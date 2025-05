El plan de Riquelme con Herrón y la sorpresiva foto de un candidato: cómo seguirá la elección del DT de Boca Juniors

Riquelme confía en las condiciones de Herrón para acomodar a Boca en este momento

Boca afrontará hoy su último partido por la fase regular del Torneo Apertura cuando visite a Tigre desde las 18 en Victoria. Solamente un triunfo le permitirá al Xeneize terminar como líder de la Zona A, ya que Argentinos Juniors, con la goleada del viernes ante Estudiantes, le quitó el beneficio del empate por la diferencia de gol. El entrenador que trabajó en la semana y comandará al equipo esta tarde es Mariano Herrón, que tiene serias posibilidades de continuar en el resto del torneo. ¿Qué pasa con los candidatos a suceder a Fernando Gago?

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tenían un plan claro cuando despidieron a Fernando Gago: se tomarían el tiempo suficiente para evaluar opciones de entrenador y le darían rienda suelta al interinato de Herrón en el duelo de este domingo contra Tigre. El resultado y el rendimiento de Boca en Victoria esta tarde-noche serán factores determinantes para saber si la directiva ratifica en el puesto a ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo o si aceleran con la contratación de otro técnico de cara a los octavos de final en la Bombonera.

A esta hora, según pudo averiguar este medio, Boca ratificará a Herrón si hoy el equipo responde y está a la altura de las circunstancias ante un rival que se destacó en la Zona A y todavía apunta a terminar tercero en el grupo. De hecho, desde Brandsen 805 desmintieron que en las últimas horas haya habido un llamado de Riquelme a Gabriel Milito, uno de los candidatos apuntados por el Consejo, tal como se mencionó. Entre el presidente, Mauricio Serna, Marcelo Delgado y Raúl Cascini no hay unanimidad por el entrenador y por este motivo suben las acciones de Herrón para el Apertura.

Gustavo Quinteros se marchó a Europa, pero está dispuesto a volver de inmediato al país si lo llama Boca

Otro de los candidatos para el banco boquense fue viral en las redes sociales este fin de semana: Gustavo Quinteros fue fotografiado en el Aeropuerto de Ezeiza en pleno embarque hacia Europa, donde descansará junto a su familia y tiene armado un itinerario para ver partidos en varios países y seguir capacitándose. Desde el entorno del estratega de 60 años, que tuvo última experiencia en Gremio de Porto Alegre, le aseguraron a Infobae que tendrá el teléfono celular encendido en todo momento ya que en caso de ser llamado por Boca, retornará a Argentina de inmediato para negociar.

A fines de esta semana también se descartó otra posibilidad dentro del mercado de entrenadores local. Circuló la versión de que Juan Sebastián Verón había sondeado a Nelson Vivas porque temía que Eduardo Domínguez renunciara como DT en Estudiantes de La Plata. El yerno de Carlos Bianchi siempre fue vinculado a Boca, pero nunca se concretó una negociación y, en la mayoría de las veces que se lo incluyó en la danza de nombres, tenía trabajo. No solamente la Brujita desmintió en las redes sociales a un medio que había informado sobre esta cuestión, sino que el propio técnico dejó en claro que su cabeza está en el Pincha.

“Como que ahora se empezó a instalar esa situación, pero porque lo instalan ustedes, no la gente. La gente los escucha. Los entrenadores nos quejamos de que nos echan cuando nos va mal y de que no sostienen un proyecto. Pero, cuando te va bien, muchos se van. Yo elijo quedarme. Elijo sostener un proyecto individual en beneficio del club que me está contratando y que está eligiendo a mi persona”, afirmó Edu Domínguez, luego del 4-0 en contra frente a Argentinos Juniors en La Paternal que igualmente le alcanzó al elenco platense para clasificarse a los octavos de final del torneo.

Hoy Boca intentará levantarse luego del golpe del Superclásico y la directiva sacará conclusiones de lo que ofrezca el equipo en cancha. A priori, el próximo fin de semana en la Bombonera, el DT volverá a ser Herrón en el duelo por octavos de final. Desde los hipotéticos cuartos hasta el Mundial de Clubes, la duda seguirá instalada.