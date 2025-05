Un set de cocina, una muestra de pádel y la aparición de Sabatini: la entrevista más alocada a Franco Colapinto

*Los regalos para Colapinto

Las entrevistas de Juan Fossaroli a Franco Colapinto suelen robarles una sonrisa a los televidentes. Se generó una química entre el cronista de ESPN y el piloto argentino de Fórmula 1. Este jueves, en la previa del Gran Premio de España, ambos protagonizaron un divertido encuentro y hubo desopilantes reacciones del corredor del equipo Alpine.

Fossaroli llevó varios obsequios para Colapinto, que este martes cumplió 22 años. Se trató de casi un set de cocina para el bonaerense: un pelapapa, una olla, un pisapapa, un encendedor de chispa y también le llevó algunos ingredientes para intentar cocinar en el momento: una lata de arvejas, una zanahoria y una papa.

En este contexto informal abundaron las bromas entre ambos y, por caso, Franco en un momento le dijo que el encendedor de chispa no funcionaba. “Gato, me regalaste algo que no anda”, azuzó a Juan, quien puso su mano izquierda y ahí el piloto lo prendió, todo en medio de risas entre ellos y quienes los acompañaron detrás de cámara.

Aunque también hubo otro presente que le gustó mucho: fueron dos raquetas de pádel, un deporte que a Colapinto lo apasiona y que, de hecho, le generó una amistad con Fernando Belasteguín, la gran figura argentina de esa disciplina. En un momento Franco le pegó a una de las pelotitas, que salió disparada hacia la calle interna de los boxes del Circuito de Cataluña.

*Colapinto anticipó lo que puede pasar el fin de semana

Además, el corredor pilarense recibió una sorpresa, que fue un mensaje de Gabriela Sabatini, quien lo desafió a un partido de pádel y le dijo que iba a compartir pareja con Fossaroli, a lo que el piloto le respondió: “Yo voy con Bela”, en referencia a Belasteguín.

En el final de la entrevista, Fossaroli le preguntó sobre el fin de semana y Franco sostuvo que “es un circuito que nos va a venir mejor al ser plano con curvas rápidas, muy diferente a Mónaco, así que con mejores expectativas”. Destacó que “quiero estar más arriba, pero creo que es un circuito en el que el auto va a funcionar mejor. Estoy seguro de que vamos a tener un mejor resultado”.

Sobre el rendimiento del auto, indicó que “obviamente que estamos trabajando con el equipo para también entender lo que pasó en Mónaco porque nos faltaba mucho, pero estoy seguro de que vamos a tener un mejor resultado acá, así que a trabajar y tratar de entender un poco la dirección en la que tenemos que ir”. Además, reconoció que “también me ayudarán a entender un poquito más el auto con cosas para trabajar. También para acomodar un poco a mi manejo. Tengo expectativas de hacer un buen trabajo, que es lo más importante”.

Franco Colapinto y el resto de los competidores saldrán a pista este viernes a las 8.30 (hora de la Argentina) para llevar a cabo la práctica libre número 1. A las 12 se realizará el segundo ensayo. En un escenario que conoce muy bien, el bonaerense intentará mejorar lo hecho en las dos primeras competencias con el team galo, con el que resultó 16º en Imola y 13º en Mónaco.

La entrevista completa a Franco Colapinto: el set de cocina que le regalaron, su muestra como jugador de pádel y la sorpresa de Gabriela Sabatini (ESPN)