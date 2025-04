El futuro de Fernando Gago en Boca Juniors tras la derrota en el Superclásico frente a River Plate

Fernando Gago vuelve a caminar por la cornisa en el banco de Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

Fernando Gago volvió a poner la cabeza en la guillotina. Desde la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, su Boca había disputado siete partidos de los cuales había ganado seis (solo perdió con Newell’s en Rosario). Ya clasificado a octavos de final del Apertura, tenía la chance de disputar un Superclásico con el que podía dejar herido de muerte a su rival, pero el tiro le salió por la culata y ahora los fantasmas de su continuidad reaparecieron. ¿Cómo será el futuro del entrenador xeneize luego de una floja presentación en el Monumental ante River?

Hay que decir que las lesiones le jugaron una mala pasada a Boca y Gago. Perder a dos delanteros que podían imponer temor en el adversario como Edinson Cavani y Milton Giménez le generó un serio dolor de cabeza a un cuerpo técnico, que desde hace rato venía evaluando la línea de cinco en el fondo para este encuentro. La primera prueba seria fue justamente tras la baja del ex delantero de Banfield en Córdoba, cuando fue reemplazado por Ayrton Costa en el triunfo ante Belgrano. Ya sabiendo que Giménez iba a estar en duda para el Superclásico hasta horas antes, el plan de sumar un hombre atrás fue tomando forma y color. Y se confirmó tras el desgarro de Cavani.

Pero que el árbol no tape el bosque. Gago bien podría haber incluido de entrada a otro delantero como Exequiel Zeballos, quien no venía en gran nivel, o Alan Velasco, de muy mala actualidad pero por el que Boca todavía debe amortizar los 10 millones de dólares que invirtió en su ficha (sí, increíblemente no jugó ni un minuto pese a ello). Costa, quien durante el inicio de la temporada se había mostrado como uno de los mejores refuerzos del mercado, perdió protagonismo por la recuperación y titularidad de Rojo, pero Gago le dio ritmo para incluirlo en este compromiso. Y la realidad es que su plan no funcionó.

La imagen de Gago junto a Coloccini en el Superclásico ante River (REUTERS/Rodrigo Valle)

Con el diario del lunes será fácil criticar al entrenador por el esquema, aunque lo más cuestionable de Pintita es no haber cambiado a tiempo. Seguramente habrán sido miles los hinchas de Boca que se preguntaron a través de la pantalla de TV por qué el técnico mantuvo la línea de cinco defensores de cara a un segundo tiempo en el que el Xeneize tenía que buscar el empate y ya había mostrado ser muy endeble atrás, con poca fluidez en el medio y anémico en la ofensiva. El obstinado DT, sin embargo, creyó que había que sostener el dibujo y así lo soportó hasta el minuto 67. Aunque, en realidad, casi que no la tocó en todo el derby porque terminó en cancha con Advíncula, Di Lollo, Battaglia, Costa y Saracchi.

Al Boca de Gago todavía le quedan más situaciones incómodas. Ahora visitará a Tigre y después se enfocará de lleno en los octavos de final del Torneo Apertura, instancia que afrontará como local en una Bombonera que puede llegar a ser un hervidero. En paralelo, el hincha azul y oro tendrá que sufrir por el hipotético avance de River en la Libertadores, una herida que solamente se cerrará este año si los de Marcelo Gallardo quedan eliminados y si el Xeneize sella su boleto para la edición de 2026. ¿Llegará Gago al Mundial de Clubes? Eso está por verse.

“En el fútbol no existen los proyectos. A veces perdés tres partidos y te tenés que ir”, le confió a Infobae una voz de la dirigencia boquense cuando Gago quedó tambaleando por la eliminación contra Alianza Lima. El año pasado, Diego Martínez se jugó todo su crédito entre septiembre y octubre. Definió los octavos de la Sudamericana (eliminación con Cruzeiro), avanzó en Copa Argentina contra Talleres de Córdoba y perdió el Superclásico con River en la Bombonera. Al partido siguiente, frente a Belgrano, el entonces entrenador presentó su renuncia. Lejos está Gago de esa postura, puesto que ni siquiera leyó que Boca haya hecho un mal partido ayer y hasta se atrevió a mencionar que tuvo control del juego.

Gago seguirá aferrado a su silla, pero la última bala la tendrá en el Apertura (REUTERS/Gonzalo Colini)

Aunque formó parte de la lista de concentrados, era un hecho que Ander Herrera no iba a poder ser de la partida. A este medio le habían asegurado desde el Boca Predio que, independientemente de los esfuerzos que había hecho el vasco para recuperarse del desgarro que se le produjo ante Newell’s, todo hacía indicar que lo mejor era llegar con rodaje y físicamente al 100% para los octavos de final del Apertura. Lo mismo sucedió con Milton Giménez, quien decidió no infilitrarse en el tobillo derecho para rehabilitar la articulación lo mejor posible y no exponerse a mayores tiempos de recuperación, comprometiendo así su presencia en instancias finales.

Gago sabe que su última bala será el Torneo Apertura, porque está fuertemente en deuda con la directiva y, sobre todo, con el hincha. El Boca que tomó tras el alejamiento de Diego Martínez no levantó lo suficiente desde los rendimientos ni los resultados para clasificarse directamente a la fase de grupos de la Libertadores. Por eso penó en el playoff eliminatorio y ni siquiera juega Sudamericana. Concluyó sexto en la Liga Profesional, muy lejos del campeón Vélez, con quien perdió una insólita semifinal de Copa Argentina 4-3 en Córdoba, que le hubiera dado la chance de sumar un título frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (y sellar el pase trunco a la Copa).

Un dato clave: en una entrevista televisiva, hace un par de semanas, Gago le marcó la cancha a la dirigencia y remarcó que fue él quien pagó la cláusula de salida a Chivas de Guadalajara para llegar a Boca, sin saber siquiera cuanto iba a cobrar. Fue, en otras palabras, un mensaje entre líneas. El DT no va a abandonar el barco por sus propios medios y solamente se despedirá si así lo definen Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol.

Si bien en el mercado de entrenadores no abundan las alternativas para un club como Boca, a Riquelme no le temblará el pulso si cree conveniente cambiar de estratega entre el torneo local y el Mundial de Clubes. Mientras tanto, las voces desde el vestuario le apuntan al entrenador por sus formas y decisiones. Al DT se le agota el crédito. A esta altura, para apagar el incendio en La Ribera y que se imprima el boleto de Gago para viajar a Estados Unidos en junio, solamente le servirá salir campeón del Apertura.