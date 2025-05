Lautaro Martínez habló antes de la final de la Champions League: su estado físico y por qué no piensa en el Balón de Oro

El Inter disputará la final de la Champions League ante el Paris Saint Germain, este sábado desde las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena de Múnich. Los italianos buscarán conquistar la Orejona por cuarta vez en su historia, mientras que los dirigidos por Luis Enrique quieren llevar el trofeo por primera vez a su vitrina. Con ese objetivo en mente, Lautaro Martínez, goleador del Neroazzurri, brindó unas sinceras declaraciones a la prensa.

“Me ha tocado cumplir objetivos importantes, ganar un Mundial, Copa América, muchas copas con el Inter. Seguramente este es un objetivo que me falta, un objetivo fundamental en la carrera de un futbolista. Estoy orgulloso de jugar una final, con lo difícil que es esta competición. Trataremos de hacer un partido perfecto y llevar este objetivo a Italia“, indicó el Toro en la conferencia previa al duelo.

Lautaro se convirtió en un estandarte del conjunto italiano, lo que le valió llevar la cinta de capitán y habló sobre lo que significa ese rol: "Ser el capitán conlleva más responsabilidades. Siempre digo que todos los partidos tienen que ser una final para nosotros. Esta es la final verdadera, es el último partido, el que gana se lleva el objetivo. Tiene ese condimento especial. Lo importante es hacer lo que nos trajo hasta aquí, saber hacer lo que sabemos hacer“.

Lautaro Martínez palpitó la final ante el PSG (Alexander Hassenstein/UEFA/Handout via REUTERS)

La última vez que el Inter se quedó con el torneo continental fue en la temporada 2009/2010. Con ese dato en mente, Lautaro no dudó en remarcar esa sequía al ser consultado por la posibilidad de ganar el Balón de Oro: “En definitiva, los premios individuales van en segunda línea. Ahora no se me pasa por la cabeza ese premio, no porque no lo quiera ganar, porque el objetivo es volver a hacer feliz a toda la gente y todos los hinchas del Inter, ganando un torneo que lleva 15 años sin ganar“.

Además, tuvo un diálogo mano a mano con ESPN en el que contó en que condiciones físicas llega al encuentro definitivo. “Hoy estoy bien. Ya en el último partido del campeonato, contra el Como, podía sumar minutos y jugar, pero fue una decisión grupal, del staff médico y técnico, esperar un poquito. Hoy estoy al 100%, completamente recuperado“, explicó.

"Con el Barcelona tuve un problema muscular. En los estudios, gracias a Dios, no hubo desgarro, pero sí una distensión. Los primeros dos días fueron de mucho dolor, la pierna me dolía, pero después jugué igual. Traté de recuperarme lo mejor y lo más rápido posible. Lo conseguimos, y lo importante es que llegamos a la final y ahora jugaremos el último partido por el objetivo", sumó en referencia a las semifinales contra el conjunto catalán.

El encuentro con el PSG representa una revancha para los dirigidos por Simone Inzaghi, ya que hace dos años quedaron en la puerta del título cuando cayeron ante el Manchester City. Es por eso que Lautaro indicó: “Estoy muy orgulloso de poder jugar mi segunda final en estos últimos tres años con este grandísimo club, que desde que llegué a Italia me adoptó de una manera increíble. La gente me quiere mucho y estoy muy agradecido por eso. Trato de demostrarlo adentro de la cancha".

“Nuevamente, tenemos una oportunidad de jugar esta final y de luchar por este objetivo. Vamos a dar el máximo, vamos a tratar de hacer un partido perfecto para llevar a Milán, este trofeo. Ojalá podamos hacerlo realidad“, concluyó el delantero campeón del mundo con la selección argentina.