Contundente defensa de una figura de Brasil a Bielsa tras el escándalo en Uruguay: “Sólo puedo estar agradecido”

Raphinha habló tras las críticas a Marcelo Bielsa

El entorno de la Selección de Uruguay vivió una semana convulsa, marcada por las declaraciones de Luis Suárez. El delantero, conocido por su franqueza, sembró dudas sobre la gestión del técnico Marcelo Bielsa, actual líder del equipo celeste. Las palabras del Pistolero resonaron en el ambiente futbolístico uruguayo, despertando opiniones diversas entre jugadores y aficionados.

A las críticas del ex Liverpool y Barcelona se sumaron las voces de referentes como Federico Valverde, Nahitan Nández y el ex capitán Diego Godín. Estos jugadores de renombre se hicieron eco de las preocupaciones sobre la dirección del equipo bajo Bielsa, generando un debate intenso sobre el liderazgo del técnico argentino.

Sin embargo, no todos los futbolistas han compartido estas críticas hacia El loco. Raphinha, actual jugador del Barcelona y de la selección brasileña, salió en defensa de quien fue su entrenador en el Leeds United. “No sé qué pasa en la selección de Uruguay, lo que sé es lo que me pasó en Leeds. Pasé buenos y malos momentos con él, naturalmente, como en una gran familia, por ejemplo”, comentó el delantero en una entrevista con el medio Globoesporte, enfatizando que los conflictos son parte natural de la convivencia en cualquier equipo de fútbol.

Raphinha no escatimó en elogios hacia Bielsa, reconociéndole un papel crucial en su carrera: “Yo, personalmente, tuve mis buenos momentos y mis malos momentos con él, pero solo puedo estar agradecido por todo lo que soy hoy. Donde estoy hoy fue gracias a él, solo me queda agradecerle todo lo que viví con él en esos dos años”. El brasileño admitió que, pese a las fricciones y peleas que pudo haber tenido con Bielsa, valora los buenos momentos compartidos y el aprendizaje adquirido bajo su dirección.

Raphinha tuvo a Bielsa como entrenador en Leeds (Reuters)

La defensa de Raphinha contrasta con la posición mayoritaria del plantel uruguayo, que cuestiona algunas formas de Bielsa. A pesar de estas diferencias, el ex Leeds no duda en respaldar a quien considera un mentor fundamental en su carrera. “Todo el mundo tiene dificultades para gestionar algo en un momento determinado, cada persona tiene una personalidad diferente. No podemos andar juzgando sin entender qué pasa por la cabeza de una persona”, expresó, instando a una comprensión más profunda antes de emitir juicios precipitados.

En medio de estas tensiones, recientemente el medio Referí informó que hubo una reunión clave en el Complejo Uruguay Celeste, el centro de entrenamiento del equipo. Según fuentes cercanas, el encuentro fue calificado como “muy bueno” para el grupo, con la situación “normalizándose” tras las recientes declaraciones de los futbolistas.

Minuto 1 de Radio Carve Deportiva, en tanto, detalló que los referentes que participaron de esa reunión junto a Marcelo Bielsa fueron José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nandez y Nicolás De la Cruz.

La reunión parece haber traído algo de calma al campamento uruguayo de cara a los próximos encuentros cruciales. La selección se prepara para enfrentar a Perú y Ecuador en el marco de las eliminatorias sudamericanas, partidos que serán determinantes para el futuro del equipo en su camino al Mundial 2026. Actualmente, Uruguay está tercera a tres puntos de Argentina, líder de la clasificación con 18 unidades.