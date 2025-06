Russo opinó sobre la incidencia de Riquelme como presidente de Boca y se emocionó al dejarles un mensaje a los hinchas

Miguel Ángel Russo opinó sobre cómo ve a Juan Román Riquelme en su rol de presidente de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo ya comenzó su tercer ciclo al frente de Boca Juniors. El director técnico de 69 años fue presentado ayer en conferencia de prensa al lado del presidente del club, Juan Román Riquelme, y tras su asunción formal dio una entrevista con el canal oficial del Xeneize en el que contó cómo ve al ídolo en el rol como dirigente, cuáles son sus expectativas de cara al Mundial de Clubes y qué mensaje le deja al hincha.

El ex entrenador de San Lorenzo destacó que a Riquelme lo ve muy bien en el rol de presidente. “Está muy tranquilo y sereno. El mundo Boca te lleva a un montón de cosas y lo que me deja tranquilo es que él está bien y contento. Siempre digo lo mismo, todos los presidentes son buenos, todo lo que vos quieras, pero el que ha sido futbolista, no te digo que marca una diferencia, pero tiene un sentido más que el presidente que no lo fue. Tiene otra visión. Me ha pasado con Gonzalo Belloso (ex futbolista y presidente de Rosario Central), con quien tengo una relación muy grande y fue una de las bases para la campaña que hicimos y viene haciendo Central”, expresó Russo.

De acuerdo al Mundial de Clubes que se jugará del 14 de junio al 13 de julio en los Estados unidos y en el que Boca debutará el lunes 16 (19 horas) en Miami frente a Benfica por el Grupo C (completan Bayern Múnich y Auckland City), el experimentado entrenador reconoció: “Para todo el que compite será algo nuevo. Hay equipos muy importantes de Europa, de Sudamérica... Es una competencia muy alta en cuanto a nivel en la cual la idea nuestra es competir y siempre buscando los mejores objetivos. Eso es un plus y hay que saber superarse, enfocarse desde el primer momento y así estoy yo. Hay mucho en juego y tenemos que estar a la par de los grandes equipos, como es Boca”. Cabe recordar que Miguel dirigió al Xeneize en dicha competencia (con formato diferente) en 2007 con derrota en la final ante Milan.

Además de destacar que encontró en el Boca Predio de Ezeiza un centro de entrenamiento al mejor estilo internacional, Russo le dedicó unas palabras a los hinchas y, con voz quebradiza por la emoción, dijo: “Es un placer muy grande y una satisfacción enorme. Siempre quiero lo mejor para Boca. La gente de Boca, en cualquier lugar del mundo, me ha transmitido un cariño muy grande y eso lo siento día a día y permanentemente”.

El mensaje de Russo a los hinchas de Boca tras asumir como entrenador

La emoción por la llegada de Russo a Boca también se vio reflejada en un canal de televisión, donde el ex futbolista y panelista deportivo Cristian Traverso no pudo contener las lágrimas al referirse al entrenador. “Yo lo conozco a Miguel. Uno de sus primeros proyectos fue en la U de Chile, en 1996. Me encanta que venga a ponerle el hombro a Boca. Si te eligen para dirigir a Boca no hay manera de decirle que no. “No puedo hablar, no puedo hablar”, dijo cuando le pidieron una reflexión sobre lo que había visto. Tomó agua. Hizo silencio. Su voz, entrecortada, tardó en aparecer. La emoción lo había superado.

Aquel recuerdo activó una cadena emocional. Traverso fue parte de ese equipo chileno que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores antes de ser eliminado por River, en una serie polémica. Desde entonces, mantiene un respeto profundo por Russo. “Uno, cuando pasa los 50, empieza a ver otras cosas de la vida. Y ver a Miguel acá, eligiendo estar en Boca pudiendo quedarse en su casa, me emociona”.

Traverso, aún conmovido, apuntó al valor simbólico del regreso del técnico: “Boca resetea. Después le puede ir bien o mal, pero reseteó. Yo necesito que a los jugadores les pase esto. Si no les pasa, si no tienen sensaciones, entonces van a repasar su carrera y dirán que jugaron en Boca, pero no lo van a haber sentido de verdad”.

También aprovechó el momento para enviar un mensaje al plantel actual: “Capaz muchos chicos no tienen idea quién es Russo. Él habla del respeto en el fútbol, de la gente y del jugador. Y eso es lo que más valoro. Miguel viene a ordenar desde lo humano. No va a empezar con lo táctico, sino desde lo sencillo. Con su experiencia, él ordena y ellos ejecutan”.

Miguel Ángel Russo palpita el Mundial de Clubes