Un libro sobre Nueva Chicago, el primero del ascenso presentado a nivel internacional: “Es un club de barrio con idiosincrasia de grande”

Martín Ciraolo, escritor del libro "Fuera de planes", desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla FC

“Un hombre puede cambiar de todo, de cara, casa, familia, novia, religión, incluso de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”, reza Guillermo Francella en la célebre película El secreto de sus ojos. La pasión es tal que incluso puede traspasar fronteras y océanos.

Ese es el caso de Martín Ciraolo, escritor del libro Fuera de Planes: la inolvidable campaña de ascenso en 2006 del Club Atlético Nueva Chicago, que recientemente fue presentado en España. Y que “dejó de ser el primer libro de Chicago” para transformarse en “el primer libro del ascenso en ser presentado a nivel internacional”.

Ciraolo nació y se crió en Villa Luro, un barrio pintado de blanco y con una V azulada que lo cruza en toda su extensión. Sin embargo, su historia de amor por el Verdinegro se escribió desde temprana edad: “Mi pasión por Nueva Chicago nace fundamentalmente por el barrio y por la cercanía con el club y la cancha. Primero fue ir al club a hacer actividades y el paso siguiente fue ir a la cancha. En el mismísimo momento que entré a la cancha fue, no sé si calificarlo como amor a primera vista, pero sí darme cuenta de que ese era mi lugar en el mundo”.

Aquel primer partido fue en el 2000, cuando en la primera fecha El Torito de Mataderos enfrentó a Platense como local y le ganó 1 a 0 con gol de Oscar Topo Gómez. A partir de ese flechazo, fueron años ininterrumpidos de asistir y alentar: “Hoy es lo único por lo que puedo llegar a suspender cualquier otra actividad. Puedo tener 10 mil obligaciones o 10 mil actividades, pero si juega Chicago, primero Chicago. Y después el mundo”.

Martín Ciraolo, en la primera presentación de su libro, en la cancha de Nueva Chicago.

De la épica al papel

Después de cada partido, Ciraolo volvía a su casa, se sentaba en la computadora y se enviaba mails con un grupo de entre siete a diez personas, todos fanáticos de Nueva Chicago y con el objetivo de debatir el partido pasado, como si se tratara de un bar virtual. “En el momento de auge de los foros, Chicago tenía su foro en la página oficial del club, pero eso en determinado momento dejó de existir y alguien que laburaba en prensa armó una lista de mails con los usuarios de ese foro. Entonces, después de cada partido eran cadenas de mails que la gente mandaba”, relató.

Así sin quererlo, y luego del épico ascenso que consiguió Chicago en 2006, entre correos y correos se encontró con una crónica de cada partido. En ese entonces, el Verdinegro (campeón del torneo Clausura) había perdido la primera final con Godoy Cruz, por lo cual debió disputar una segunda instancia por el pase a Primera División contra Belgrano de Córdoba (mejor ubicado en la tabla general).

En la ida, Chicago ganó 3 a 1 en cancha de Ferro, tras empezar perdiendo. En la vuelta, el encuentro tendría un desarrollo similar, ya que el Pirata se pondría por dos tantos arriba y llevó el juego al alargue. En esa instancia incluso metió un gol más y gran parte de Córdoba rozaba el ascenso, pero el Torito impuso mística, igualó el pleito en un resultado final de 3 a 3 y la máxima categoría se convirtió en una realidad.

El equipo que supo darle el ascenso a Nueva Chicago, en 2006.

Daniel Vega; Cristian Wernly, Leonardo Sigali, Nicolás Sánchez, Marcelo Barreña; Omar Zarif, Cristian Pellerano, Hernán Mattiuzzo, Mariano Donda; Federico Higuaín y César Carranza fueron los redactores de una página épica para la institución de Mataderos. Y con Rodolfo Motta en la dirección técnica.

