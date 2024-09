El golazo de Mac Allister que abrió el marcador para Argentina ante Chile: del pase invisible de Lautaro Martínez a la reacción de Di María

El gol de Alexis Mac Allister que abrió el marcador en Argentina-Chile

Luego de un primer tiempo en el que a Argentina le costó romper la resistencia de Chile, y muchas veces cayó en las fricciones y el juego cortado que le propuso, en el inicio del complemento surgió la esencia de La Scaloneta. A los tres minutos, una jugada colectiva que comenzó por la banda izquierda y terminó por la derecha derivó en el golazo de Alexis Mac Allister para abrir el marcador, con varios detalles de calidad.

En el duelo por la fecha 7 de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026, la acción se inició con un intento de avanzar de Nico González pero, encerrado, decidió retroceder y comenzar de nuevo, en una buena lectura. La pelota pasó por los botines de Enzo Fernández y derivó en Nicolás Otamendi, quien cambió de carril y abrió para la derecha hacia la posición de Rodrigo de Paul. El Motorcito vio el hueco para la diagonal de Julián Álvarez, quien se abrió para lanzar el centro de primera hacia la ubicación de Lautaro Martínez, presto para definir en el primer palo.

No obstante, el atacante del Inter de Milán, generoso e inteligente, dejó pasar con un amague para limpiarle el paso a Mac Allister, quien surgió por detrás y no perdonó. Una secuencia fluida, natural, que habla de la filosofía de juego del campeón del mundo y bicampeón de América. En un palco, luego del emotivo homenaje que recibió antes del encuentro, Ángel Di María presenció el partido ahora como espectador, acompañado por su familia. Sentado junto a su esposa Jorgelina Cardoso, no pudo evitar esbozar una sonrisa ante la obra de arte.

Sin Fideo, retirado, y sin el capitán Lionel Messi, en la recta final de la recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió en el tobillo derecho en la final de la Copa América, Argentina buscó fortalezas en el ascpecto colectivo, ante un rival incómodo, que cerró caminos y hasta lastimó con el cabezazo al palo de Matías Catalán. En la primera parte, de todos modos, la Albiceleste pudo abrir el score en un par de oportunidades.

En la segunda etapa, luego del jugadón que destrabó el desarrollo, se vieron mejores secuencias del dueño de casa, más allá de que el dominio no fue abrumador. Lautaro ofreció una muy interesante prestación como pivote, muy dinámico, y el mediocampo, cuando se encontró, dio pantallazos de la dinámica de las “Ferraris” de Qatar. Pero el clímax estuvo en el 1-0 y la jugada que homenajeó a Di María y a los héroes de este ciclo.