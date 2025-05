Russo dirige su primera práctica en Boca Juniors: la buena noticia que recibió y el plan de Riquelme para cerrarle el primer refuerzo

A poco más de dos semanas para el inicio del Mundial de Clubes, Miguel Ángel Russo podrá trabajar por primera vez en cancha con el plantel de Boca Juniors. Después de arduas negociaciones entre los abogados de San Lorenzo y el entrenador que cumplirá su tercer mandato al frente del Xeneize, se acordó la desvinculación del Ciclón y quedó liberado para ser presentado en la Ribera (esto no sucederá hoy, sino en los próximos días).

Este viernes, a partir de las 15:30, Russo dará órdenes por primera vez en el Boca Predio. Hasta ahora, solamente se había dedicado a labores de oficina con la planificación de una mini pretemporada y la gestación de refuerzos. En la que será su primera jornada formal de labores, el flamante DT azul y oro recibió una gran noticia: Miguel Merentiel obtuvo la ciudadanía argentina y así el equipo tendrá liberado un cupo para extranjeros.

Los clubes argentinos pueden tener en su plantilla como máximo seis futbolistas de otra nacionalidad, remarcando que solamente cinco de ellos firman planilla. Boca cuenta con los uruguayos Marcelo Saracchi y Edinson Cavani, los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, más el español Ander Herrera. La Bestia es el tercer extracomunitario que no ocupará plaza, ya que anteriormente se habían naturalizado el colombiano Frank Fabra y el peruano Luis Advíncula.

Miguel Merentiel obtuvo la ciudadanía y liberó un cupo de extranjero en Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

De esta forma, la directiva boquense podrá avanzar por el extremo colombiano de Atlético Nacional de Medellín Marino Hinestroza. Aunque no se conocieron detalles de la negociación, la joya de 22 años fue adquirida por el conjunto paisa el año pasado en 1,5 millones de dólares al Columbus Crew, que conserva el 50% de los derechos económicos. Todavía no es concreto que en la negociación intervenga Jorman Campuzano, que todavía pertenece al Xeneize y está cedido al cuadro colombiano hasta el 30 de junio próximo, con una opción de compra por la totalidad del pase de USD 2,5 millones. El mediocampista es clave en el once de Javier Gandolfi y la directiva optaría por quedárselo.

No obstante, la operación que más cerca está de concretarse a esta hora es -paradójicamente- la de un jugador de San Lorenzo. El apuntado por Russo para este mercado es Malcom Braida, capitán del Ciclón que tiene contrato vigente y dispone de una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares que bien podría ser ejecutada por Boca. Sin embargo, el Consejo de Fútbol pretende negociar con el Ciclón e inclusive abonar una cifra mayor si es necesario para que la tratativa no quede enmarcada como un “arrebato”. Al mismo tiempo, a Infobae le adelantaron que, en caso de que los de Boedo pongan trabas al asunto o exijan una suma demasiado elevada, sí optarán por el camino de la ejecución de la cláusula.

Este es solo uno de los nombres que Russo le presentó a Riquelme para este mercado. En Boca aguardarán hasta la disputa de la final entre Huracán y Platense de este domingo en Santiago del Estero para ir a la carga por una de las joyas del Globo: Walter Mazzantti. Miguel entiende que la zona a reforzar son los extremos y con el arribo de estos dos futbolistas destacados en el medio local confía en arreglarse para el Mundial de Clubes y los objetivos venideros. A priori, se conforma con los defensores que tiene y también con el mediocampo y la delantera. De todas formas, el Consejo se mueve y no descarta sumar un defensor central más (Ayrton Costa todavía no recibió la visa para viajar a Estados Unidos) y un mediocampista central.

El comunicado de San Lorenzo por la desvinculación de Russo

San Lorenzo y el entrenador llegaron a un acuerdo para dar por finalizado el vínculo entre las partes que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. De este modo, Russo dejó de ser formalmente el entrenador del primer equipo, aunque el martes ya se había despedido del plantel y había abandonado el cargo en forma unilateral. San Lorenzo exigió recibir una suma de dinero como resarcimiento por los meses que le restaban cumplir de contrato hasta fin de este año. Además, se puso como condición que el ex entrenador condone al Club la deuda que por todo concepto mantenía con él y su cuerpo técnico. Aceptadas todas las condiciones mencionadas, habiéndose recibido el pago y firmado el acuerdo, quedó concretada la desvinculación de Russo.