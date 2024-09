El "gol fantasma" que provocó un escándalo en el fútbol femenino de España

El fútbol femenino español se ha vuelto convulsionado por un gol no convalidado de la jugadora Anissa Lahmari para Levante en la derrota por 1 a 0 frente a Athletic Bilbao por la Liga F. La árbitra Amy Peñalver, ni sus asistentes, no vieron que la pelota había traspasado claramente la línea de gol. .Por ello, el elenco valenciano elevó un comunicado este lunes con el pedido de más medios humanos y técnicos a la organización. Además, presentó una queja formal ante el Comité de Árbitras por el “gol fantasma” no concedido este domingo.

“El primer equipo femenino del Levante UD ha comenzado la Liga F sin poder sumar ningún punto por un error arbitral que quizás se podría haber evitado si la colegiada hubiese tenido más medios y recursos audiovisuales en los que apoyarse a la hora de tomar una decisión”, comenzó el comunicado.

Por la “claridad” de las imágenes, el Levante insistió en que “la Liga F debería contar con todos los medios suficientes para que la competición se desarrolle con total normalidad” y por ello en su queja ha pedido que la existencia de más medios técnicos y humanos “para que la Liga F tenga la profesionalidad que se merece y alcance los niveles de calidad que se exigen también a los clubes”.

“El objetivo es que estos hechos no puedan repetirse en el futuro para que la Primera División Femenina en España se desarrolle como la competición de alto nivel que es”, apuntó.

El club azulgrana manifestó que sabe que “ya no puede cambiar nada” y “asume que los árbitros y las árbitras también son personas y pueden equivocarse”, pero “igualmente ha querido hacer constar una queja formal ante el Comité de Árbitras tras el partido contra el Athletic Club, correspondiente a la primera jornada de la Liga F 2024/25″.

La jugada ha sido explicada por el club azulgrana de la siguiente manera: “En el minuto 57, la jugadora Lahmari lanzó un potente disparo que golpeó el larguero y botó dentro de la portería rival, lo que suponía el empate 1-1. Sin embargo, ni la colegiada del comité balear, ni su asistente, concedieron el tanto, al considerar que el balón no había traspasado completamente la línea de gol. Esta decisión fue clave en el desenlace del partido, que finalmente terminó con la victoria del Athletic Club por 0-1″.

El Levante también expuso que “la situación ha generado un fuerte debate en las redes sociales y medios de comunicación y, aunque en casos de ‘gol fantasma’ suele haber opiniones divididas, esta vez resulta complicado encontrar voces que discrepen sobre el hecho de que el balón cruzó la línea de gol una vez se ha podido ver en las imágenes ofrecidas por la Liga F en televisión”.

Por su parte, la futbolista Ángela Sosa fue una de las primeras en alzar su voz tras el partido. “La jugada, yo al menos veo que es gol. Ella (la árbitra) no lo puede decidir porque no está a la altura de la línea de gol. La Liga tiene que ir creciendo, limando pequeñas cosas como esta, pues seguramente el fútbol femenino español siga en pleno auge y si no siempre será la sensación de que nunca es suficiente y que siempre vamos hacia atrás”.

Por su parte, su entrenador, Roger Lamesa, intentó no ahondar en la polémica: “Hemos merecido más a nivel global. Hay que dejar a un lado la polémica. Todo el mundo lo ha podido ver tanto en sus casas como dentro del campo. Entiendo que los árbitros y árbitras quieren siempre acertar. Vamos a quitarnos de polémicas y lo que tenemos que hacer es valorar qué podríamos haber hecho para, aun con esa jugada, intentar sacar los tres puntos”. Mientras que la consejera del club levantino, María Villanueva, fue más dura y calificó de “atraco” la situación con el cuerpo arbitral.

Con información de EFE.