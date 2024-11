Un viejo rival de Franco Colapinto se postuló para correr en el equipo Red Bull de Fórmula 1: “Soy el próximo en la lista”

Isack Hadjar corrió contra Franco Colapinto en la Fórmula 2 y ahora le compite por la butaca en Red Bull (@isackhadjar)

Isack Hadjar, piloto destacado del Red Bull Junior Team, se encuentra en una posición crucial mientras lucha por el título de Fórmula 2. Con la incertidumbre sobre la alineación futura de Red Bull Racing en la Fórmula 1, el francés ve una oportunidad para debutar en la máxima categoría en 2025 y quedarse con la plaza por la que pelea el argentino Franco Colapinto, quien es uno de los candidatos a poder ser el compañero de Max Verstappen.

La situación actual en Red Bull es compleja. Sergio Pérez ha sido confirmado junto a Verstappen para el equipo principal, mientras que Yuki Tsunoda continuará en el equipo satélite, Racing Bulls, donde hoy Liam Lawson tiene su lugar hasta el final de la temporada.

Sin embargo, el rendimiento de Pérez ha sido objeto de críticas, ya que ha acumulado solo 48 puntos en los últimos 15 grandes premios, en comparación con los 257 de Verstappen, vigente tricampeón mundial y actual líder del campeonato mundial. Esto ha llevado a especulaciones sobre posibles cambios en la alineación, incluyendo la promoción del propio Lawson o la incorporación de Colapinto.

Hadjar, de 20 años, ha demostrado su potencial en la F2, superando a pilotos como el propio Colapinto y Oliver Bearman (correrá en F1 en 2025 en el equipo Haas) en las categorías promocionales. “Esto demuestra que nuestra generación es buena”, comentó Hadjar en diálogo con Motorsport.

Franco Colapinto es uno de los candidatos a correr en Red Bull o en su equipo satélite, Racing Bulls (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

“Yo diría que mis posibilidades están vivas”, agregó. “Obviamente, no depende de mí. Están pasando muchas cosas en Red Bull, cualquier cosa puede pasar. Y obviamente, yo soy el siguiente en la lista. Así que eso es sólo un hecho”, sentenció.

“No sé qué decisiones tomarán, pero espero estar aquí e intentar estar listo para el año que viene en cualquier caso”, apuntó. Y explicó sobre la promoción de pilotos a la Máxima que “durante un tiempo, pensamos que la experiencia era lo más importante, y que no podías saltar y batir al tipo que lleva 10 años en la F1, pero en realidad, sí puedes. Si eres rápido, eres rápido. Así que lo hicieron bien por nosotros, mostrando lo que la parrilla de F2 puede producir yendo a la F1″.

“Creo que si tuviera que subirme a un coche de F1 ahora mismo, sería mucho más difícil que para Ollie o Liam”, afirmó. “Mi experiencia hasta ahora en la F1 han sido tres FP1, y los planes de carrera son siempre bastante limitados con las vueltas”, sostuvo.

Colapinto sumó punto dos veces para Williams. Sobre el ascenso del argentino a F1, Hadjar indicó “así son las cosas”. Ambos se conocen desde la Fórmula 3. En tanto que admitió que Red Bull busca “un piloto que sea rápido, y demuestro que lo soy”, al tiempo que reconoció: “Llevo tres años en el programa (de Red Bull), soy segundo en F2, soy el reserva del equipo”.

Espectacular batalla entre Colapinto, Hadjar y Collet en una carrera de la Fórmula 3 en Hungría 2022

El joven piloto francés ha tenido una temporada de altibajos en la F2. Tras una campaña inicial decepcionante con Hitech, donde terminó 14º, ha logrado cuatro victorias este año con el equipo Campos Racing. Sin embargo, ha enfrentado desafíos recientes, perdiendo el liderazgo del campeonato tras carreras sin puntos en Monza y Bakú debido a errores y problemas mecánicos.

Hadjar es segundo en el certamen con 165 puntos y está a 4,5 del puntero, el brasileño Gabriel Bortoleto, otro que confirmó su presencia en la Máxima para la venidera temporada con la escudería Sauber. El galo se prepara para las dos últimas rondas de la temporada 2024 de F2 en Qatar y Abu Dhabi, donde habrá 76 unidades en disputa.

Isack tiene la esperanza de asegurar el título y convencer a Red Bull de que merece un asiento en la F1. “Si no consigo ese asiento, no me parecería bien, obviamente, porque uno quiere conducir”, afirmó Hadjar, aunque está dispuesto a asumir el papel de piloto reserva si es necesario.

La decisión de Red Bull sobre su alineación futura podría abrir la puerta para que Hadjar dé el salto a la F1, un sueño que el piloto galo espera que se convierta en realidad.