10 frases de Gallardo: la “cicatriz mental” que rompió River, por qué los penales no son un “karma” y el pedido de los hinchas

River Plate venció 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental por la novena jornada del Torneo Apertura y logró recuperarse tras la caída ante Talleres en la Supercopa Internacional. El Millonario hizo figura al arquero visitante, Tomás Durso, desniveló el resultado en el cierre a través de Facundo Colidio y quedó en la segunda colocación de la Zona B con 18 puntos, a 2 del líder Independiente.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se mostró muy conforme por la producción de su equipo en Núñez: “Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, habló por si sola. De acuerdo al contexto que veníamos, haber protagonizado el partido de principio a fin sometiendo al rival fue muy bueno. Estoy muy contento porque si teníamos que dar una respuesta, era esta. Tenemos que darle continuidad a lo de hoy, porque fue muy bueno”.

Más adelante, tuvo un contrapunto con un periodista sobre el rol de Franco Mastantuono en la formación: “No estoy de acuerdo con que haya manejado el equipo. Él jugó en equipo y el equipo lo sostuvo. Hoy, el equipo se sostuvo porque las individualidades funcionaron, eso nos estaba costando. Esa funcionalidad de mitad de cancha hacia adelante, esa búsqueda y creación. Sentir que el equipo iba rotando y tomando buenas decisiones a medida que avanzábamos. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Él funcionó muy bien dentro del equipo, como funcionaron otros, pero es verdad: tiene 17 años. Tiene un mundo por delante, y aprendiendo porque a esa edad no sabés todo. Dentro de ese aprendizaje, se puede equivocar tranquilamente, y se va a equivocar, y seguramente va a tomar malas decisiones, pero es mucho más favorable para él y para todos cuando el equipo lo acompaña”.

Por otro lado, se sinceró ante algunos hinchas que le pedían hacer modificaciones en la tribuna que da a la parte de atrás del banco de suplentes (el primero lo hizo a los 81 minutos): “Escuché: ‘Hace cambios, hace cambios’. Tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: ¿Pero no estás viendo que el equipo está jugando bien? El equipo no necesitaba que se toque nada. ¿Cómo voy a hacer cambios si están jugando bien? No hacía cambios porque me representaba absolutamente lo que hacía el equipo”.

* La reacción del equipo en el Monumental

Después de la última pregunta, Marcelo Gallardo se quedó con ganas de decir más cosas porque soltó: “¿Alguno más quiere preguntar algo?”. Inmediatamente, uno de los cronistas le consultó por la situación de Kevin Castaño, quien estaría a un paso del Millonario: “Creo que mañana tenemos buenas noticias. Qué raro que no lo preguntaste. Si todo está bien, mañana debería estar volando para Buenos Aires”.

River Plate volverá a jugar el próximo sábado 15 de marzo desde las 16 (hora argentina) ante Deportivo Riestra en condición de visitante y, en medio del parate por fecha FIFA, jugaría el miércoles 19 ante Club Ciudad de Bolivar en Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina.

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

¿Los penales son un karma tras perder las últimas siete definiones por esa vía? “No, no me preocupa. Entiendo que haya preguntas con esa negatividad, como que hay que ver las cosas de alguna manera negativa. Yo no tengo ese karma de la negatividad sobre qué pasa si hay una nueva definición por penales. Si sucede, hay que volver a enfrentar la situación. Es así. ¿Por qué agarrarnos la cabeza? Es parte del juego. No es para generar una psicosis”.

La buena actuación ante Atlético Tucumán: “Esto es más el ADN nuestro. Es lo que nosotros queremos sentirnos identificados, y el hincha también. Hoy vi a un equipo con una intención y agresividad de ir hacia adelante. Persistente. Insistir, insistir e insistir. Ante una insistencia permanente, puede pasar que quedes como quedamos hoy en dos ocasiones, que otorgamos la posibilidad de que el rival nos marque. Pero en la insistencia y en la búsqueda permanente nos sentimos más identificados. Era muy injusto si no podíamos ganar este partido. Fue un partido muy bueno de River. Esta es la idea que tenemos que perseguir y seguir aceitando. Nos vamos con una sensación de que podemos hacer lo que hicimos hoy”.

* El resumen del triunfo de River Plate

¿Qué cambió en estos días después de la caída ante Talleres? “No es un problema físico, nunca lo fue. ¿Qué cambió? Que jugamos 120 minutos el miércoles con algunos futbolistas que jugaron hoy, con un calor tremendo. Posiblemente, el contexto de donde veníamos, no indicaba que el equipo podía tener esta respuesta física, pero lo más importante era lo mental. Hoy teníamos que romper una cicatriz mental para mostrar lo que mostró el equipo: una rebeldía, un juego, una frescura diferente. Eso sucede cuando no abandonamos lo que pensamos y el mensaje que tenemos. Hoy fue una muestra clara, después es cuestión es sostenerlo”.

El debut de Giorgio Costantini: “Es un chico que viene entrenando con nosotros, y hoy me faltaba un volante central ante la expulsión de Enzo Pérez y lo sumé a la concentración y lo hice debutar porque en el último minuto sufrimos la expulsión de Simón y necesitábamos una contención en ese sector”.

El regreso de Rodrigo Aliendro: “En las últimas semanas venía de tener algunos temas personales. Por eso, por ahí, no estaba del todo cómodo emocionalmente. Por eso estaba un poquito relegado, pero viene entrenando con normalidad y estábamos esperando que se sintiera mejor desde su emoción personal y que nos pudiera dar respuesta: hoy lo hizo, muy bien”.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura