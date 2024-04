La inédita travesía que vivió Brian Sarmiento en la ruta que hará Boca rumbo a Potosí: “Nos dijeron que había una tribu caníbal”

Brian Sarmiento cuenta que hay una tribu caníbal en la ruta que hará Boca

“Esa ruta la hice, no sabés lo que es”. Ese fue el preámbulo de Brian Sarmiento, ex futbolista, a la hora de describir cómo fue viajar desde Sucre a Potosí cuando se hallaba viviendo en Bolivia en el rol de productor musical. Mucho se habló del viaje en 4x4 que realizará Boca Juniors por estas horas para disputar su primer partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí y el ex futbolista de Estudiantes de La Plata y Newell’s brindó algunos detalles sobre la excursión.

El último club de Sarmiento fue San Miguel, en el ascenso argentino, en el año 2022. Antes había estado en Aurora, equipo que se sitúa en la ciudad de Cochabamba. Pero previo a retomar la actividad deportiva, el ex enganche de 33 años encontró otra faceta: “Yo rescindí el contrato y me quedé trabajando con grupos de música. Llevaba grupos de música a Bolivia, era productor musical. Llevé al cantante de Los Turros, El Retutu y a Pachi de Supermerk2″.

Sobre la vez que tuvo que hacer el recorrido en una van cuando estaba en Aurora, rememoró: “Iba con los ojos vendados para no ver el camino porque tenés barranco a los costados”. Pero luego se animó a viajar en auto con él mismo al volante: “Íbamos por la montaña de noche a Potosí. Me dijeron ‘mirá que en tal lado hay una tribu que come humanos, que son caníbales’. Hay una historia sobre una tribu en la montaña que come humanos. ¿Y qué pasó? Empezaron a salir chispas en una rueda porque habíamos pinchado. Tuvimos que parar en el medio de la noche en la ruta”.

La historia continuó: “Fuimos a sacar la rueda de auxilio y no teníamos la llave en cruz. No nos paraba nadie a ayudarnos porque te comen en serio. Hasta que paró un autito, una pareja de bolivianos. Les dije que les daba 100 dólares y nos ayudaron”. Sarmiento repasó que tardaron entre 6 y 8 horas en llegar a destino, con un percance final: “Cuando estábamos llegando a Potosí, Pachi (uno de los cantantes que lo acompañaban) se empezó a desmayar por la altura en el camino de montaña. Si se desmaya, se muere. Lo tuvimos que tirar al piso y levantarle las piernas. No se dan una idea del camino que van a hacer”.

En horas del mediodía, el contingente azul y oro partirá en camionetas desde Sucre, donde se concentró ayer, hasta Potosí. Será un tramo de unos 150 kilómetros de camino sinuoso, aunque advirtieron que en la actualidad está completamente asfaltado. Tras unas horas de descanso, el equipo de Diego Martínez saltará al campo de juego del estadio Víctor Agustín Ugarte. Los de la Ribera formarían con Javier García; Lautaro Di Lollo, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Lucas Janson.

Luego de visitar el sábado a Newell’s, duelo trascendental que podría llegar a marcar la suerte deportiva de uno y otro en la Copa de la Liga ya que son rivales directos en una Zona B que ya tiene a su primer clasificado a los cuartos de final (Godoy Cruz), Boca recibirá el martes 9 de abril a Sportivo Trinidense por la segunda jornada del Grupo D de la Sudamericana. Más tarde completará el duelo suspendido ante Estudiantes de La Plata y finalmente actuará en la Bombonera ante el Tomba para definir su clasificación a la próxima ronda del certamen local.