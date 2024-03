Kudelka se refirió al abrazo que se dio con Demichelis tras los cortocircuitos públicos que tuvieron

De manera paulatina, los resultados parecen llegar a Huracán en el nuevo ciclo de Frank Darío Kudelka en la institución de Parque Patricios luego de lograr un importante triunfo por 1 a 0 ante River Plate, lo que les permitió alejarse del fondo de la tabla y bajar al Millonario de lo más alto de la Zona A.

Aunque durante la conferencia solicitó no hablar sobre Martín Demichelis, con quién había tenido un mediático cruce cuando él era el estratega de Lanús, sobre el final terminó cediendo y se refirió al abrazo que se dieron en la antesala al partido que se libró en el Tomás Adolfo Ducó.

“Lo aclaro primero, tengo la mejor con Martín, ya habíamos hablado antes. Aquel episodio pasó, fueron dos personas que se enojaron y de ahí no pasó. Nada más. Tengo mucho respeto por él, y valorización. Está haciendo un trabajo muy bueno, no es fácil entrar después de Gallardo en River y ha logrado tres títulos. Le doy mucho valor al trabajo que esta haciendo Martín. Y en lo personal es muy educada y respetuosa. Yo entiendo que lo soy, y ahí se terminó todo. Un abrazo y nos reíamos los dos. No pasó más que eso”, esbozó el DT.

La disputa entre ambos inició en marzo de 2023, al poco tiempo que Micho hizo su desembarco en el fútbol argentino como entrenador. En esa ocasión River Plate se impuso por 2-0 en un encuentro con varias polémicas. Tras el cotejo, el ex Bayern Munich soltó: “No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido, el entrenador rival ni siquiera me vino a saludar”.

Ante este escenario, Kudelka disparó: “Ayer me he despechado con algunas declaraciones que no había escuchado. Este señor está dirigiendo un Fórmula Uno y hay que tener en cuenta lo que eso conlleva y produce”, comenzó el técnico del Grana. Y continuó: “A veces hay que tener cuidado con lo que se dice, porque lo escucha mucha gente. Hay que decir las cosas como son: cuando vi el video de su conferencia, entendí que usó un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa similar al que jugó River defensivamente. Entonces, dar a entender que Lanús le apagó los aires acondicionados a mí me provocó dolor como persona. No estoy enojado, pero es como buscar un paliativo para ganar un partido. Lanús es una institución centenaria de la provincia de Buenos Aires que cuenta con un montón de socios; y decir eso es como que Lanús busca chicanas para tratar de ganar un partido. La realidad es que el aire acondicionado se había cortado en todo el estadio. Nosotros tampoco teníamos aire acondicionado. Nadie de la dependencia tenía”. Y luego, añadió: . “Me vino a la mente una comparación, porque estábamos en la misma distancia uno del otro. A su antecesor, Marcelo Gallardo, que es un señor lleno de títulos, los técnicos que lo enfrentábamos queríamos ese partido para saludarlo y él acortaba las distancias. Sus equipos iban para el frente, estaba lleno de logros y no se sentaba en un trono en el que había que generarle pleitesía. Él achicaba las distancias con los técnicos que posiblemente nunca podamos dirigir una institución tan grande como River”.

Al poco tiempo, Demichelis se volvió a referir a este tema al expresar: “Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador y trato de cumplir los protocolos que el fútbol argentino manda. No me paré yo. Yo no me pongo en el trono de nadie. Soy de un pueblo muy humilde donde te cruzás diez veces en el mismo día a la misma persona y la saludás diez veces, con las mismas ganas y alegría. Entendí por protocolo que el entrenador local va a saludar al visitante”. No obstante, aseguró que cuando lo viera le daría “incluso un abrazo”.

Vale destacar que Kudelka, tras estas declaraciones cruzadas, optó por bajarle los decibeles a lo sucedido: “En realidad, no hablé nunca con él, sentí que dijo algo sin conocerme. Eso fue lo que no me gustó. Después hubo un descargo o disculpas y eso me gustó mucho. Habla a las claras de que todos nos equivocamos y yo también”.