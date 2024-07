La sorpresa del futbolista de Boca Juniors Lucas Blondel a la periodista Morena Beltrán

La sorpresa de Lucas Blondel a Morena Beltrán en el aeropuerto

Luego de su cobertura en la Copa América, Morena Beltrán retornó al país y tuvo un inesperado recibimiento en Ezeiza. En el instante en que se estaba tomando una selfie con su madre, Lucas Blondel apareció por detrás y la sorprendió en su arribo a Argentina.

El futbolista de 27 años continúa recuperándose de una lesión ligamentaria de rodilla que le impidió estar en las canchas en el último tiempo. Durante el receso, el ex Atlético Rafaela y Tigre había viajado para acompañar a su novia en Estados Unidos y hasta bromeó en las redes sociales cuando Beltrán apareció como invitada de honor en el sorteo entre capitanes en el encuentro inaugural entre Argentina y Canadá.

Cientos de comentarios y memes se viralizaron en las redes sociales enfocados en Morena Beltrán tras el primer encuentro del equipo de Lionel Scaloni camino al bicampeonato que selló el último domingo. “Saluda la tipa”, fue el comentario de Blondel, quien ubicado en las tribunas grabó con su teléfono celular el momento en que la periodista saludó a los protagonistas en el campo de juego.

Ahora ella empleó el mismo término para graficar su sorpresa: “Apareció en la foto el tipo”. Morena compartió el momento íntimo a sus historias, luego de haber posteado imágenes de su espera en el aeropuerto a punto de embarcar rumbo a Argentina y también despegando con el avión.

Publicación de Lucas Blondel sobre la presencia de Morena Beltrán en Argentina-Canadá

Hace algunos meses, Blondel ya la había sorprendido durante un programa televisivo en vivo a través de una videollamada: “Los estaba escuchando que me sacaban mano. Justo lo hablamos hace unos días. Obvio que yo quiero que me acompañe, pero no se maneja hasta que ocurre. Por ahora estamos felices acá”, fue su comentario en referencia a la posibilidad de que emigren juntos hacia el exterior si en algún momento el futbolista es transferido.

El lateral derecho es uno de los jugadores que permanece en la enfermería de Boca y no estuvieron disponibles para el duelo de esta noche ante Independiente del Valle de Ecuador por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Con lesiones musculares más leves figuran en la lista Cristian Lema, Nicolás Figal, Aaron Anselmino y Edinson Cavani, quien se bajó del avión a última hora.

Vale mencionar que por una demora en la inscripción de los refuerzos en la nómina de buena fe, quedaron excluidos Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, lo que generó que Diego Martínez tenga que armar un rompecabezas para el compromiso copero.