Florencia Borelli protagonizó la mejor actuación de una argentina en el maratón de los Juegos Olímpicos de París

Florencia Borelli, durante su actuación en París (Song Yanhua/Pool via REUTERS) via REUTERS

La Explanada del Palacio Nacional de los Inválidos, uno de los edificios históricos más majestuosos de París, fue el escenario perfecto para la última presentación de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de 2024. Dos corredoras argentinas, Florencia Borelli y Daiana Ocampo, completaron con éxito el maratón femenino, un recorrido de 42,195 kilómetros que las llevó desde el Ayuntamiento de la ciudad hasta Versalles y de regreso a la capital francesa.

Borelli, de 31 años, cruzó la línea de meta en el puesto 21 con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 29 segundos, estableciendo la mejor marca en la historia del maratón femenino argentino en los Juegos Olímpicos. “Intenté dar todo lo que pude, estoy inmensamente feliz y super emocionada”, subrayó la atleta. Por su parte, Ocampo se ubicó en el puesto 41 con un tiempo de 2 horas, 32 minutos y 2 segundos.

La marplatense Borelli rompió el récord anterior establecido por Griselda González en los Juegos de Atlanta 1996, en el que finalizó decimonovena, pero con una marca menor.

El recorrido, que incluyó puntos emblemáticos de París como la Ópera, la Plaza de la Concordia, el Grand Palais, el Louvre y la Torre Eiffel, fue descrito como “extremadamente duro” por ambas corredoras.

Florencia Borelli, quien inició su sueño olímpico en maratón después de no clasificar a Tokio 2020 en los 5000 metros, destacó la progresión positiva que ha tenido en esta distancia. El año pasado, se había convertido en la primera mujer en cruzar la meta en la media maratón de Buenos Aires.

Florencia Borelli, junto a su hijo Milo

Con una rutina laboral en su oficina a cielo abierto y vista al mar, Borelli se entrena domingo y lunes una vez al día y de lunes a viernes realiza doble turno. Su cuerpo sin cansancio rinde al cien por cien, no solo en su rol de atleta sino como mamá, ya que hoy tiene un niño de 9 años, Milo, quien la espera en la llegada de la mayoría de las carreras en las que compite.

“La maternidad, la verdad que no es fácil, pero bueno, como toda madre y padre que trabajan, se puede. Creo que también suma mucho la actitud y buena predisposición. Obviamente que tengo mis días en los que se me hace más duro y otros un poco más leve. Un poco la vida misma, se puede combinar tranquilamente y me ayuda mucho que soy muy organizada”, le contó a Infobae en 2023.

La neerlandesa Sifan Hassan se llevó el oro con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 55 segundos, marcando un nuevo récord olímpico. La plata fue para Etiopía, y el bronce para Kenia. Este evento cerró la participación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 y también sirvió como homenaje a las mujeres que se manifestaron durante la Revolución Francesa, siguiendo un recorrido similar al de la marcha de París a Versalles en 1789.