La incómoda situación que vivió Flavio Azzaro con un fanático que lo increpó: “Mirá que somos 50″

El incómodo momento que vivió Flavio Azzaro antes de Argentina-Canadá

Flavio Azzaro vivió una tensa situación con un fanático que lo increpó en la previa al partido entre Argentina y Canadá por la primera fecha del Grupo A de la Copa América. El periodista se encontraba haciendo un vivo para su canal en los alrededores del estadio cuando un hincha se le acercó con su cámara y le recordó que había criticado a la selección argentina. Luego de lo acontecido, contó detalles en su canal.

“Memoria, argentinos, memoria. Que no vuelva a pasar que el periodismo barato nos haga sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poquito de cámara”, le dijo el anónimo que se le acercó a Azzaro grabándolo de cerca con su teléfono celular. Aunque el cronista se le rió e intentó irse hacia otro sector, el hombre insistió: “Que no vuelva a pasar porque eso es difícil conseguirlo”. “Callate, pancho”, le contestó Azzaro, que al ver que otra vez lo estaba grabando, se acercó para apartarle la cámara.

Aunque no se llegó a ver qué sucedió por el forcejeo de ambos, sí se oyó la voz del fanático: “¿Qué pasa? Te voy a romper la boca, no me toques. Mirá que somos 50″.

En su canal de YouTube, Azz Contenidos, Azzaro realizó un descargo donde contó detalles de lo que ocurrió fuera de cámara: “Lo que viví ayer fue espectacular. Habría unos 400 argentinos y la inmensa mayoría se te acerca, te felicita, te habla del laburo que hacés, te pide una foto, un video o te recuerda algo que dijiste en alguna reacción. Y de golpe alguno te grita de lejos ‘Azzaro Bostero’ o ‘vendehúmo’. A mí no me molesta que alguien me critique, porque vivo de eso y está buenísimo. Podés charlar, discutir y llegar a un punto en común o no. Lo que me caliente a mí es el falso guapo”.

Flavio Azzaro junto a su esposa en el debut de la selección argentina por la Copa América

Y prosiguió: “Me molesta el pendenciero que viene y te graba. Primero me filmaba y, cuando veo lo que dice, trato de irme. En otro momento de mi vida quizás actuaba diferente. Hoy estoy con mi mujer trabajando y en otro país. Quiso figurar porque te filma para mandárselo a otro, no es que te lo dice porque lo siente. Si no, hubiera charlado con el pibe y hasta me banco su me putea”.

Respecto al momento de tensión y posterior forcejeó, Azzaro precisó: “Cuando te vienen a filmar de cerca, eso ya es violento. Hay un momento en que uno ya no permite que lo graben de cerca. Actuás y le sacás el celular, le corrés la mano y decís ya está. Cuando se apaga la cámara, en general, estos matones de la vida actúan diferente. Dicen ‘mirá que tengo 50′. Si tenés 20 o sos vos solo, para mí es lo mismo. En mi barrio, decir que te la van a dar entre 50 con un telefonito filmando, es de cagón”.

Además, reveló que el hombre en cuestión lo provocó: “Pegame así vas preso, en este país vas preso”. “Buscan eso, que vos actúes para darles pie a que encima de quedar como un anti selección y la peor basura, seas violento. No, no. Te saco el teléfono porque no me banco más que me filmes y quedá como un gil. Porque todo el mundo alrededor me dijo ‘olvidate, es un pancho’. Y me seguían pidiendo fotos”.

Sobre el final, hizo un último comentario: “La camarita no la voy a bancar. Voy a contar hasta 10, como me han enseñado, y me voy a ir o correr para un costadito. Pero cuando ya pasás una línea y seguís a una persona que está laburando con su mujer, ya está. No digan que me agarré a piñas porque no me agarré. No me peleo desde que tengo 16 años, no va más agarrarse a piñas. Y menos con un tipo de 40 años que tenía olor a escabio y te escupía la hamburguesa en la cara. Que cuando se le cayó el teléfono decía ‘mi móvil, mi móvil’. Basta de estos fenómenos que quieren un minuto de fama”.