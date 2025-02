La frase del Ogro Fabbiani tras su debut con derrota en Newell’s: “Estamos al nivel de River y Boca”

Cristian Fabbiani debutó como director técnico de Newell’s con una derrota 2-0 frente a Barracas Central en el estadio de Arsenal y comenzó con el pie izquierdo su etapa. La derrota complicó aún más el presente de la Lepra, que venía de caer en el clásico ante Rosario Central y apenas suma 3 puntos en el Torneo Apertura, lo que derivó en la temprana salida de Mariano Soso.

Luego del encuentro disputado en Sarandí, por la fecha 7 de la Zona A, el Ogro habló sobre la actuación del equipo, el poco tiempo que lleva trabajando, la respuesta de sus jugadores en la cancha y respondió sobre el estilo de juego que espera conseguir, con similitudes al Deportivo Riestra, su último club.

“La idea es que se tiren de cabeza como los chicos de Riestra, que hoy (por ayer) lo hicieron. Jugamos un partido excelente. La verdad que no me voy perdedor. Sí, con el resultado, pero después me voy ganador porque trabajamos cuatro días y entendieron cuatro días cómo quería que yo defienda tácticamente. Me gustó. Entonces es trabajo esto, recién voy cuatro días. Y si salió lo que yo pretendía, imaginate cómo será con más trabajo", comenzó Fabbiani en su análisis en diálogo con SportsCenter (ESPN) .

Luego, comentó: “Es obvio que la gente va a estar enojada porque es normal. Somos un club muy grande y estamos al nivel de River y Boca. Entonces, cuando pierde River y Boca la gente está enojada. Yo la respeto. Me quedo tranquilo porque el equipo en cuatro días lo se logró más o menos lo que yo quería".

* El resumen del partido entre Newell’s y Barracas Central

En la conferencia de prensa posterior, Fabbiani se mostró conforme con lo que mostraron sus jugadores en el campo de juego pese al corto tiempo de trabajo que lleva en Newell’s.

“Lo único que pienso es que el equipo está a la altura. No me conformo con perder porque somos un equipo muy grande. Pero hubo un cambio táctico, un orden. Entonces no voy a hablar de moral porque después te matan en todos lados. Ganaste moralmente, pero hoy se notó un equipo serio que el equipo en cuatro días entendió lo que a mí me gusta. Hicieron dos goles de otro partido. Entonces es el camino. Tenemos que estar tranquilos porque va a ser largo, pero el equipo acuérdense que va a rendir porque juega bien. Faltaba el orden, el orden Creo que se lo di en cuatro días y vamos a estar bien", concluyó.

Newell’s arrastra cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y buscará revertir la situación el próximo lunes 3 de marzo (21 horas) ante Atlético Tucumán como visitante por la fecha 8 del certamen.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2025: