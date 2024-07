El boletín de calificaciones de Argentina ante Ecuador: un Dibu Martínez memorable y Mac Allister, el mejor de campo durante los 90 minutos

La formación argentina en el duelo ante Ecuador (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Argentina tuvo que sufrir de más, pero le ganó a Ecuador en la tanda de penales y se clasificó a las semifinales de la Copa América (se enfrentará el martes 9 de julio ante Venezuela o Canadá). Luego del 1-1 en tiempo reglamentario, Dibu Martínez se puso el traje de héroe y le sacó las papas del fuego a Lionel Scaloni, tras el primer penal errado de Lionel Messi. Aunque en algunos pasajes del partido la Selección pareció dominar el cotejo, en otros mostró su peor versión, comparable con la del segundo tiempo ante Arabia Saudita en el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE ARGENTINA ANTE ECUADOR

Emiliano Martínez (10): El Dibu volvió a poner el pecho en las malas y rescató a Argentina en el peor momento de la Copa América. Aunque no pudo hacer nada en el 1-1 de Kevin Rodríguez, había evitado el quiebre del tanteador tapándole un mano a mano en el primer tiempo a Jeremy Sarmiento. Ya en la tanda de penales, desvió los remates de Ángel Mena y Alan Minda (los primeros dos de Ecuador en la tanda) y volvió a registrar una actuación que no se olvidará.

El arquero de los sueños: Dibu Martínez y otra inolvidable tanda de penales (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nahuel Molina (4): Muy flojo primer tiempo del lateral derecho que perdió varias pelotas y sufrió a Jeremy Sarmiento cada vez que lo atacó. En el segundo tiempo ajustó un poco la marca y surgió como salida, pero no terminó de redondear una buena actuación. Lejos del nivel que exhibió en Qatar. Salió por Montiel en el último minuto, para que Cachete pateara uno de los penales en la tanda.

Cristian Romero (6): El Cuti arrancó en muy buena forma y evitó el primer tanto de Ecuador al extirparle la pelota de su poder a Moisés Caicedo cuando estaba a punto de rematar dentro del área. En el complemento no mostró tanta firmeza y tuvo la desgracia de tropezarse en una jugada que terminó con remate de Jordy Caicedo y pudo ser el empate de Ecuador.

Lisandro Martínez (7): Firme por arriba y por abajo en la mayoría de las pelotas disputadas. Garantía para la salida por el flanco izquierdo. Aportó el gol que le dio la victoria a la selección argentina. Salió al minuto 77 por Nicolás Otamendi cuando Argentina iba ganando.

Nicolás Tagliafico (5): Intentó ser prolijo y parejo como de costumbre. No se proyectó demasiado en ataque y alternó buenas y malas en defensa. El entrenador busca su regularidad al ponerlo de titular.

Rodrigo De Paul (5): No dejará nunca de correr, aunque no estuvo fino con la pelota y eso se notó en la Selección. Se prestó a la lucha y protestó en más de una ocasión a un árbitro de flojísima labor. No fue su mejor actuación en lo que va de la Copa América, aunque dejó todo.

Alexis Mac Allister, el mejor jugador de campo ante Ecuador (Mandatory Credit: Maria Lysaker-USA TODAY Sports)

Alexis Mac Allister (8): Fue el termómetro del equipo. En los primeros minutos, Argentina sufrió porque no encontraba la pelota y perdió constantemente la marca con Moisés Caicedo, quien apareció llamativamente muy cerca de Enner Valencia en la presión ecuatoriana. Lentamente fue encontrando el ritmo del partido y así la Selección se acercó a sus mejores momentos. Anticipó de cabeza y asistió a Lisandor Martínez en el gol. De yapa, convirtió uno de los penales claves en la tanda.

Enzo Fernández (4): Una de las actuaciones más flojas que se le recuerden en la Selección. Protagonizó varias pérdidas de pelota a lo largo del primer tiempo y no logró darle fluidez al mediocampo argentino como es habitual. Lo positivo es que pisó el área rival en varias ocasiones y con peligro; lo negativo es que sus definiciones privaron a Argentina de ponerse en ventaja. En el segundo tiempo casi no gravitó. Reemplazado por Lo Celso a los 77′.

Lionel Messi (5): Está claro que no fue su mejor partido y encima tuvo la desgracia de fallar el primer penal de la tanda (engañó a Alexander Domínguez pero la picó demasiado alto). Recién a los 22′ tuvo su primera intervención en el partido con un centro de derecha que casi termina en gol de Nico González por el segundo palo. Cuando tomó el balón en tres cuartos de cancha, generó peligro pese a estar disminuido físicamente. Un punto extra por haber arriesgado en una instancia definitoria.

El rezo de Messi a Dibu Martínez durante la tanda de penales (AP Foto/Kevin M. Cox)

Lautaro Martínez (5): Aceptable tarea del Toro, que no pudo mantener su racha goleadora pero colaboró con el equipo, pivoteó en varias ocasiones, buscó asfixiar a la última línea ecuatoriana y bancó de espaldas a dos centrales muy fuertes. Generó algunas faltas. Fue reemplazado por Julián a los 64′.

Nicolás González (6): Con su entrega, dejó claro por qué Scaloni apostó por él en la banda izquierda. Fue peligroso en el primer tiempo y se dedicó más a la marca que al ataque en el segundo. ¿Su lunar? Se quedó tirado en el sector del campo desde el que provino el centro de Yeboah para el gol de cabeza de Kevin Rodríguez.

Julián Álvarez (6): Entró a los 64 por Lautaro Martínez. Prácticamente no tuvo intervenciones pese a haber contado con varios minutos en cancha. En la tanda de penales ejecutó de manera formidable, al ángulo, para poner en ventaja al seleccionado nacional.

El festejo de Nicolás Otamendi para definir la serie de penales ante Ecuador (REUTERS/Agustin Marcarian)

Nicolás Otamendi (6): Reemplazó a Lisandro Martínez a los 77′. Tuvo que luchar por arriba en un momento cúlmine. Perdió a Kevin Rodríguez en el 1-1 sobre la hora. Pero liquidó la serie de penales con la última ejecución.

Giovani Lo Celso (5): Entró a los 77′ por Enzo Fernández con la misión de administrar la pelota y planchar el juego. Lo logró en pocas ocasiones. No terminó de surtir efecto positivo su ingreso.

Lionel Scaloni (5): Argentina sufrió con el planteo inicial y pudo haber arrancado en desventaja. En el complemento, demoró algunos cambios y llamó la atención que no armara línea de cinco en el fondo para tener superioridad frente a los delanteros ecuatorianos que buscaron por el juego aéreo (vía por la que llegó al empate Kevin Rodríguez).