La comparación que hizo el Diablito Echeverri entre los métodos de Guardiola y Gallardo en los entrenamientos

Claudio Echeverri se consolidó como una de las promesas más impactantes de los últimos tiempos. Surgido de River Plate, el Diablito dejó su huella en el Monumental antes de firmar por el Manchester City, y en una entrevista brindada al sitio oficial del club británico aseguró que atraviesa un proceso de adaptación física y futbolística, al tiempo que reveló detalles de su primer encuentro con el legendario Pep Guardiola.

El mediocampista de 18 años reconoció que su desembarco en el Etihad Stadium estuvo marcado por la ansiedad y la admiración hacia las grandes figuras del plantel. “Estaba muy nervioso porque hay muchos jugadores de alto nivel, grandes futbolistas con mucha historia”, explicó.

El virtuoso atacante aún no ha debutado oficialmente con los Citizens y no fue convocado para el último compromiso ante el Aston Villa por la Premier League. No obstante, señaló que el estratega catalán lo recibió con afecto y le brindó un mensaje motivacional. “Me dijo que podía contar con él para lo que necesitara. Le agradecí la oportunidad y le dije que siempre estoy disponible”, subrayó.

En este sentido, El Diablito también también comparó los métodos de trabajo del ex DT de Barcelona con los de Marcelo Gallardo. “Acá se trabaja mucho con pelota; es todo pase, posesión, tenencia, loquito. Está bueno tener contacto con la pelota en los entrenamientos. Quizás en River era un poquito más físico, que sabe hacer esas cosas y sirven mucho para los partidos”, analizó.

El juvenil también recibió el consejo de Julián Álvarez, ex compañero en las divisiones menores del Millonario y actual delantero del Atlético de Madrid. “Es un club que te da todo para convertirte en un muy buen jugador”, le comentó la Araña sobre su ex equipo, y Echeverri le devolvió el gesto: “Me desea lo mejor y que si alguna vez necesito algo, puedo contactarlo. Estoy muy agradecido”.

Consultado sobre sus primeros vínculos en el vestuario de los Ciudadanos, el volante destacó el gesto que tuvo el noruego Oscar Bobb. “Me ayuda mucho, habla muy bien español, es alguien que me cae bien”, comentó.

Mientras aguarda por una oportunidad, Claudio Echeverri, se esfuerza día a día para lograr el ansiado debut en Europa. Guardiola recién lo tendría en consideración “cerca del Mundial de Clubes”, tal como lo expresó ante los micrófonos, por lo que el club estaría trabajando en una cesión de cara a la próxima temporada.

En este contexto, el portal italiano Il Corriere della Sera informó hace unos días que el Diablito recalaría en la Lazio en calidad de préstamo. Incluso, aseguraron que el volante ofensivo estuvo presente en un restaurante que se ubica cerca de Formello, lugar donde está el centro de entrenamiento del elenco de la Serie A.

Al mismo tiempo que trascendía esta información, el Instagram oficial del establecimiento de comidas, Le Due Lune, subió un posteo donde se lo ve al ex River en el lugar. “Ayer vino a visitarnos el jugador del Manchester City y de la selección argentina, Claudio Echeverri”, publicó el restaurante, el cual está decorado con múltiples camisetas de la Lazio.

Por su parte, el medio local dejó entrever que las negociaciones entre el Manchester City y la Lazio ya están en marcha, con el fin de concretar la transacción en el mercado de pases de junio. Así las cosas, Echeverri podría recalar en las Águilas de cara al comienzo de la temporada 2025/26 en calidad de cedido.