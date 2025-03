Un ex Corinthians y mundialista explica por qué Brasil juega mejor de visitante y rechaza la llegada de un DT extranjero

Juninho Fonseca, ya retirado, volvió a Corinthians durante un tiempo

Juninho Fonseca tiene una respetable trayectoria en Brasil, país en el que jugó en uno de los equipos más notables, el Corinthians, en la época de la Democracia Corinthiana, un movimiento surgido en el Timão y que se opuso a la dictadura que gobernó al país vecino en la década de 1980. Sus líderes fueron los futbolistas Sócrates, Wladimir y Walter Casagrande, quienes encabezaron un movimiento político que comenzó a debatir cuestiones de interés de la sociedad civil, además de opinar dentro del club, por ejemplo, sobre las concentraciones. En aquella época, el Timão ganó dos campeonatos paulistas, en 1982 y 1983. “Fue uno de los mejores equipos de la historia de Corinthians”, recuerda el ex futbolista, de 66 años.

El oriundo de San Pablo jugó en muchos clubes, pero realmente brilló al principio de su carrera en el Ponte Preta, lo que le permitió ser llamado por Telé Santana para formar parte del plantel brasileño que disputó el Mundial 82, en España. El ex zaguero integró una de las selecciones brasileñas más místicas de la historia, la que fue superada por la Italia de Paolo Rossi, pero la que eliminó a la Albiceleste de César Luis Menotti. En julio de 1982, Brasil le ganó 3-1 a Argentina en el Estadio De Sarriá, en Catalunya, por la segunda ronda de la fase de grupos de ese mundial, partido en el cual fue expulsado Diego Armando Maradona y Ramón Díaz marcó el único tanto argentino.

“(Maradona) Está en la lista de los diez mejores jugadores que he visto jugar en persona. ¿El mejor de todos los tiempos? Pelé”, sentencia el ex marcador central, que disputó cuatro partidos con su selección. Luego de destacarse en Ponte Preta, Fonseca jugó en el Timão, previo a vestir las casacas de clubes importantes como el Vasco da Gama, Cruzeiro y Atlético Paranaense. Tras finalizar su carrera futbolística, no se alejó de los reflectores y continuó como entrenador y mánager de Ponte Preta y Corinthians.

Hoy, Juninho Fonseca se desempeña como periodista deportivo en una emisora radial en la ciudad de Olimpia, en las afueras de San Pablo, desde donde atiende a Infobae para hablar sobre su carrera y analizar el encuentro que se viene entre la selección argentina y la brasilera: “Por suerte se juega fuera del territorio brasileño, porque, así como dije que los jugadores brasileños son muy inestables, son muy inseguros, la afición brasileña también es muy voluble”, remarca.

Además, el ex futbolista explica por qué “Brasil tuvo cuatro entrenadores luego del Mundial de Qatar”, realza el trabajo que lleva adelante Lionel Scaloni como entrenador de la Albiceleste y critica a Tite por su paso por la Verdeamarela: “Le fue mal como entrenador, pero no sólo por los resultados, sino por la organización y la planificación que hizo”, resalta.

Con la selección de Brasil fue parte del plantel que disputó el Mundial 82

- ¿Qué es de su vida, Juninho?

- Trabajo como comentarista en un programa deportivo. Es un cargo interesante, porque el formato del programa es muy parecido al que se hace en una transmisión de un partido. Disfruto de trabajar como comentarista como si estuviera jugando al fútbol. Tengo que saber de entrada cuáles son los principales jugadores. Comentamos sobre Botafogo, que participa del torneo paulista. No es el Botafogo de Río de Janeiro, sino de Ponte Preta, en el interior de San Pablo, que está a 350 kilómetros.

- ¿Cuál fue su último paso por el fútbol brasileño?

- Mi último trabajo fue como entrenador de club Ivinhema, en San Pablo. Fue el mismo año que Argentina fue subcampeón del mundo, que perdió contra Alemania, en el Mundial 2014 en Brasil. Trabajé como mánager también en las categorías juveniles. Anteriormente, había trabajado como entrenador de Ponte Preta, luego en las divisiones juveniles de Corinthians, en Portuguesa en San Pablo capital. En el Timão estuve como mánager en las infantiles y en la máxima categoría. Ser entrenador del Corinthians fue una experiencia agotadora. Cuando asumí el cargo, dije: “Es muy probable que no dure en el Corinthians”. Porque ningún agente quería trabajar conmigo. Entonces, me ofrecí a los juveniles antes de pasar a ser mánager.

- ¿Es difícil trabajar en la Primera División del fútbol brasileño como entrenador?

- Sí, es muy difícil, es desgastante el fútbol brasileño como también los torneos internacionales, como también la Copa Libertadores. Es muy difícil, de todos modos. Viví con esa máxima de ser entrenador y definitivamente hay una cosa que un entrenador necesita tener. No necesita tener talento, no necesita ser un buen entrenador, no necesita nada, solo necesita ganar el partido. El Brasileirao es muy competitivo. Es difícil que te den una posibilidad para dirigir un club. Y cuando te la dan, es muy difícil mantenerse porque pierdes varios partidos y tenés que dejar el cargo, no hay continuidad ya que mandan los resultados. No existen los procesos largos como le pasa a Lionel Scaloni en la selección argentina, que tuvo un largo proceso y logró ser campeón del mundo.

