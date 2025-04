Denunciaron amenazas de muerte contra el jugador que casi lesiona a Alexis Mac Allister con una patada “rompe piernas” en Liverpool-Everton

La victoria del Liverpool por 1-0 sobre Everton este miércoles por la trigésima jornada de la Premier League todavía genera repercusiones en el fútbol inglés, en particular por la violenta infracción de James Tarkowski contra Alexis Mac Allister, que pudo causarle una lesión de gravedad al campeón del mundo, pero solo fue sancionada con tarjeta amarilla. Desde ese país reconocieron el error arbitral y, en las últimas horas, la esposa del jugador de los Toffees publicó en redes sociales un furioso descargo acusando amenazas de muerte al defensor y su familia.

“No iba a decir nada porque normalmente nos lo tomamos a risa, pero a la mierda. El nivel de abuso que está recibiendo mi marido -deseándole la muerte, comentarios viles sobre mí, sobre nosotros como pareja y sobre él como persona- es más que repugnante“, inició el mensaje de Samantha volcado en una historia de su cuenta personal de Instagram.

Más adelante, descartó cualquier intención de Tarkowski en lesionar al volante argentino: "Para los que actúan como si hubiera querido hacer daño a alguien, ¿en serio? El fútbol se mueve a gran velocidad y las entradas son decisiones que se toman en fracciones de segundo. Ningún jugador sale a la cancha para lesionar a alguien, ¿y crees que algún jugador se sentiría bien si lo hiciera? ¿Pero los mensajes de mierda, las amenazas? Eso es intencionado. Eso es cosa tuya“.

“La gente se olvida de que es algo más que un futbolista. Es un marido, un hijo, un hermano, un amigo y, lo que es más importante, el padre de nuestros dos hijos. Sale ahí fuera y hace su trabajo y lo hace jodidamente bien, pero es objeto de tanto odio”, continuó. Y cerró: “El fútbol es un deporte, pero la forma en que se comportan algunos de los llamados ‘aficionados’ es vergonzosa. El abuso, las amenazas... no es pasión, es patético. Somos personas de verdad, y esto va mucho más allá del fútbol”.

El comunicado de la esposa de James Tarkowski

Además, su club se hizo eco de estos comentarios a través de un comunicado que fue divulgado por el diario inglés Daily Mirror: "El Everton está al tanto de las amenazas recibidas por James Tarkowski y su familia en redes sociales. Este comportamiento es totalmente inaceptable y no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad. El club está en contacto con James y su esposa, Samantha, y está dispuesto a colaborar con las empresas de redes sociales y a colaborar con la policía en cualquier posible investigación".

El zaguero central de 32 años, quien llegó al Everton a mitad de 2022, se refirió a la falta “rompe piernas”, como la bautizó el periódico Daily Mail, y reveló la conversación mantenida con Alexis Mac Allister en charla con la cadena Optus Sport: “Hablé con él y me disculpé porque no fue una buena entrada. Cuando el balón cayó entre nosotros, pensé que simplemente iba a venir y esperaba una gran entrada, al estilo clásico, pero simplemente la soltó y, al abalanzarme sobre él, seguí adelante y lo agarré bastante alto, así que le pedí disculpas y él las aceptó. No fue una gran entrada por mi parte”.

El árbitro, Sam Barrott, le mostró la tarjeta amarilla a los 10 minutos y el VAR, a cargo de Paul Tierney, analizó la jugada, pero acompañó la decisión de campo. Sin embargo, The Times contó que la Professional Game Match Officials Board (PGMOL), cuerpo arbitral de la Premier League, reconoció el error en la acción, que debió ser sancionada con expulsión. De esta manera, la tecnología tendría que haber ayudado a modificar la determinación original. Incluso, el director del organismo, Howard Webb se puso en contacto con el Liverpool para admitir la equivocación. A pesar de la agresividad en la infracción sufrida, Mac Allister logró terminar el partido.

