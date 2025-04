Mercedes Paz: “Me animo a decir que va a haber diez jugadoras muy competitivas en el circuito”

Mercedes Paz, capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF (Foto: Prensa AAT)

Entre las décadas del 80’ y 2000, el tenis femenino argentino atravesó su etapa más brillante, con Gabriela Sabatini a la cabeza. Mercedes Paz, por su parte, también ocupó un rol de referente. La nacida en San Miguel de Tucumán hace 58 años, que obtuvo tres títulos WTA en singles y 22 en dobles, fue la segunda raqueta albiceleste del ranking mundial en 1986 y 1990, años en cuales alcanzó los octavos de final de Roland Garros y 12º puesto del escalafón en la modalidad de duplas. En 1991 alcanzó su mejor ranking individual, al llegar al escalón 28.

Como jugadora, “Mecha” debutó con la camiseta celeste y blanca en 1985 y disputó 22 series, con un récord total de 21 victorias y 12 caídas. Tras dejar la práctica profesional en 1998, Paz se alejó del deporte blanco y optó por enfocarse en su vida personal. En noviembre de 2018, mientras la rama femenina del tenis nacional se encontraba en estado crítico, fue anunciada como la nueva capitana de la Selección Argentina de Fed Cup, hoy la Billie Jean King Cup, en reemplazo de Marcelo Gómez.

“Fue algo muy lindo, porque yo había dejado el tenis. Siempre lo seguí como fanática, pero no estaba involucrada. Me retiré y empecé un emprendimiento privado, que me llevó su tiempo. También me casé, tuve hijos. El tenis había quedado a un lado”, explicó a Infobae en la previa del inicio de la serie ante Guatemala por el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup.

Sobre la decisión específica de comandar el seleccionado nacional, recordó que Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, en el inicio de su gestión al frente de la Asociación Argentina de Tenis la sugirieron como capitana. “Para mí fue un desafío muy lindo. En primer lugar, porque el tenis argentino no estaba pasando un buen momento. De a poco me empecé a involucrar. No tan solo en la capitanía, sino en el desafío que significaba que el país volviese a ocupar el lugar que ocupó cuando yo era tenista. Tuvimos una gran camada con Gaby Sabatini como abanderada. Después había jugadoras como yo que logramos jugar todos los Grand Slams”, comentó.

Mercedes Paz y Julia Riera en el entrenamiento previo al inicio a la Billie Jean King Cup en México (Foto: Prensa AAT)

Su primera incursión en el banco del equipo nacional fue en febrero de 2019, cuando la Argentina buscaba un lugar en el Playoff por el ascenso al Grupo Mundial II. “Fue en Colombia. Me había olvidado la adrenalina que generaba. Pensé que jamás en mi vida iba a volver a sentir lo mismo. Me encantó eso. Era revivir, de alguna manera, el tiempo en el cual yo había sido tenista, pero desde otro lugar, siendo las chicas las protagonistas”, reveló con una sonrisa.

Después de seis años en el puesto, mantiene objetivos claros: “Tenemos que hacer que las chicas sientan lo que significa jugar para la Argentina. Uno viene de un deporte muy individualista, entonces este tipo de competencias son únicas. Vos te sentís dentro de un equipo y es una sensación diferente. Siempre nos propusimos que las chicas, después de estas fechas, se vayan fortalecidas para sus experiencias personales”.

“El desafío es que pasen por esta semana y se sientan cuidadas, mimadas. Que crean en ellas mismas como nosotras creemos en ellas. Todavía no hemos logrado la frutilla del postre, que es el ascenso”, agregó la primera albiceleste campeona en el circuito mayor.

La Selección Argentina de Tenis YPF partió el jueves pasado a las 23:45 en un vuelo de Aeroméxico con destino a Guadalajara. La delegación nacional que disputará el Grupo Americas I de la competición femenina más importante de naciones está conformada por: Julia Riera, Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini y Julieta Estable.

Las Guerreras, el equipo argentino de Billie Jean King Cup que buscará meterse en los Playoffs (Foto: Prensa AAT)

A raíz de ello, la capitana Mereces Paz analizó la competencia que se llevará a cabo hasta el 12 de abril en el Mouratoglou Tennis Center sobre canchas rápidas de cemento: “Nos damos el lujo de tener un equipo muy competitivo, aún sin contar con las tres mejores raquetas. Eso es fruto del trabajo que se hizo en conjunto. Desde la AAT organizando torneos, hasta los cuerpos técnicos ayudando. Hoy podemos decir que el tenis femenino está mucho mejor que hace seis años”.