- ¿Qué le parece Scaloni como DT del seleccionado argentino?

- Él fue futbolista, disputó importantes torneos como atleta, inclusive en la selección argentina. Tengo la impresión de que su formación como entrenador se debe a su pasado como futbolista. Su formación está apoyada por un grupo de jugadores que lo acompaña. En cambio, en Brasil no es así. La Argentina tiene un grupo de jugadores alineados al entrenador. En cambio, en Brasil no me parece que eso suceda. Hoy, el seleccionado brasileño depende mucho de los resultados de los juegos. No sé si en Argentina es así, porque perdió varios partidos y sin embargo, el entrenador mantiene su cargo. En cambio, en Brasil pasa algo distinto. Llevamos cuatro entrenadores luego de la Copa del Mundo de Qatar.

Juninho Fonseca formó parte de un histórico Corinthians en la década del 80

- Hoy está Dorival Junior. ¿Es un buen entrenador para usted?

- Sí, es un buen entrenador que conduce un equipo que tiene llegada al arco rival y con un buen mediocampo. Yo lo veo como un buen técnico, y lo prefiero a él en lugar de algún extranjero para trabajar en la selección brasilera. Brasil no necesita un técnico extranjero como en su momento se habló de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, necesita un brasileño que tenga experiencia de campo y que haya jugado en Brasil, eso es obligatorio. Es necesario que haya sido jugador en Brasil con experiencias importantes, y que claramente haya trabajo dirigiendo a clubes.

- ¿Por qué cree que le fue mal a Tite como DT de la Verdeamarela?

- Tite fue jugador también. Le fue mal como entrenador, pero no sólo por los resultados, sino por la organización y la planificación que hizo. En la planificación, sobre todo, porque en el último mundial convocó a 26 jugadores, llegó allí (Qatar) y comenzó a formar el equipo. No había ningún equipo programado con antelación ¿sabes? A diferencia de Scaloni, que ya tenía la base armada, no tuvo suerte en el primer partido, cambió todo y funcionó, pero tuvo el coraje de cambiar. Otra cosa que no me gustó fue el hecho de que Neymar no lanzara el primer penal del partido que Brasil quedó eliminado.

- Para esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Dorival convocó a Neymar, pero luego quedó desafectado. ¿Estuvo de acuerdo con la convocatoria?

- Sin duda alguna. Es un jugador de talla internacional. A pesar de no haber tenido resultados impactantes con la selección brasileña, para mí es el maestro de la selección Brasil, es como el Diego Maradona de los años 80. Es un chico que, aunque fuera de la cancha se comporta diferente a lo que nos gustaría, dentro de la misma tiene un potencial muy pero muy bueno. Cuando vuelva a ser convocado, la selección brasileña sólo tendrá la comodidad de clasificarse para el Mundial 2026, si Neymar juega y lo hace bien. Si juega mal, porque a veces pasa que el chico juega mal, entonces será difícil que lo marquen mucho. Por lo tanto, necesita jugar bien para facilitar la clasificación de la selección brasileña, que está en el quinto lugar, pero muy cerca del cuarto. Hay una buena posibilidad de terminar tercero o cuarto en la clasificación en esta doble fecha de eliminatorias.

Juninho Fonseca en Corinthians

- ¿Cree que Brasil clasificará al próximo Mundial?

- Oh, no tengo ninguna duda. Clasifican directamente seis países, y el séptimo va a disputar un play-off. Es mucho. Por supuesto que Argentina debería ser primera, Brasil peleará con Uruguay, con Paraguay que ahora se despertó, con Colombia y con Venezuela.

- ¿Cómo observa el enfrentamiento que se viene entre Argentina y Brasil?

- Creo que será un buen juego. Por suerte, se juega fuera del territorio brasileño, porque, así como dije que los jugadores brasileños son muy inestables, son muy inseguros, la afición brasileña también es muy voluble. Entonces, como el partido es en Argentina, en el Monumental, obviamente, ese aspecto es positivo para el local, pero le quita un poco de responsabilidad a Brasil, ya que el que tiene que ser protagonista del partido es la selección argentina. El equipo que tendrá que buscar el gol es Argentina, que juega en su casa, probablemente frente a la mayor multitud que haya habido este año en Buenos Aires. No tengo ninguna duda de que será un encuentro peleado en el Monumental.

- ¿Alguna vez se enfrentó a Maradona en un campo de juego?

