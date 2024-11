9 frases de Gago tras el triunfo de Boca: del “que no nos confunda el resultado” al contundente pedido para Zeballos

Fernando Gago destacó en la conferencia de prensa la importancia de la actitud y el carácter que mostró Boca Juniors en la goleada por 4-1 sobre Godoy Cruz en La Bombonera, por la fecha 21 de la Liga Profesional. “El jugador de fútbol tiene esa palabra actitud, que se habla cuando se pierde, y también la tiene cuando se gana. Al margen del resultado, ellos tienen actitud porque quieren ganar y compiten para eso. En el paso de entrenamientos y partidos, es un proceso que se adaptan a mi forma de entrenar y jugar. Hoy se asemejó bastante, en situaciones de ataque y defensivamente, hay un montón para corregir. No nos tiene que confundir el resultado, tenemos que seguir trabajando y apuntar a eso, a crecer y mantener el nivel de juego en más minutos de partido”.

Este triunfo marcó el primer éxito desde la llegada del entrenador al Xeneize, en un momento complejo y con un panorama difícil por el gol del Tomba al minuto de partido. Con estos tres puntos, el elenco de la Ribera escaló posiciones en la tabla anual en busca de asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores. “El partido en líneas generales fue muy bueno, repito que se asemeja bastante a lo que pretendo. Es lindo por la manera que se encontró”, afirmó el técnico. Pese al gol temprano de Roberto Fernández para Godoy Cruz, Boca respondió con contundencia y se llevó una goleada gracias a los tantos de Brian Aguirre, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Exequiel Zeballos. Si bien el Gago expresó su satisfacción con el rendimiento del equipo, también reconoció que aún hay aspectos por mejorar.

“Mi manera de trabajar es que todos necesitan jugar y oportunidades, se lo ganan en los entrenamientos. No saco a un jugador por un rendimiento, pero sí lo pongo por eso. Los jugadores tienen la motivación que todos se ganan el puesto día a día. Acá nadie tiene el puesto asegurado, los futbolistas lo saben”, explicó sobre los cambios que realiza partido a partido. En este caso, sorprendió con la inclusión en el lateral derecho de Juan Barinaga, en reemplazo de Luis Advíncula, y explicó que lo hizo porque “creía que era un partido para Juan por verlo muy bien en los entrenamientos”.

Gago también habló sobre la competencia interna en el equipo e insistió en que ningún jugador tiene asegurado su puesto y que las oportunidades se ganan en los entrenamientos. Además, se refirió al proceso de desarrollo de jóvenes talentos como Joaquín Ruiz y Santiago Dalmasso, quienes ingresaron y tuvieron minutos en el complemento. “Creí que Joaquín necesitaba minutos para afianzarse, había jugado en un momento complicado contra Lanús. Pero es el proceso lógico de un juvenil, no van a jugar todos los partidos. Van a ir creciendo, vamos a ir llevándolo, después tendrán un bajón y trataremos que ese bajón sea muy poco. Pueden o no estar convocados y no es porque no los quiero, es un proceso lógico. Tienen que estar en al Reserva y sumar minutos, ellos necesitan jugar”.

Pintita elogió el rendimiento físico de jugadores como Marcelo Saracchi y Pol Fernández, de quienes destacó su capacidad para adaptarse al estilo de juego que busca implementar. “Saracchi nos da mucha amplitud, tiene un nivel físico muy bueno desde los numeritos que analizan los preparadores físicos. Tiene el juego asociado que a mi entender es más fácil, porque lo entrena en su selección con Bielsa (en Uruguay). Facilita y le hace más fácil determinadas cosas a lo que yo pretendo, y no me comparo ni cerca a Marcelo. Él lo entiende, tiene juego asociado, no finaliza siempre por la banda, se mete adentro. Lo mismo con Pol, tienen muy buenas características para iniciar juego y pase final. Yo cuento con todos, más allá de la situación que hayan pasado, les dije a todos que cuento con todos. Podrán jugar o no, pero iremos viendo cada formación que arme”, señaló.

Gago fue consultado sobre la fecha de la semifinal de la Copa Argentina ante Vélez, que fue confirmada para el próximo miércoles 27, y no en la fecha FIFA como pretendía el Fortín. “Me enteré ayer cuando lo dijeron, yo estoy pensando en el partido del domingo (ante Sarmiento), no tengo que pensar en el 27, que es el objetivo y lo sabemos, pero para la semi falta tiempo″, contestó sin vueltas y subrayando la importancia de concentrarse en el presente.

Para terminar, tuvo un cruce con un periodista que le sugirió que Godoy Cruz le llegó bastante. “Godoy Cruz tuvo varias pero en el segundo tiempo con remates de afuera. En el primer tiempo el gol, y 3 ó 4, eso está bien. En el fútbol te llegan siempre, una cosa que te lleguen 15, y otra tres o cuatro. Los rivales también juegan...”. Y cerró con un elogio para Changuito Zeballos que volvió al gol, aunque también de advertencia: “Entiendo su situación que le tocó sufrir porque me pasó lo mismo con el tema lesiones. Está en un proceso de formación, tiene unas condiciones muy buenas pero tiene que demostrarlas constantemente, no se puede quedar con un gol, y ni tampoco que hace 28 partidos que no hacía un gol. Tiene mucho para dar, tiene que seguir trabajando como todo joven, que tiene pocos partidos en Primera. Pasó momentos difíciles y los tiene que disfrutar hoy, pero mañana tiene que volver a trabajar”.