Día clave en Boca Juniors para definir la formación de cara al Superclásico ante River Plate

Fernando Gago definirá el 11 con el que Boca visitará a River este domingo

Hoy será un día clave para la conformación del once que empleará Fernando Gago en Boca para visitar a River este domingo, a partir de las 15:30, en el estadio Monumental por la Fecha 14 del Torneo Apertura. En principio, el entrenador tiene que definir la plaza disponible que dejó Edinson Cavani, desgarrado en un gemelo. La principal y natural alternativa es la de Milton Giménez, de buenas apariciones en lo que va del año. Pero el ex Banfield arrastra un esguince de tobillo derecho que lo tiene disminuido en lo físico y en la jornada de viernes definirá si se infiltra la zona o no.

Según pudo averiguar Infobae, el cuerpo técnico, departamento médico y futbolista definirán hoy si se inyecta un anestésico para evitar la sensación de dolor en la zona afectada y de esa forma poder quedar a disposición para el domingo. Es prácticamente un hecho que Giménez va a formar parte de la lista de concentrados, aunque todavía resta resolver esa posible intervención médica para determinar el estado de situación y, en base a eso, Gago resolverá si lo ubica como titular o no.

Hay que recordar que además de la baja de Cavani, tampoco podrá estar Ander Herrera, quien entró en la etapa final de la recuperación de un desgarro y buscará sumar rodaje para estar listo de cara a los octavos de final del certamen doméstico, al que el Xeneize ya está clasificado hace varias fechas. Las buenas noticias para el cuerpo técnico pasaron por las recuperaciones de Milton Delgado (repuesto de una contractura) y Kevin Zenón (fatigado después del último duelo ante Estudiantes). Ambos trabajaron a la par de sus compañeros.

Milton Giménez definirá si se infiltra hoy (@BocaJrsOficial)

¿Sorprenderá Gago con una línea de cinco en el fondo? Esto sería una novedad solamente porque Pintita lo implementaría desde el arranque y en un partido tan trascendental como el Superclásico. Vale reiterar: ya existen precedentes del Boca de Gago con línea de cinco. De hecho, tras la lesión de Milton Giménez en Córdoba, su reemplazante fue Ayrton Costa, quien entró para reforzar la última línea, pese a que el DT tenía en el banco otras alternativas como Merentiel. En la ofensiva, si definde sostener el 4-3-1-2, Gago también podría incluir de movida al Changuito Exequiel Zeballos o Alan Velasco, aunque parecen correr desde atrás.

Si Milton Giménez levanta el pulgar para estar desde el inicio y Gago opta por mantener el esquema, Boca visitaría a River con: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Giménez.

Si Milton Giménez queda descartado o va al banco, Gago patea el tablero e incluye una línea de cinco hombres en el fondo, Boca se presentará en Núñez el domingo a partir de las 15:30 (dirigirá Nicolás Ramírez) con: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

¿UN FUTBOLISTA DEL PLANTEL PRETENDIDO POR OTRO CLUB?

Desde Rosario surgió el rumor de que Newell’s pretende contar con los servicios de Cristian Lema, quien tuvo dos pasos por la Lepra. Además, el defensor central estaría en carpeta de Belgrano de Córdoba. Sin embargo, Infobae hizo una consulta al respecto en Brandsen 805 y fueron contundentes: “Tiene contrato hasta fin de año, lo quiere el técnico y también nosotros”. A pesar de que existe bastante competencia en ese puesto, teniendo en cuenta que Rodrigo Battaglia es titular, Lautaro Di Lollo una alternativa potable y Nicolás Figal está a punto de recibir el alta luego de una operación, Lema se quedaría a pelear un puesto.