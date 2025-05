El gol del ex Boca Vicente Taborda que abrió la puerta del golpe de Platense ante River

*El gol de Taborda

Un ex Boca Juniors fue una de las figuras del golpe de Platense en el Monumental. Se trata de Vicente Taborda el autor del gol que abrió el marcador en el empate 1-1 ante River, que derivó en la definición por penales, en la que el Calamar se impuso para avanzar a las semifinales del Torneo Apertura.

A los 28 minutos del encuentro, un despeje quedó corto y la pelota le quedó a Ronaldo Martínez, quien de primera habilitó al mediocampista ofensivo, quien definió de forma sutil ante la salida de Franco Armani, quien no pudo evitar la caída de su valla.

Taborda tiene 23 años y llegó al club de Vicente López a préstamo por parte de Boca Juniors. Taborda jugó 17 partidos con el club de La Ribera, pero nunca logró consolidarse. Se recuerda su ingreso en la final de la Copa Libertadores de 2023 ante el Fluminense en el Maracaná. El año pasado volvió a Platense. donde ya había tenido una exitosa primera etapa.

Fue el quinto gol del ex Xeneize en el Marrón en este campeonato. En Vicente López lleva un total de 11 tantos en 81 encuentros y también brindó 4 asistencias. En su actual club logró afirmarse y su cesión vencerá a fin de año.

El testimonio de Vicente Taborda

“Con la euforia del partido miré hacia la tribuna al pedo. Pero no es momento de hablar de los hinchas, ellos llegan a su casa y se olvidan. Están realmente cerca y no sabía que era así”, contó Taborda en diálogo con TNT Sports.

“Fue un gran pase de Ronnie y me dijo que vio”, dijo el delantero sobre su gol. “No llegué a hablar con el árbitro y a lo mejor con muchas revoluciones uno no sabe para dónde ir. Pero creo que son errores que no deben pasar. Si bien ganamos por penales, no era justo si River ganaba por penales”, agregó.

Platense no brilló, pero supo replegarse en su campo y salir de contra. A medida que corrieron los minutos se aprovechó de las imprecisiones del conjunto de Núñez, que nunca le encontró la vuelta al partido.

La ambición de River Plate le dejó espacios a Platense, que pudo haber liquidado el pleito con un despeje de Lucas Martínez Quarta que dio en el palo y el rebote lo sacó Armani en una providencial salvada.

Pareció que Platense iba a poder quedarse con la victoria, pero en el tiempo adicionado Oscar Salomón levantó su pierna sobre Miguel Borja, que cayó dentro del área y el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal. Pese a los reclamos de los entrenadores visitantes, Favio Orsi y Sergio Gómez, la decisión del colegiado se mantuvo inalterable. Franco Mastantuono capitalizó la chance para el elenco Millonario y el pleito se definió por penales.

Allí, la visita fue más precisa: Castaño remató al palo su disparo, Cozzani contuvo el intento de Driussi e Ignacio Schor firmó el 4-3 definitivo.

El ganador jugará contra San Lorenzo, que eliminó a Argentinos Juniors también por la vía desde los doce pasos y luego de igualar 1-1 en La Paternal.