Lautaro Martínez llegó a un acuerdo de renovación con el Inter de Milán: el millonario contrato que tendrá una particularidad inédita

Lautaro celebrando el reciente título en la Serie A (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Lautaro Martínez llegó a un acuerdo con el Inter de Milán para firmar su renovación hasta mediados de 2029. El delantero de la selección argentina tiene contrato hasta junio de 2026, pero luego de las negociaciones todo está dado para que el bahiense de 26 años juegue en el equipo neroazzurro hasta 2029. El Toro se convirtió en el capitán del equipo que acaba de consagrarse campeón de la Serie A, en la que también es el máximo goleador.

“Quiero renovar con el Inter, espero que esto se pueda cerrar”, dijo Lautaro después de la conquista del Scudetto el día que el Inter le ganó 2-1 el clásico al Milan. El atacante sabía que estaba cerca la renovación y estuvo al tanto de las negociaciones entre su representante, Alejandro Camaño, y los emisarios del Inter el pasado 13 de marzo en Madrid, según informa La Gazzetta Dello Sport.

Esa había sido la última reunión entre las partes para terminar de delinear las condiciones para la nueva firma, que llegaría una vez que termine el campeonato italiano, el fin de semana del 26 de mayo. La rúbrica sería antes de que El Toro viaje con la selección argentina para la Copa América que se disputará en los Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio.

El mencionado medio italiano revela que la clave de la negociación fue el acercamiento entre las partes, lo que pidió el futbolista y lo que ofreció el club, que pertenece al empresario chino Steve Zhang: 10 millones de euros (10,7 millones de dólares) por temporada es la última petición de Lautaro, 8 (8,5 millones de dólares) es la oferta del club de Zhang. El fichaje alcanzará los 9 millones (9,6 millones de dólares) por temporada.

El nuevo plazo será, al menos según las últimas conversaciones, hasta 2029, es decir, un nuevo período de cinco años a partir del 1 de julio, por eso el estatus oficial, excluyendo la firma real, podría posponerse hasta julio. Martínez es el máximo artillero de la Serie A a falta de tres fechas. Suma 23 tantos. En el acumulado de todas las competiciones, llegó a 26 gritos en 42 partidos.

Lautaro Martínez marcó 26 goles en 42 partidos sumando todas las competiciones con el Inter de Milán en esta temporada (AP Foto/Manu Fernández)

Pese al acuerdo los intermediarios del Inter no pudieron formalizar el nuevo vínculo porque deben esperar a que Zhang defina la operación de refinanciación de préstamos, sin la cual no es posible pasar a la fase operativa de las renovaciones. Esto se aplica a Martínez, pero también al entrenador Simone Inzaghi y al volante Nicolo Barella.

Un par de curiosidades al margen del próximo acuerdo: no hay cláusula de rescisión. Las partes nunca lo han discutido, Lautaro nunca lo ha solicitado, nunca ha estado sobre la mesa como una eventualidad. Y es sintomático de lo mucho que se ve el argentino en el Inter: no quiere ninguna salida, no pide la posibilidad de marcharse aunque tuviera una gran oferta.

Otro paso a destacar: el nuevo contrato incluirá bonificaciones. Y algunos de ellos estarán relacionados no sólo con las victorias, sino también por las competiciones europeas y de otras latitudes internacionales como el nuevo Mundial de Clubes que el Inter jugará en 2025.

Por lo tanto, Lautaro y el Inter de Milán están destinados a volver a elegirse. Y no es que al argentino le falten oportunidades de contrataciones. Incluso en los últimos meses su entorno ha sido explorado por grandes clubes, algunos operadores del mercado juran que el PSG también ha pensado en ello, aunque no hay ninguna confirmación en este sentido por parte de Francia.

“Me siento bien en Milán”, suele repetir Lautaro Martínez. Todo está dado para que se quede en el Inter, el club en el que irrumpió en Europa a mediados de 2018 y logró convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo.