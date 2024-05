La burla de dos figuras del Manchester City ante la fallida intimidación de los ultras del Arsenal en la recta final de la Premier League

Los hinchas encendieron en una serie de fuegos artificiales en las adyacencias de un hotel, pero después se supo que los futbolistas aún no habían llegado a Londres

20 años. Esa es la cantidad de calendarios que lleva Arsenal sin gritar campeón en la Premier League. El tercer máximo ganador de ligas en Inglaterra cumple este año con su segunda década sin estar en el cetro de su país, aunque mantiene la ilusión de romper la sequía en una definición apasionante con el Manchester City hasta la última fecha del próximo domingo. Eso produjo una serie de artilugios por parte de los fanáticos para intentar desviar la atención de los Ciudadanos a cualquier costo.

En las primeras horas de este martes, las redes sociales se habían sorprendido por un video que mostraba a los ultras de los Gunners en las cercanías del Hotel Marriott en Waltham Abbey en plena madrugada (2AM), según precisó Manchester Evening News, arrojando fuegos artificiales para buscar desconcentrar al vigente tricampeón, porque creían que la delegación se encontraba descansando allí. La fallida intimidación cobró un tono de improvisación cuando se comprobó que los jugadores estaban en Manchester y arribaron a Londres el mismo día del partido con victoria 2-0 ante Tottenham, que se enfrentaba al dilema de sumar puntos como local, soñar con la clasificación a la Champions League y darle una mano al clásico rival o servirle en bandeja la cima del torneo a los Sky Blues. Ocurrió lo segundo.

En charla con Sky Sports, Kyle Walker se refirió en tono de broma al asunto que ocupó las planas de los diarios europeos en el comienzo de la semana: “Anoche (por lunes) no pude dormir. Hoy llegué al hotel y he oído que (los seguidores del Arsenal) intentaron lanzar fuegos artificiales la noche anterior, pero no estábamos allí y no nos vieron”.

Otro de los protagonistas que exhibió las locuras de los hinchas fue Ederson. El arquero del Manchester City, que se retiró reemplazado por Stefan Ortega Moreno (figura del partido) por lesión, dejó atrás el enojo inicial con su entrenador, Pep Guardiola, por haberlo sacado del campo y publicó una insólita storie a su cuenta personal de Instagram, ya que al parecer su teléfono se dio a conocer en algún ambito y le llegaron decenas de comentarios. “Mi número fue filtrado, y tuve algunos mensajes divertidos”, acusó el guardameta en un posteo acompañado por una captura de la aplicación de mensajería, WhatsApp.

La publicación de Ederson: "Mi número fue filtrado, y tuve algunos mensajes divertidos"

Una de las misivas que se destacó entre las conversaciones decía: “Hola, hermoso dios brasileño, ¿cuánto por una buena noche esta noche?”. “No dejes entrar a ningún aullador esta noche, cabrón. Arriba el Arsenal”, le mandó otro usuario, mientras que también se sumó alguien que puso “Arsenal Arsenal Arsenal Arsenal” junto a un emoji rojo y blanco. “Date prisa y cambia el número”, fue un mensaje que se alcanzó a leer en la fotografía.

Todo servía para alentar cualquier desconcentración en una de las piezas más importantes de este conjunto, que jugará la Copa América con Brasil, pero la figura terminó siendo su suplente: Ortega Moreno. Su show de atajadas tuvo su pico más alto a los 85 minutos, cuando le tapó un mano a mano a Son Heung-min en lo que hubiera sido el 1-1 parcial, que dejaba al City igualado en puntos con Arsenal, pero este último tiene mejor diferencia de gol, principal criterio de desempate. No obstante, apareció el portero de 31 años y el tanto posterior de Erling Haaland de penal para sentenciar el trámite y subirse a la cima antes del encuentro decisivo ante West Ham como local (jugará en simultáneo a Arsenal-Everton desde las 12, hora argentina).

Finalizado el compromiso, Guardiola elogió a su salvador en declaraciones publicadas por el periodista, Fabrizio Romano: “Stefan Ortega nos ha salvado, si no, el Arsenal era campeón de la Premier League”. “Hizo una parada increíble. Tiene ese talento, uno contra uno, es uno de los mejores porteros que he visto en toda mi vida”, manifestó.

* La atajada de Ortega Moreno a Son y la reacción de Guardiola