La concluyente respuesta de Simeone cuando le consultaron por el “miedo al fracaso” en el Atlético de Madrid

Hoy se disputará la primera semifinal revancha de esta temporada en la Copa del Rey entre Real Madrid (ganó 1-0 la ida) y Real Sociedad. Mañana será la revancha entre Atlético Madrid y Barcelona, en el estadio Metropolitano de la capital española, después del 4-4 en suelo catalán. En la previa al match trascendental, Diego Simeone analizó el juego y se refirió a la posibilidad de “fracasar” cuando le mencionaron ese término en conferencia de prensa.

Al Cholo le consultaron cómo se debía gestionar el miedo al posible fracaso ante un partido de esta magnitud e importancia. Su respuesta fue contundente: “La palabra fracaso es muy ampplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Posteriormente, para mí la temporada está siendo muy buena. Repito una vez más, por ahí no lo escuchaste, hicimos una muy buena Champions. Estamos compitiendo muy bien en liga. Estamos en semifinales de Copa del Rey”.

Con una mueca de fastidio por la pregunta del periodista, el estratega argentino concluyó: “El destino del partido a partido dictará al final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular”. Atlético Madrid aspira a quedarse con el título de copa nacional luego de lo que fue la eliminación en los octavos de final de la Champions League en tanda de penales ante Real Madrid. En tanto, todavía tiene chances matemáticas de coronarse en el campeonato local: Barcelona lidera con 66 puntos, Real Madrid lo sigue con 63 y los del Cholo completan el podio con 57 cuando restan disputarse nueve jornadas.

Respecto al duelo frente a los culés, Simeone amplió: “La gente hasta hoy se ha comportado como se comportó en todos los años que llevo en el club, increíblemente. El estadio siempre lleno, acompañándonos, cantando todos los partidos. La presencia de la gente nos da una energía increíble. La fuerza del estadio siempre nos ayuda a poder tener grandes resultados, pero mañana no es una final, mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está”.

Hasta el momento, el Aleti conquistó 10 títulos de Copa del Rey: 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013. Simeone logró la penúltima mencionada como futbolista y la última como DT. Además, perdió nueve finales, la última en 2010 contra Sevilla.

“El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso. Con un rival que como siempre comentamos, hace un fútbol extraordinario. Con una dinámica de juego increíble, con una valentía para atacar y presionar alto muy buena y tendremos que llevar el partido adonde creemos que le podemos hacer daño”, finalizó el Cholo.

Tabla de títulos de Copa del Rey

Barcelona 31

Athletic Bilbao 24

Real Madrid 20

Atlético Madrid 10

Valencia 8

Zaragoza 6

Sevilla 5

Espanyol 4

Betis y Real Unión Club de Irún 3

Real Sociedad y Deportivo La Coruña 2

Mallorca, Arenas de Getxo, Club Ciclista de San Sebastián, Racing Club de Irún y Levante Fútbol Club 1