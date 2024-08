Misterio por la sorpresiva presencia del futbolista español Iker Muniain en Argentina: la foto que disparó los rumores en un club grande

La foto de Iker Muniain en el aeropuerto de Argentina que generó una ola de rumores

El mercado de pases en Argentina sigue abierto y en las próximas horas podría concretarse un verdadero bombazo. Iker Muniain, ex jugador de la Selección de España y uno de los grandes ídolos del Athletic Bilbao, llegó al país para sumarse a un equipo de la Liga Profesional.

Aunque el futbolista manifestó públicamente su anhelo por ponerse la camiseta de River Plate, club del que se declaró fanático en varios entrevistas, el Millonario nunca terminó de avanzar por él al no ser prioridad de los entrenadores (primero de Martín Demichelis y ahora de Marcelo Gallardo) y al no tener cupo de extranjero.

“Nosotros planteamos que River es un club muy grande. Lo de Iker se hizo público, pero nos pasó con muchos más jugadores de jerarquía, algunos ya han estado en River y otros no. Se tienen que dar muchos factores para que lleguen a River: el primero es que el jugador que quiera venir pueda llegar en un puesto que se necesite y que el técnico crea que ese puesto es el deseado por ese jugador. Había muchos factores que no pudieron ser posibles, arrancando por el más básico de todos, que no había cupo de extranjeros. Pero nunca hubo una negociación o una charla seria para que venga”, reconoció Jorge Brito, presidente del Millonario, en las últimas horas.

Según informó TyC Sports, el mediocampista ofensivo de 31 años recaló por estas horas en el país para tratar de ultimar detalles para ponerse la camiseta del conjunto azulgrana hasta fines del 2025.

El Ciclón, que viene de quedar fuera de la Copa Libertadores en octavos de final a manos de Atlético Mineiro, ahora apunta todos sus cañones al torneo local, única competencia en la que sigue en carrera. Tras 11 presentaciones, los dirigidos por Pipi Romagnoli acumulan 10 unidades y aparecen en el puesto 25, a 14 de los líderes Huracán y Vélez.

Los de Boedo en esta ventana de transferencias contrataron a jugadores como Matías Reali (Independiente Rivadavia), Facundo Bruera (Olimpia de Paraguay), Nicolás Tripichio (Defensa y Justicia), Andrés Vombergar (Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos), Francisco Fydriszewski (Barcelona de Ecuador) y Nahuel Bustos (Talleres).

Muniain, que ganó dos Eurocopa Sub 21 con España y tres títulos con el conjunto vasco (dos Supercopa de España y una Copa del Rey), viene de una temporada irregular en Bilbao, donde pese a ser el capitán fue suplente en la mayoría de los encuentros. Disputó 25 partidos, en los que aportó tres goles.

En caso que las negociaciones lleguen a buen puerto, Iker Muniain se convertiría en el sexto español en ponerse la camiseta del elenco azulgrana. Anteriormente pasaron por la institución José Iraragorri (1939-1941), Emilio Alonso Larrazábal (1940), Isidro Lángara (1939-1943), Ángel Zubieta (1939-1952) y Javier Artero López (1999).

ESPN, por su parte, advierte que Racing también se encuentra a la expectativa y no descartan que pueda hacer un movimiento para inscribirlo para dar un salto de calidad para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense de Brasil. Los de Avellaneda, además, son protagonistas en el torneo local al figurar en el quinto lugar con 21 puntos, a tres de la cima.

Vale destacar que la ventana de transferencias en Argentina está abierto hasta el viernes 6 de septiembre a las 20.00 horas. Aunque el TMS (Sistema de correspondencia de transferencias, por sus siglas en inglés) finalizó el 22 de agosto, por lo que en caso de que un club quiera sumar un futbolista deberá militar en el fútbol local, Muniain se encuentra en condiciones de firmar para cualquier club del país ya que se encuentra con el pase en su poder.

Noticia en desarrollo...