“El equipo más duro será México, que juega de local y tiene jugadoras de alto nivel como Zarazúa, Hernández y Olmos. Nosotros sabemos que somos un competitivas, sólidas. Vamos confiadas a buscar la clasificación. Por eso partimos unos días antes con un equipo profesional: Florencia Labat (Subcapitana), Andrea Passalenti y Nicolás Ferrario (Kinesiólogos), Celia Torres (Jefa de Equipo), Nelly Giscafré (Psicóloga) y Pedro Fermanelli (Jefe de Prensa)”, adicionó.

Sobre Riera y Ortenzi, quienes en varias oportunidades dejaron de lado sus interés personales y priorizaron a la selección: “Siempre digo que Juli es un ejemplo, porque prioriza la selección ante todo. Ese tipo de amor a la camiseta, de disfrutar el representar al país, de jugar en equipo, es un ejemplo muy bueno. Jazmín, con la misma característica. Se está jugando la entrada a la qualy de Roland Garros y prefirió estar. En lo personal valoro ese tipo de actitudes”.

Mercedes Paz y Jazmín Ortenzi hablan en el uno de los entrenamientos previos al inicio de la competencia (Foto: Prensa AAT)

Además, reveló que a Giovannini le generó mucha ilusión el llamado. La moldense de 18 años, promesa del tenis argentino que este año ya ganó dos títulos, debutó el año pasado en la misma instancia: fue junto a Julieta Estable, la más experimentada de la nómina, en la victoria por 3-0 ante Venezuela. “Había ido como la Junior del equipo. En esta ocasión va como alguien importante”, remarcó “Mecha”.

Paz, Labat y la Asociación Argentina de Tenis, junto a sus sponsors, fueron los impulsores de los certámenes femeninos en el país que tantas puertas abrieron a las tenistas nacionales. “Me siento parte, como que tengo que ver en ese proceso. El tenis fue muy importante en mi vida y si yo tomaba este desafío, era para devolverle todo lo que yo recibí de él. En Tucumán -su provincia natal- organizamos alrededor de 16 torneos y creo que eso sirvió para decir: ‘Bueno, sí Tucumán lo hace, porque yo no lo puedo hacer’. Era animar al interior. La AAT hizo el mayor esfuerzo para lograr esto. Tener torneos en casa es ideal. El jugador está con su familia, su cuerpo técnico. Si pierde se va a su casa. Todo lo que hace normalmente el europeo”, sostuvo.

Cuando Mercedes habla se nota que el tenis le produce algo particular y que meterse en el “barro” es un compromiso que tiene un fin. “Con las experiencias y las cosas que viví, noté que el camino está mucho más cerca de lo que las chicas creen. Trato de seguirlas todo el año, no solo esta semana. Lo importante de esto es que tengan esa estabilidad, ese apoyo emocional, decirle a las chicas que hay alguien que sueña con su proyección”, cuenta con un tono maternal.

Mercedes Paz y Luisina Giovannini en uno de los entrenamientos previos al inicio de la Billie Jean King Cup en México (Foto: Prensa AAT)

En relación a las nuevas camadas de juveniles que están pisando fuerte, detalló: “Si bien hay un buen presente, tenemos un gran futuro. Estoy segura de que vamos a poder lograr subir de categoría. En el proceso se ven esas mejoras. Hoy tener estas chicas de 16 o 17 años, de gran nivel, como Luna Cinalli, Candela Vázquez, Sol Larraya Guidi y Sofía Meabe, por nombrar algunas de ellas, hacen que las chicas de 14 o 12 años puedan mirar y ver que el camino está más cerca y es posible”.

Hace tres meses, se cumplieron seis años desde la presentación de Mercedes Paz en el banco albiceleste. La tucumana se animó y reveló que es lo que anhela para el tenis nacional: “Sueño con que las chicas mueran por jugar para la selección. Que sea para ellas un orgullo. Que sientan que las ayuda en su carrera personal. También me encantaría ver a cuatro argentinas jugando el main draw de los Grand Slams. Yo sé que lo vamos a lograr, estoy segura. Estamos muy cerca. El hecho de lo que hizo Nadia Podoroska (Semifinales en Roland Garros 2020), hace ver a las chicas que es posible”.

“En dos años, entre la camada que viene de abajo empujando y esta, vamos a tener un gran presente. Me animo a decir que va a haber diez jugadoras muy competitivas en el circuito”, concluyó con emoción y, sobre todo, convicción de que lo hecho va a dar sus frutos.