Luego del viaje a Córdoba y los posteriores festejos, Ciraolo se sentó y comenzó a bajar la proeza al papel. La finalización de la escuela secundaria y el comienzo de la universidad, entre otras cosas, atrasaron por años lo inevitable: “Un día, en la casa de mis viejos, en la misma computadora que ellos tuvieron, siempre buscando otra cosa, me encontré con la carpeta, con esos archivos y con recortes y con otras cosas. Entonces, en ese momento que fue en el 2019, tomé la decisión de terminarlo”.

Además, sumó entrevistas y encuentros con los jugadores por sugerencia de Santiago, su hermano menor, y que fueron hechas previo a la última pandemia, antes del auge de las videollamadas y cuando todavía primaba el llamado telefónico. “Justo uno de mis amigos, con los que juego a la pelota una vez por semana, es muy amigo de Hernán Mattiuzzo, que era el volante por izquierda de ese plantel; y de hecho, alguna vez que nos faltó uno ha venido a jugar con nosotros. Él fue el primer encuentro que tuve y uno de los primeros jugadores que me ayudó mucho”, recordó.

El título del libro no fue elegido al azar: “Fuera de planes, se llama así porque los únicos que creían que podían llegar a salir campeones y ascender a Primera eran los jugadores, el cuerpo técnico y algunos loquitos como yo, que estábamos en la tribuna”. En ese entonces, Ciraolo detalló que en aquel torneo, Chicago llegaba a la séptima fecha contra Unión de Santa Fe complicado de puntos y a un punto del descenso directo. Pero luego, la tristeza finalmente se transformó en éxtasis.

Nueva Chicago, tras el ascenso conseguido contra Belgrano de Córdoba.

¿Qué significó esa proeza personalmente en tu vida y en la de los hinchas?: “El torneo de 2006 fue algo mágico que sucedió para los de mi generación. Nosotros íbamos a la cancha y le hacían un homenaje a los campeones del 81, los del 91 y los del 2001, pero no a los del 2006 y nunca supe por qué. Fuera de Planes es un homenaje a ese plantel, a ese cuerpo técnico y a ese momento en la cancha. De hecho, después sirvió también para que ese plantel sea reconocido. No me voy a anotar esa cucarda porque es toda de ellos, pero en ese momento no había nada del 2006 y Fuera de planes sirvió para eso”.

La publicación no solo tuvo su presentación en esa cancha que lo enamoró a primera vista, sino que fue declarado de Interés Cultural y Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de un proyecto presentado por el diputado porteño, Juan Pablo Modarelli. Y votado por unanimidad por todo el Cuerpo Legislativo.

Hacia Europa y el deseo de volver a Primera

Por medio de la cuenta de Instagram “fueradeplanes”, Ciraolo no solo promociona el libro, sino que reacciona y analiza los partidos de Chicago en caliente. Mucha gente se suma semana a semana a ese debate, entre los que destacaron varios hinchas nucleados en la Peña Ibérica Julio Serrano. “Medio en chiste, medio en serio” surgió la idea de presentar la publicación en España.

La Peña Ibérica Julio Serrano, previo a la presentación del libro Fuera de Planes.

Finalmente, el pasado 26 de abril se llevó a cabo la presentación en Mallorca, una semana después de que Chicago enfrentara a Deportivo Morón. “Yo había estado en la cancha y los muchachos allá me hablaban de algo que ellos lo vieron por televisión, estando a 12 mil kilómetros. Ahí es donde uno empieza a tomar dimensión de lo que pesa la distancia para un montón de cosas. Y cómo el amor se agranda y se agiganta muchísimo más”, definió. Las presentaciones también se extendieron hacia las ciudades de Madrid, Sevilla y Málaga, donde asistieron hinchas incluso que viajaron desde Berlín. La pasión, incuestionable.

¿Qué simboliza Nueva Chicago?: “Chicago es un club de barrio que tiene una idiosincrasia de club grande, tiene gente con mucho arraigo al barrio, a sus símbolos y a su historia, y que siempre suele ser noticia fundamentalmente por su gente. Merecemos en algún momento volver a recuperar ese estatus de volver a jugar en Primera; y, sobre todo, en un contexto como este, en el que es un torneo más grande y donde hay más equipos. Nos quedamos en la puerta del año pasado, pero ya sucederá”.