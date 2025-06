La llamativa reacción de Simeone cuando le mostraron la foto del polémico penal anulado a Julián Álvarez ante Real Madrid

La reacción de Simeone cuando le mostraron el penal de Julián Álvarez contra el Real Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, expresó su indignación por el controvertido doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penales durante el enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. En sus declaraciones, Simeone admitió que el incidente dejó una profunda sensación de injusticia en el equipo. “Nos sentimos como ultrajados, violentados. Como que pasó algo que ¿Por qué pasó? No se entiende. Y no se entenderá”, aseguró el técnico argentino en una entrevista con el programa de DAZN, titulado “Simeone: Revelado”.

El polémico momento ocurrió durante los lanzamientos de penalti en el partido de vuelta. Durante la nota, a Simeone le mostraron una foto del supuesto “doble toque”. Resopló y se tomó unos segundos antes de lanzar sus sensaciones al micrófono. Relató que no presenció el penal en el instante en que sucedió, ya que estaba caminando mientras transcurría la tanda. Al ver las celebraciones iniciales, supuso que era gol, pero luego percibió la confusión. “Cuando veo que es gol, veo de repente que no y pregunto ‘¿qué pasó?’, porque no lo había visto. Me cuentan que tocó dos veces la pelota, ‘vale, habrá tocado dos veces”, explicó el entrenador, de 55 años.

Sin embargo, tras una revisión posterior, Simeone enfatizó que, según su perspectiva, la pelota no fue tocada en doble instancia, lo que incrementó la sensación de injusticia. El técnico dejó claro que la situación tuvo un impacto emocional significativo en el equipo, ya que no se trataba de “un penalti más”. “Hay mucho trabajo a partir de una situación puntual tan importante para desarrollarla como la desarrollaron y para transitarla como la transitaron. Y esto duele”, añadió.

El incidente no solo provocó frustración en Simeone, sino también una reflexión sobre el impacto que este tipo de decisiones tienen en el fútbol. “Estas son las jugadas que quedarán para la historia del fútbol. Y a partir de estas seguramente cambiarán, como siempre pasa, las reglas”, aseguró el técnico. De hecho, la International Football Association Board (IFAB), responsable de las regulaciones del juego, recientemente aclaró la norma e indicó que, si este tipo de lanzamientos se repitieran en el futuro, deberían ser invalidados y repetir el disparo. Esta revisión de las reglas ocurrió tras el movimiento generado por la controversia en torno al incidente.

La ejecución del argentino, que quedó bajo la lupa (REUTERS/Susana Vera/File Photo)

Simeone también recordó otro episodio que, a su juicio, marcó su carrera en términos de decisiones polémicas: el gol de Sergio Ramos en la final de Champions en 2016 contra el Real Madrid, disputada en Milán. El entrenador reveló que, mientras observaba la jugada desde una posición privilegiada, notó que existía fuera de juego. Sin embargo, los jueces del encuentro no lo advirtieron en ese momento. “Yo estaba al lado del juez de línea, estaba viendo igual que él. Nada más que yo vi que era fuera de juego y él vio que no era. Pero se veía claramente que sí era”, recordó.

Con el paso del tiempo y tras una década de aquel episodio, un cambio en el análisis del suceso llevó a uno de los árbitros implicados a admitir el error. “Después de 10 años, el árbitro dijo ‘nos equivocamos, fue offside’. Pero los momentos no vuelven”, reflexionó Simeone, remarcando que los errores en momentos cruciales dejan huellas imborrables. “Este momento no va a volver. Así que queda como un ultraje, directamente”, declaró, todavía golpeado por aquella coyuntura, que marcó el paso de la temporada para el Colchonero.