eliminatorias”.

Luego de 14 partidos disputados, Chile ganó dos partidos, empató cuatro y perdió ocho. Marcó 9 goles y le convirtieron 21. Está último en la tabla con 10 puntos, misma cantidad que Perú, que tiene mejor diferencia de gol (-11 / -12). Arriba de ambos se ubica Bolivia, con 14 unidades, y Venezuela, con 15, que hoy ocupa el puesto para el repechaje. Quedan cuatro jornadas y 12 puntos en disputa.

Chile tendrá la posibilidad de sumar, aunque tendrá enfrente al campeón mundial y bicampeón de América. El duelo que se llevará a cabo este jueves, desde las 22, en el Estadio Nacional de Santiago, será clave para las últimas chances que le quedan al elenco trasandino de poder llegar al menos a la repesca.