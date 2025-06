Los impactantes videos del fervor por Colapinto en el GP de España de F1: la llamativa canción para Alpine

El fervor de los hinchas argentinos por Franco Colapinto

El Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado en el Circuito de Cataluña, dejó una huella imborrable gracias al fervor de los aficionados argentinos que se congregaron para apoyar al piloto Franco Colapinto. A pesar de que el representante albiceleste finalizó 15º debido a problemas con el rendimiento de su monoplaza, el entusiasmo de los hinchas no decayó.

Miles de seguidores se hicieron presentes durante los tres días del evento y coparon varios de los sectores del circuito catalán. Una vez que se terminó la carrera las puertas se abrieron y los hinchas argentinos fueron por la recta principal y se ubicaron a la altura del box de Alpine. Allí entonaron cánticos y ondearon banderas en una muestra de respaldo al corredor bonaerense.

La conexión entre los argentinos y Barcelona tiene raíces profundas, históricamente marcadas por la figura de Lionel Messi en el ámbito futbolístico. Ahora, en un contexto completamente distinto, Colapinto logró captar la atención de sus compatriotas a través de su desempeño en la F1, donde los vehículos alcanzan velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Aunque el equipo Alpine enfrentó dificultades técnicas que limitaron el rendimiento del piloto, la pasión de los seguidores argentinos quedó en evidencia con cánticos como “Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar” y “Que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”. Este último, además de ser un himno de aliento, incluyó un reclamo ingenioso hacia Alpine para que proporcione mejores recursos: “Hacele un auto...”.

En declaraciones previas a la carrera, Colapinto expresó su sorpresa por la magnitud del apoyo recibido. “En Alpine están muy impresionados, no lo pueden creer... No nos conocían a los argentinos, ahora lo están empezando a hacer. Es un placer que haya tantos argentinos en Barcelona”, afirmó el piloto. Esta demostración de fervor no es un hecho aislado, ya que en su reestreno en la F1 en Imola, los seguidores argentinos también se destacaron por su presencia masiva y su entusiasmo.

El reclamo de los hinchas argentinos con Alpine

El desempeño de Colapinto en Montmeló estuvo marcado por varios contratiempos desde el comienzo de la actividad, con un principio de incendio y el problema en la transmisión el sábado que le impidió poder marcar un mejor registro y largar más adelante este domingo.

Además de las limitaciones del monoplaza de Alpine, el piloto enfrentó complicaciones durante su primera parada en boxes, cuando quedó expuesto al aire sucio generado por el auto de Carlos Sainz, lo que afectó aún más su rendimiento. A pesar de estos inconvenientes, la marea celeste y blanca se mantuvo firme en su apoyo.

El evento en el Circuito de Cataluña contó con la asistencia de más de 300.000 espectadores a lo largo del fin de semana, de los cuales muchos eran argentinos que viajaron para alentar a Colapinto.

En cuanto a la carrera, el triunfo fue para Oscar Piastri, quien lidera el campeonato tras obtener cinco victorias en nueve fechas. Su equipo, McLaren, encabeza el Campeonato Mundial de Constructores, mientras que Alpine ocupa el último lugar en la clasificación.