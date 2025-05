En medio de la búsqueda del próximo DT de Boca, Riquelme hizo su primera aparición pública

Juan Román Riquelme observó el partido de la Reserva de Boca ante Barracas Central (captura video)

Boca Juniors atraviesa un momento de inestabilidad tras la derrota ante River Plate en el Superclásico que terminó con el ciclo de Fernando Gago. Pese a estar clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura, con grandes chances de quedar primero en su zona, el Xeneize está en la búsqueda de un entrenador y Juan Román Riquelme hizo su primera aparición pública en medio del proceso que mantiene en vilo a los fanáticos.

El presidente del club, rodeado de sus colaboradores, estuvo presente en el partido que la reserva de Boca disputó en el predio de Ezeiza frente a Barracas Central el miércoles. El equipo que condujo Roberto Pompei (reemplazó a Mariano Herrón, quien pasó a Primera) terminó ganando 4-1 ante el Guapo con goles de Valentino Simoni -2-, Mateo Mendia y Lionel Flores. Además, Nicolás Figal estuvo jugando en el equipo titular.

Durante la transmisión del encuentro, por AFA Play, la cámara capturó a Riquelme en uno de los palcos de la cancha del Boca Predio mirando el partido correspondiente a la fecha 11 de la Copa Proyección, que tiene al Xeneize como líder del Grupo A, con 27 puntos (8 victorias y 3 empates).

Cabe recordar que Riquelme, junto al Consejo de Fútbol, decidió que sea Herrón el director técnico provisorio que suceda al despedido Gago, por lo menos para dirigir el próximo partido de Boca, que será el domingo frente a Tigre en Victoria a las 18. El club de La Ribera se encuentra clasificado a octavos de final y podría sellar el primer lugar de la zona.

Mariano Herrón volverá a hacerse cargo del primer equipo de Boca Juniors tras el despido de Fernando Gago

Hasta el momento, el único integrante del Consejo que tomó la palabra respecto al despido de Gago fue el colombiano Mauricio Serna. Riquelme aún no se pronunció al respecto. "Tomamos la decisión con toda la tranquilidad. No fue fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones. En el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador. Hay situaciones que seguramente nos han llevado a tomar una decisión final. Como siempre lo hemos hecho acá en el club, sin misterios, somos personas normales, pero que tomamos decisiones y para eso vine a comunicarla”, expresó Chicho el martes pasado.

En cuanto a la elección del próximo director técnico, oficialmente aún no hay novedades: Herrón dirigirá ante Tigre y, de acuerdo al rendimiento del equipo y la predisposición del entrenador se evalúa que pueda quedarse hasta los playoffs del Torneo Apertura.

Tal como publicó este medio, el pasado martes y miércoles fueron días de debate y sondeos informales por parte del Consejo de Fútbol de Boca con posibles sustitutos de Gago. Los dos que picaron en punta son Gabriel Milito y Gustavo Quinteros, al mismo tiempo que se rumoreó que iban a tantear la situación de Carlos Bianchi, versión que fue desmentida de plano a Infobae. Riquelme y compañía no quieren apresurarse a la toma de decisión ya que el plan es que el flamante DT dirija los playoffs del Apertura -si así lo desea-, compita en el Mundial de Clubes, proyecte la segunda mitad del 2025 y sea el comandante en la búsqueda de la Libertadores 2026.

Mientras el Consejo avanza con las negociaciones, también evalúa si es acertado tirarle la presión a un nuevo DT de intervenir en la etapa definitoria del campeonato ya que su asunción post Tigre significaría un arma de doble filo: en cuatro partidos podría coronarse campeón, pero también el día de su debut podría sufrir una eliminación en la Bombonera y así arrancaría su ciclo con el pie izquierdo.