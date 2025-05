La inesperada “fuga de cerebros” que sufrió Guardiola en su cuerpo técnico luego de su temporada más difícil en el City

Pep Guardiola y Juan Manuel Lillo, uno de sus maestros y asistente hasta esta temporada (Reuters/Lee Smith)

Pep Guardiola se enfrenta a una intensa reestructuración de su cuerpo técnico en Manchester City antes del Mundial de Clubes. La salida de varios miembros clave marca el inicio de una nueva etapa para el equipo. El primero en abandonar el staff es Juanma Lillo, conocido como el “entrenador del entrenador”, cuya relación con Guardiola ha sido sólida y fructífera a lo largo de los años, contribuyendo a los logros del City gracias a su profundo entendimiento del juego.

Según informó el club en un comunicado, el citado Lillo e Iñigo Domínguez Durán dejarán el club tras la finalización de sus contratos. Asimismo, Carlos Vicens, quien se destacó en el área estratégica junto a Guardiola, emprenderá su carrera en solitario al asumir como entrenador principal del S.C. Braga en Portugal. Estas salidas representan un reto importante para Guardiola, que deberá recomponer su equipo técnico, aunque no es la primera vez que le sucede.

Algunos miembros del cuerpo técnico de Guardiola permanecen, como Xabi Mancisidor, el entrenador de porteros. Sin embargo, las recientes bajas obligan a realizar una remodelación del equipo de trabajo. El caso de Lillo, de 59 años, es doblemente especial por lo que representa en la carrera del ex coach del Barcelona. Incluso fue su DT en su etapa en Dorados de Sinaloa.

Ya antes, el equipo había visto la partida de figuras como Enzo Maresca, actualmente entrenador de Leicester y Chelsea, y Domenec Torrent, recientemente firmado por los Rayados de Monterrey después de dirigir a clubes como Flamengo. O Mikel Arteta, quien acompañó a Pep entre 2016 y 2019 antes de largarse como DT principal y mostrar su impronta en el Arsenal.

Guardiola y Vicens, en un entrenamiento. El asistente de Pep asumirá como DT principal del Sporting Braga (Reuters/Lee Smith)

Con el Mundial de Clubes acercándose, Guardiola deberá gestionar estas pérdidas y reconstruir su equipo para enfrentar los desafíos futuros, más teniendo en cuenta que el rendimiento en la última temporada estuvo lejos de lo que pretende el legendario orientador, que además perderá a Kevin De Bruyne, su organizador de juego.

“Hay unos estándares mínimos, no es que esté obligado a ganar la Premier League, pero no puedo estar tan lejos, en el mes de noviembre ya sin opciones. En la Champions League hemos hecho la peor Champions League que recuerdo. La temporada ha sido muy mala, no hay nada”, declaró, luego de terminar tercero en el certamen inglés y clasificar a la próxima Liga de Campeones de Europa. Uno de los nombres que pretende el DT para reforzar la plantilla es el de Tijjani Reijnders, de 26 años,mediocampista neerlandés del Milan, por el que los Ciudadanos pagarían 70.000.000 de euros.

Mientras, en el Mundial de Clubes a jugarse en Estados Unidos, el conjunto de Guardiola integrará el Grupo G, junto con el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, el Wydad Casablanca de Marruecos y la Juventus de Italia. El debut será el 18 de junio desde las 13 (hora argentina), ante el equipo africano en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.