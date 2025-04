El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras sus desafortunados dichos sobre el Uruguay

El argentino, de 21 años, espera su chance en Alpine (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto se convirtió en un ídolo popular gracias a su notable talento frente al volante. El piloto que cautiva a sus seguidores y aguarda por una nueva producción en la Fórmula Uno se destaca por su carisma y humor sin filtros que, en algunos casos, puede herir susceptibilidades. Y en las últimas horas, unos desafortunados comentarios suyos causaron una grave polémica en Uruguay.

Todo comenzó cuando le preguntaron sobre el origen del mate. Como ocurre habitualmente entre los charrúas y los criollos, la disputa por la pertenencia de la infusión, el dulce de leche y hasta Carlos Gardel genera debate entre los ciudadanos de la Banda Oriental. Ante esto, la estrella de Alpine improvisó una poco feliz hipótesis que no cayó bien en el país vecino.

“Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero charrúa en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino”, dijo en una entrevista que protagonizó en un podcast que se viralizó en YouTube Nude Project.

Según su mirada, “en Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros (en referencia a los argentinos)”. “Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un carajo, se copiaron todo. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual”, subrayó.

Los dichos causaron un enorme malestar entre los fanáticos orientales y provocaron el inmediato pedido de disculpas de Colapinto a través de sus redes sociales. El deportista escribió un breve comunicado en su cuenta oficial de X (es Twitter) para disculparse con el pueblo uruguayo. “Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda. Era un podcast divertido entre amigos”, comenzó Franco. Y agregó: “A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, el mate, las empanadas y me prendí“.

“Amo a Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado; y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, completó junto a un emoji en forma de corazón.

El pedido de disculpas de Colapinto

Franco Colapinto revolucionó a la Fórmula 1 con su arribo en 2024, además de volver a poner al deporte en el foco principal en Argentina. El pilarense consiguió excelentes resultados en sus primeras nueve carreras con Williams y se ganó un puesto como piloto de reserva de Alpine. Precisamente, con el correr de los Grandes Premios, los rumores y las especulaciones respecto a la chance de que reemplace a Jack Doohan en el puesto de titular aumentan tras los problemas que tuvo el australiano en las primeras tres carreras de la temporada.

Incluso, el nombre del referente albiceleste también se relacionó con Racing Bulls para ocupar el puesto de Yuki Tsunoda, quien pasó a Red Bull en lugar de Liam Lawson. Sin embargo, Colapinto cortó de raíz dichas versiones y respondió con humor. “Yo soy piloto de Alpine y tengo contrato con el equipo de ellos. Espero una oportunidad en ese equipo, hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme. Si se durmieron los otros boludos, ahora es tarde”, comentó en la misma entrevista.

Otro de los puntos en los que hizo hincapié fue en sus inicios en el automovilismo y destacó quién fue el piloto que lo inspiró. “Ayrton Senna”, respondió el argentino de forma rotunda. Lo novedoso es que los fanáticos del pilarense compararon su aspecto físico con el del histórico corredor brasileño, aunque el joven de 22 años no está tan convencido. “¿Vos decís que me parezco? Dicen que a nivel visual que nos parecemos. Pero yo me miro al espejo y no me veo en Senna, boludo. Hay fotos que se parecen un poco, pero la gente exagera”, afirmó.

“Yo soy lo que soy y, por suerte, siempre digo lo que siento. Es un poco lo que en la Fórmula 1 no pasa hoy en día. Tienen un librito y su media training, que les dice lo que tienen que decir y nadie dice lo que siente. El año pasado, yo era con Verstappen los únicos dos boludos que decían lo que pasaba de verdad y los otros se guardaban todo porque no quieren quedar mal”, explicó sobre su forma de ser en el paddock y frente a los micrófonos.