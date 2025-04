Juanfer Quintero habló sobre el interés de River Plate en el último mercado de pases y el “pacto de caballeros” con Racing

Juan Fernando Quintero viajó a Argentina como parte de la delegación de América de Cali, que mañana visitará a Huracán por la Copa Sudamericana. En diálogo con ESPN, el enganche colombiano habló de su actualidad como figura del elenco caleño y también brindó algunos detalles de lo que fueron las charlas con River en el mercado pasado y el pacto de caballeros que firmó con Racing.

“Se lo expresé a Diego (Milito), porque obviamente él sentía que si me iba a River, no le iba a caer muy bien. Yo simplemente le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento. De alguna otra forma, tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo, eso fue lo que se habló”, precisó Juanfer, sobre las conversaciones privadas que tuvo con el entonces flamante presidente de Racing, Diego Milito, en medio de rumores de su vuelta a Núñez.

Más tarde, precisó: “Cuando se abre el mercado, siempre está relacionado el nombre de uno. Hicimos un pacto de caballeros con Diego (Milito), Sebastián (Saja) y la gente de Racing, a la que estoy muy agradecido. Hoy estoy en un gran club, compitiendo internacionalmente. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero tenemos un gran partido ante Huracán y uno, como hincha, siempre le hace fuerza a River, eso tampoco se esconde. Es normal que en cada mercado se relacione mi nombre”.

Juanfer Quintero no descartó volver a River en el futuro (EFE/ Ernesto Guzmán)

En tanto, admitió que charló con gente vinculada al Millonario: “Sí hubo acercamientos en diciembre, pero todo el mundo sabe la decisión que tomé para estar cerca de mi familia. Esperemos que con el pasar de los días veremos qué pasa, pero no hace falta que venga a River, tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores y como hincha lo disfruto”. De esta manera, no cerró la puerta para ser dirigido en el futuro por Marcelo Gallardo, con quien tiene una estrecha relación que se expuso en el último enfrentamiento entre los clubes argentinos.

Hay que recordar que, a principios de 2025, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, había dicho respecto a su salida: “Desde un principio sabíamos que no iba a seguir con nosotros. Hicimos todo lo posible, pero se llegó a un buen acuerdo para que le quede algo al club”. Según trascendió, América de Cali le abonó a la Academia una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares por la transferencia del virtuoso atacante que se había convertido en un pilar determinante en la creación ofensiva del equipo que ganó la última Sudamericana.

Mañana, a partir de las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se disputará uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Copa Sudamericana. El líder del Grupo C, Huracán, defenderá la cima de su zona ante su escolta América de Cali. El Globo consiguió triunfos ante Corinthians en Brasil y Racing de Montevideo en Parque Patricios, mientras que los colombianos se impusieron como visitantes de los uruguayos e igualaron con los brasileros en Cali.