Ancelotti habló antes de su despedida del Real Madrid: el gran elogio para la selección de Brasil

Carlo Ancelotti se despedirá como director técnico del Real Madrid cuando enfrente a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu por la última fecha de La Liga de España. En la conferencia previa al encuentro, el entrenador italiano habló sobre su futuro en la selección de Brasil y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Me ilusiona la oportunidad de ir a la selección que tiene más historia en el fútbol”.

Durante su diálogo con los medios, Carletto no dudó a la hora de hablar de la Canarinha: “Es un gran desafío, pero me encanta esta oportunidad: poder preparar un Mundial con Brasil. Serán días muy bonitos, obviamente. Con muchas emociones”.

“Ambas son sensaciones muy bonitas. Me ilusiona la oportunidad de no traicionar al Real Madrid con otro club e ir a la selección que tiene más historia en el fútbol. Al pentacampeón”, explicó el italiano de 65 años al ser consultado sobre como gestiona el cambio de pasar de ser el entrenador del club con más títulos mundiales, a la selección con el mismo rótulo.

Ancelotti se despidió del Real Madrid (DEPORTES RFEF)

“Mi relación con el Real Madrid será para siempre y, como he dicho muchas veces, no tengo ganas de entrenar a ningún otro club, o no las tenía, tras el Real Madrid. En el futuro... pues no sé. Pero el futuro inmediato es hacerlo bien con Brasil”, agregó el conductor que se despedirá de la afición merengue.

Por otro lado, se permitió hablar de quien sería su sucesor. A pesar de que aún no se ha oficializado, es un secreto a voces que el español Xabi Alonso estará al mando del elenco español y es por eso que Ancelotti comentó: “Lo que sí puedo decir es que es una suerte entrenar al Real Madrid. Y como lo ha sido para aquellos que estuvieron antes de mí, lo será para los que vengan después. Xabi Alonso será el primero y le deseo toda la suerte del mundo, porque es un entrenador que tiene las características para entrenar a este club, este equipo. Que lo disfrute”.

“Como he dicho, el club tiene todas las herramientas para ser competitivo el próximo año, con el nuevo entrenador y puede que nuevos jugadores. El Real Madrid sigue. Se acaba la carrera de Luka Modric aquí, como la mía y como acabó la de Kroos o... puedo nombrar a Casemiro, Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos o Casillas. Pero el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo”, sumó.

Luego, hizo un racconto de su paso: “El fútbol ha cambiado en estos últimos 12 años como lo ha hecho en los últimos 20. Hacía una cuenta el otro día: gané mi primera Champions en 2003, con el Milan y la última, en 2024 con el Real Madrid. Han pasado 21 años. Y si yo no hubiese sido capaz de adaptarme a los cambios que iba teniendo el fútbol, no habría sido capaz de ganar una Champions tras 20 años”.

Ancelotti marcó una época en el Real Madrid (REUTERS/Michael Dalder/File Photo)

“Pero en esto me ha ayudado mucho, obviamente y sobre todo en esta segunda etapa, un cuerpo técnico joven, con entusiasmo, ganas de aprender y que me ha permitido estar actualizado a los tiempos. Porque el fútbol cambia... y cambiará. Ahora, miras un partido y debes atender a muchas facetas: balón parado, salida desde atrás, juego en campo rival, presión alta, bloque medio, bloque bajo... hay un montón de aspectos que hace 20 años no se tenían en cuenta. Era mucho más sencillo de preparar una final de Champions en 2003, que en 2024. Ahora soy un entrenador distinto a lo que era en 2003, como a lo que era en 1995, cuando empecé”, concluyó.