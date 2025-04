La impactante diferencia en el valor de los planteles de Flamengo y Central Córdoba, que hizo historia: “Estos pibes son leones”

Central Córdoba logró su primera victoria en la Copa Libertadores de América al imponerse 2-1 ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los goles del equipo dirigido por Omar De Felippe fueron obra de Leonardo Heredia y José Florentín, que hicieron historia en la primera salida de visitante del Ferroviario en un certamen internacional, al que se clasificó gracias a la conquista en la Copa Argentina.

La diferencia de nombres y jerarquía entre los planteles no se notó en el césped. El tres veces campeón de la Copa Libertadores no logró avasallar al humilde conjunto santiagueño, que logró imponerse por fiereza, disciplina táctica, contundencia e inteligencia. Los números no hacen más que refrendar esta distancia.

Según un informe de Transfermarkt publicado antes del inicio de la Libertadores, el club carioca posee la segunda plantilla más cara de la competencia, tasada en 219 millones de euros (casi 241 millones de dólares). ¿Central Córdoba? Aparece en el escalón 28 de la nómina, con un valor de 16 millones de euros (USD 17.600.000). Una diferencia brutal.

El mediocampista Gerson (USD 27.500.000) y el delantero Pedro (24.200.000 millones) son los más cotizados de un elenco de estrellas. ¿Y en el Ferriviario? El extremo Luis Angulo (dos millones), el volante Iván Gómez (1.700.000) y el marcador central Lautaro Rivero (pertenece a River; 1.500.000) surgen como los más onerosos, según la plataforma especializada.

“Jugamos contra jugadores de una jerarquía impresionante y estoy contento por los pibes, porque fueron leones. Quizá no tenemos el juego que tiene este equipo ni las individualidades, pero tienen mucho corazón”, destacó el DT De Felippe. “Es una alegría muy grande para Argentina y para la provincia. somos un equipo humilde, que lucha con lo que tiene”, destacó el ex Independiente.

“Es histórico. Disfrutemos, después pensaremos en el próximo partido. Los pibes entregan todo, estamos contentos por eso. Queremos mejorar todos los días, parecernos un poco a lo que juega este equipo. Los chicos tienen esa llama de luchar, por ahí no somos vistosos jugando, pero entienden lo que hay que hacer. Me voy con un poquito de bronca porque tuvimos muchas situaciones para aumentar el marcador. Hubo recambio de 16 jugadores respecto del año pasado, hubo que empezar a jugar sin trabajo en el equipo. Y el equipo está luchando para entrar entre los ocho en Argentina; está sexto, y ganamos este partido”, continuó el orientadorde un equipo que había caído ante Liga de Quito en el debut, aunque había merecido más.

“Todo el mundo te dice: ‘Tenés que disfrutarlo’. Y yo digo: ‘¿Qué es disfrutar? Disfrutamos diez minutos, tomamos unos mates y ya pensamos en lo que viene. Hoy, contento por los pibes”, concluyó el arquitecto del golpe en el Maracaná.