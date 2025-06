Djokovic y Sinner ganaron en Roland Garros y se enfrentarán en semifinales

Novak Djokovic y Jannik Sinner se medirán por un lugar en la final de Roland Garros (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

El italiano y líder del ranking mundial Jannik Sinner ofreció una clase magistral en los cuartos de final de Roland Garros al derrotar en sets consecutivos al kazajo Alexander Bublik. Ahora, se medirá contra el serbio Novak Djokovic, quien superó al alemán Alexander Zverev en el último turno del Abierto francés.

La supremacía del italiano Sinner se mantiene intacta en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. El jugador nacido hace 23 años en San Cándido se clasificó por segunda temporada consecutiva a las semifinales del torneo de los Mosqueteros. En la última edición, fue derrotado por el español Carlos Alcaraz (2°), quien se alzó con el trofeo.

En los cuartos, Sinner demostró soltura, precisión y concentración durante todo el partido, dejando sin opciones al kazajo Alexander Bublik (62°), quien alcanzó por primera vez esta instancia en París. En el pasado, el nacido en Rusia se había manifestado acerca de las canchas de polvo de ladrillo, declarando: “Quiero que acabe la temporada de tierra batida, que llegue ya la hierba. ¡Odio la tierra, lo confieso, odio esta superficie!”.

El marcador fue contundente a favor del italiano, quien lo venció con parciales de 6-1, 7-5 y 6-0 en una hora y 51 minutos de competencia. El europeo abrió la temporada consagrándose campeón en el Abierto de Australia y, tras esa victoria, estuvo suspendido por tres meses por dopaje. En lo que va del certamen de París, no ha cedido ningún set.

El italiano Jannik Sinner logró una contundente victoria en los cuartos de final de Roland Garros al derrotar al kazajo Alexander Bublik (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

Al término del partido, Sinner expresó: “Nos habíamos enfrentado un par de veces, de alguna manera sabes qué esperar. Por otro lado, ante él nunca sabes qué va a ocurrir. Merecía estar en los cuartos de final, ha derrotado a grandes rivales. He intentado mantener la concentración y jugar tan sólido como fuera posible, él puede tener algunos altibajos. Estoy tratando de sacar bien en momentos importantes y lo he conseguido. Estoy contento por la manera en que he llegado a las semifinales. Las semifinales de un Grand Slam son algo muy especial, estoy deseando jugarlas”.

El tenista de la provincia autónoma de Bolzano ha conseguido su victoria número diecinueve de forma consecutiva en torneos de Grand Slam, siendo campeón del US Open 2024 y del Australian Open 2025. Además, Sinner se ha convertido en el primer jugador italiano en llegar a las semifinales de los cuatro majors: Roland Garros en 2024 y 2025, Wimbledon en 2023 y US Open en 2024.

En búsqueda de su primera final en Bois de Boulgne jugará con el exnúmero uno Novak Djokovic, que en el cierre de la jornada eliminó a Alexander Zverev (2), por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. El primer set vio a un germano muy inspirado, mostrando un gran dominio con su servicio y golpes profundos. El alemán consiguió un quiebre en el juego inicial y lo mantuvo con solidez, para cerrar la manga 6-4.

A partir del segundo set, Nole desplegó una estrategia más variada y astuta para desequilibrar el juego de Sacha. Comenzó a incorporar más dejadas y a mover a su rival por toda la cancha, evitando que el teutón se sintiera cómodo con sus golpes de fondo. Esto surtió efecto, y Djokovic consiguió un quiebre crucial para llevarse el segundo set por 6-3, nivelando el partido. El serbio mantuvo su enfoque en el tercer set, manteniendo la presión con su juego versátil y su toque exquisito, lo que le permitió romper el servicio de Zverev en dos ocasiones y ganar el set por un contundente 6-2.

El cuarto set fue un reflejo de la tenacidad de ambos jugadores, con Zverev intentando desesperadamente recuperar terreno. Sin embargo, Djokovic, a sus 38 años, demostró una vez más su determinación y su capacidad para rendir al máximo en los grandes escenarios. Un punto clave llegó en el sexto juego del cuarto set, con un intercambio de 41 golpes que Djokovic ganó para salvar un punto de quiebre. Este momento desmoralizó al germano, y Djokovic finalmente selló su victoria en su quinto punto de partido.

Zeballos semifinalista

La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se clasificaron para las semifinales de Roland Garros (Foto: EFE/Rodrigo Jiménez)

Por quinta vez y cuarta temporada consecutiva, el marplatense Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, se clasificó para las semifinales de Roland Garros al derrotar al croata Iván Dodig y al brasileño Orlando Luz con un marcador de 6-2 y 7-6(4).

El argentino y el catalán buscarán, por primera vez en sus carreras, alcanzar la final y conquistar su primer título en un torneo major. En las semifinales se medirán con el local Edouard Roger-Vasselin y el polaco Hugo Nys.

Boisson enloquece a los franceses

La tenista francesa Lois Boisson se clasificó por primera vez en su carrera para las semifinales de Roland Garros (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

La tenista francesa Lois Boisson, que ocupa el puesto 361 del ranking mundial, ingresó al cuadro principal de Roland Garros como invitada y se clasificó por primera vez en su historia a las semifinales. Gracias a su desempeño, ha escalado 296 posiciones en el ranking en vivo y ahora figura en el puesto 65.

Nacida hace 22 años en Dijon, Boisson venció este miércoles a la rusa Mirra Andreeva (6°) con un marcador de 7-5 y 6-3. En busca de un lugar en la final, se medirá con la estadounidense Coco Gauff (2°), quien eliminó a su compatriota Madison Keys (8°) con parciales de 6-7(8), 6-4 y 6-1.