Vivió en Argentina, se hizo fanático de River y ahora apunta a desbancar a Canelo Álvarez: la historia de William Scull

William Scull, el boxeador cubano que es fanático de River

“Cuando es la pelea de tu vida, no importa lo que sea. Me he sacrificado 10 años fuera de mi familia por ser alguien en la vida. Hoy soy campeón mundial”. Nació en Matanzas, un humilde pueblo de Cuba, viajó a tierras albicelestes para abrirse paso en el boxeo y encontró en la Argentina su lugar en el mundo. Y algo más. Un enorme fanatismo por River Plate, al punto de mostrarse con indumentaria de la institución millonaria en reiteradas ocasiones. Ahora, William Scull buscará hacer historia en el ANB Arena de Riad, de Arabia Saudita, donde se medirá contra el histórico Saúl Canelo Álvarez por los cinturones de peso supermediano AMB, CMB, OMB y FIB, este último con el isleño como dueño.

“Argentina es hermosa y debo decirte que me siento medio argentino, pero… ¡Cómo se sufre el frío, especialmente en la Patagonia! No es el caso ahora, estoy mucho más cómodo, aunque como aprendí a hacer asado como los argentinos, no pierdo esa costumbre, para nada. Y los hago muy bien, ¿eh?”, comentó el cubano hace un tiempo, entrevistado por ESPN. Scull llegó a la Argentina en 2016 a través de un intercambio deportivo con la Federación Mendocina de Box. El ticket tenía una fecha de ida y una de vuelta. Aunque nunca abordó este último avión.

Pese a comenzar su carrera profesional con una victoria sobre el argentino Gastón Ávalos, el 11 de noviembre de dicho año, en Mendoza, el boxeador cubano tuvo que ganarse su lugar a base de una resiliencia admirable. Junto a su entrenador y amigo, Frankie Aldama, tuvieron que realizar diferentes labores no relacionadas con el deporte, como lavar autos, vender verduras y ponerse a punto en una plaza con una bolsa colgada en un árbol para subsistir.

Scull se enfrentará a Canelo por la unificación de los cinturones (AP)

Y todo esfuerzo tiene su premio. El Indomable pisó fuerte en los cuadriláteros del país y comenzó a despertar el enorme potencial de sus puños. A medida que enaltecía sus registros personales en tierras argentinas, su corazón también empezaba a tintarse con los colores albicelestes, acompañado de una banda roja. “Yo soy cubano, pero viví en Argentina hace cinco años y me hice hincha de River Plate porque simpaticé con el equipo. Tengo muchas amistades de River y ellos me apoyan mucho", explicó el pugilista en diálogo con DAZN. Incluso, el cubano se mostró en reiteradas ocasiones utilizando indumentaria del elenco Millonario, principalmente con prendas relacionadas con Los Borrachos del Tablón, la barrabrava de la institución de Núñez.

Además, William tuvo a su hijo, Junior William, en Trelew, ciudad de Chubut, algo que fortaleció su vínculo con Argentina. El oriundo de Cuba hizo mella en el boxeo nacional y sumó más de diez triunfos en el país, algo que le permitió ganarse un contrato con la empresa alemana Agon Sports, con sede en Berlín. El Indomable barrió a su promoción y concretó 11 victorias -10 en Alemania y una en Las Vegas– para ubicarse como uno de los grandes contendientes en el boxeo mundial.

Algunas de las victorias más destacadas a lo largo de su carrera fueron sobre Sebastián Papeschi en 2019, cuando se quedó con el título sudamericano por nocaut técnico, y Sean Hemphill el año pasado, en enfrentamiento que tuvo lugar en el T-Mobile Arena de Estados Unidos. No obstante, el apogeo de su trayectoria se consumó el 24 de octubre del 2024: venció de forma unánime al ruso Vladimir Shishkin en Falkensee, Alemania, y se quedó con el cinturón de monarca mundial supermedio de la FIB.

William Scull entrenando con una camiseta de River

Ahora, con su estilo directo, técnico y frío, buscará mantener su récord invicto de 23-0-0 (9 KO) contra el legendario Canelo Álvarez. “Canelo es un referente, pero hoy nos encontramos a punto de dar una guerra. Y la verdad que mi sueño es ser la cara del boxeo como lo es él ahora. No lo estoy desafiando, pero querría ser lo que es él ahora. Opciones siempre hay. Hay que trabajar nada más. Depende de la noche, que gane el mejor y el que esté mejor preparado. Una unificación de títulos con Canelo es algo más histórico para el boxeo cubano. Ganarle es subir más alto en el boxeo cubano”, destacó Scull.

El duelo cuenta con todos los condimentos correspondientes para marcar una noche histórica en Riad. No solo por los cuatro títulos en juego (AMB, CMB, OMB por parte del mexicano y FIB del cubano), sino que también será la primera pelea de Canelo fuera de tierras estadounidenses o de su país natal. Esto está relacionado con el contrato que firmó con la promotora Riyadh Season, encabezada por Turki Alalshikh. A esto se suma que su última presentación fue hace ocho meses, cuando se impuso sobre Edgar Berlanga y estiró su récord a 62-2-2.

William Scull buscará romper con todos los pronósticos e intentará nuevamente dar un golpe sobre la mesa del boxeo mundial, como lo hizo entre 2016 y 2019 en tierras patagónicas. El cubano contará con el apoyo de todo su país detrás, que quiere volver a ver su bandera en lo más alto del deporte. Aunque el pugilista “medio argentino” también tendrá el empuje de los albicelestes y de los hinchas de River, el club de fútbol que conquistó su corazón.

William Scull y su fanatismo por River

William Scull junto a Sergio Maravilla Martínez, histórico pugilista argentino