-No, no lo enfrenté, pero estuve en un juego que hubo en una Copa de Campeones en Uruguay en 1981, antes del Mundial de España. Antes de esa Copa del Mundo, hubo un torneo en Uruguay con seis países campeones del mundo: Brasil, Uruguay, Argentina, Alemania, Holanda e Inglaterra. Entonces, fue en este mundialito que estuve en el banquillo, sólo éramos cinco atletas, pero estuve en la selección. Él jugaba en la selección argentina y yo en la brasileña. En otro partido que lo vi jugar fue en el Mundial 82, que fue expulsado Diego. Yo estaba en el banquillo, pero él jugó para Argentina a la que Brasil le ganó 3-1. Incluso, ingresó Ramón Díaz, que hoy es el entrenador del Corinthians.

- ¿Cómo vio a Maradona en México 86?

- Oh, brillante, ¿verdad? No tengo ninguna duda, brillante. Ya consolidado en el Mundial que hizo en México. Ya era un exponente en Nápoles, pero ganar el Mundial fue lo mejor de su carrera. En el último partido, no marcó ningún gol, pero fue determinante en los tres goles que hizo Argentina. Ni hablar del gol con la mano de Dios, que sólo Maradona era capaz de marcar. Y contra Bélgica también, marcó dos golazos en un campeonato súper decisivo, ¿no? Impresionante, está en la lista de los diez mejores jugadores que he visto jugar en persona.

- ¿Cuáles son los tres mejores jugadores que vio en un campo de juego?

- En Argentina, por ejemplo, siempre me gustó Daniel Passarella, que era defensa; me gustaba mucho. Creo que Passarella vendría bien, ¿sabes? De mi generación futbolística sumaría a Zico y Sócrates. Más adelante, Ronaldo el Fenómeno, Ronaldinho Gaucho, y hay muchos otros jugadores argentinos que conozco desde mi época. Leopoldo Luque, Mario Kempes...

- No nombró a Pelé…

- Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos. Los italianos también tuvieron grandes jugadores. El Mundial 1974 fue muy interesante. Fue una transición generacional, porque hoy Alemania está envejeciendo, Argentina está envejeciendo, Brasil está envejeciendo, Italia está envejeciendo, y hay un movimiento incluso en el fútbol, de acondicionamiento físico. Los dos Mundiales del 74 y del 78 cambiaron muchísimo la distribución del fútbol, ¿no?

- ¿Cuál fue el mejor momento de su carrera?

- La pasé bien en Ponte Preta, que es un equipo del Interior. Ponte Preta jugó las finales del campeonato paulista, del campeonato aquí en el estado, y también el campeonato brasileño. Después, cuando fui al Corinthians, aunque no fui a la selección brasileña, siendo jugador del Timão , fui a la selección siendo jugador del Ponte Preta. Pero el impacto de la publicidad del Corinthians, especialmente para el estado de São Paulo, es increíble.

- ¿Jugó en el mejor equipo de Corinthians de su historia?

- En uno de los mejores, porque el equipo tenía a Carlos, que era el portero de la Selección, tenía a Edson, que estaba en la Selección, a mí, a Deleon que estaba en la Selección de Uruguay, a Vladimir, que era parte de la Selección de Brasil, Sócrates, Casagrande, Zenon, así que teníamos un gran equipo, y tuvimos una secuencia de buenos campeonatos. En aquella época, sólo había dos campeonatos aquí en Brasil.

- Luego, ¿pasó por Cruzeiro, Vasco da Gama y Paranaense?

- Exactamente. Entonces, tenía 28 o 29 años y me fui a la Juventus. La Juventus es un equipo de la capital de São Paulo, un equipo pequeño y su modelo de trabajo consistía en fichar jugadores con más experiencia y cederlos. Luego, de la Juventus me cedieron al Cruzeiro, donde jugamos la primera Copa Unión. Era un campeonato diferente al que se celebraba en Brasil. Después, jugué en el Vasco Da Gama, incluso con Roberto Dinamité, y también jugué en el Atlético Paranaense, buenos equipos. Luego, jugué para más equipos del interior del estado de São Paulo. Desde ahí me fui a jugar a Japón, al Yomiuri Giants, el primer equipo profesional japonés, donde jugó Ruy Ramos, ese brasileño barbudo que se naturalizó, y todavía hoy juega al fútbol, con cincuenta y tantos años. Fui a Japón, el entrenador era nuestro Pepe, que es brasileño. Es conocido allí por todo el mundo, jugó en el Santos y participó en varios mundiales.

- ¿Cuándo se retiró como jugador profesional?

- En 1993. Entonces, tuve la idea de ser periodista deportivo, pero me invitaron a ser entrenador en la categoría juvenil de Ponte Preta. Tenía 36 años cuando me retiré. Siendo joven, me transformé en un joven jubilado. Hoy en día, a esa edad todavía estaría jugando, porque tenía un buen acondicionamiento. Normalmente, un jugador en defensa, en buen estado físico, podría jugar al fútbol hasta que lo desee. El fútbol se ha abierto mucho y aquí en Brasil hay cuatro campeonatos brasileños: Serie A, Serie B, Serie C y Serie D. Entonces, hay mucho espacio para jugar, ¿verdad?