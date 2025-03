“Era para ganar por más goles”: Tagliafico reveló los secretos tácticos de Argentina para aplastar a Brasil

Tagliafico reveló cómo Argentina hizo para ganarle a Brasil

La selección argentina le dio una lección de fútbol a Brasil en una goleada histórica que lo perpetuó en lo más alto de la eliminatoria camino al Mundial 2026. Fue un amplio dominio, de principio a fin: ahora Nicolás Tagliafico contó en su canal de YouTube cómo hizo el equipo de Lionel Scaloni para aplastar tácticamente a su rival y ganarle 4-1 en el Monumental.

“Se ve claro cómo querían jugar ellos, 4-4-2. Para jugarnos así, es prácticamente imposible. Primero porque tenemos tres mediocampistas contra dos de ellos, ahí ya tienen uno menos. Sumado a que tenés los dos centrales con el arquero que le hacen el tres contra dos a este (un delantero de Brasil). Y sumado a Thiago (Almada), que no se ve en esta jugada, que baja mucho al medio. Ahí ya le estábamos ganando. Esto es algo clave. Uno va, el otro viene; ya lo tenemos muy aceitado”, fueron las primeras apreciaciones que compartió Taglia en un video que colgó en su cuenta a pocas horas de haber vuelto a su casa tras la doble fecha FIFA.

Más tarde, amplió: “Miren, quieren venir a presionar con los dos delanteros. Teniendo a los dos centrales, al arquero y al 5 libre, somos cuatro contra dos. ¿Cómo hacés?”. Tagliafico iba mostrando el partido mientras hablaba por encima de las imágenes. “De vuelta para este lado. ¿Qué hago yo? Lo arrastro, me lo llevo. Quieren jugar con cuatro, mano a mano quieren seguir, bueno, espacio para Ota (Otamendi). ¿Qué pasa? Thiago es extremo y baja. ¿Quién lo sigue? Nadie. Listo, recibe solo. Vamos para el otro lado”.

La Scaloneta le dio otro golpe al mentón a un Brasil que todavía está con la sangre en el ojo por la final de Copa América perdida en 2021 en el Maracaná, pero además también había sido derrotado en el mismo escenario el año pasado por la primera rueda de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora sufrió una de las derrotas más duras de su historia, a la que algunos ubicaron como la segunda más catastrófica detrás del 7-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial 2014.

Tagliafico dio detalles de la paliza táctica de Argentina a Brasil (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Al final, vos jugás contra un Brasil que no es el Brasil de antes, pero que le gusta tener la pelota. A Brasil siempre le gusta tener la pelota y hacer correr al rival. No les gusta no tener la pelota y tener que correr atrás. Tenía muchos delanteros Brasil y, tener que correr atrás de la pelota, los mata”, concluyó Tagliafico.

Respecto al cuarto gol albiceleste, en el que asistió a Giuliano Simeone, aclaró: “No lo vi. Vi que Rodri (De Paul) tenía la pelota y nadie estaba marcando, le piqué al espacio y quedé solísimo. En el primer control que hago, creo que tengo espacio para meterla entre defensor y arquero, pero lo vi un poco justo y esperé un segundo más para meterla por detrás del defensor pensando que Alexis se iba a frenar, pero me siguió. Decí que venía Giuliano por el segundo palo”. Y amplió: “Ahora, viéndolo acá, podría haber pateado. Pasa que viendo a Alexis así, yo no soy egoísta, no me sale”.

En tanto, el lateral izquierdo remarcó que de no haber sido por el error del Cuti Romero en el 1-2, quizás la goleada hubiera sido “por más goles”. “Qué increíble esta fecha de Eliminatorias, todo lo que queríamos que pase, pasó. Faltó mi gol de cabeza. Para mí fue la fecha perfecta. Hermoso todo, no solo por el gol ese (el de Enzo Fernández) sino por cómo jugamos desde el primer minuto”, cerró.

SU DESCARGO POR LAS DECLARACIONES DE RAPHINHA

“Siento que Romário le está exigiendo que él diga todo que sí. Y el otro dice que sí. Romário no está a la altura de Pelé, pero es uno de los mejores de Brasil. Es como que viene alguien groso, te dice que van a ganar y vos le respondas ‘no, bueno, Argentina está bien...’. Nosotros somos los número 1 para buscar incentivos. Él dice que lo sacaron un poco de contexto y creo que fue así”.