La anécdota más violenta del Loco Bielsa: el día que quiso tomar a golpes de puño al médico de la selección argentina

Anécdota De Bielsa Queriendo Pegarle Al Médico De La Selección

A principios de febrero de 2002, Eduardo Berizzo (posible convocado de la selección argentina para el Mundial de Corea-Japón) se fracturó el tobillo derecho jugando un partido con el Celta de España y fue baja en la carpeta de Marcelo Bielsa. Fueron meses duros para el entrenador de la Albiceleste, que definió una lista con 23 nombres entre los cuales varios tenían serias molestias físicas que salieron a relucir durante la Copa del Mundo. Entre la baja del Toto y el inicio del Mundial, se registró la anécdota más violenta del Loco.

Donato Villani, histórico médico de los seleccionados nacionales, se refirió a aquel episodio en una charla con su colega Jorge Bombicino en el programa Confesiones (TNT Sports): “A mí me tocó el Loco. Era esquemático y tan pero tan perfeccionista que un día me hizo hacer 200 kilómetros porque no le había contestado el teléfono”.

Y prosiguió con los detalles de aquella anécdota: “El Toto Berizzo se había fracturado y no me acuerdo si era un sábado que me había quedado a dormir la siesta. Cuando me levanto, tenía el teléfono con diez mensajes del Loco. Él siempre decía que cada uno de nosotros tenía que tener un teléfono especial para él y a mí me costaba tener otro teléfono”.

Tucho Villani, hoy Jefe Médico de la AFA y con un cargo en Conmebol, precisó además: “Me acuerdo como si fuese ahora que en un momento de la charla le digo ‘bueno, Marcelo’, como diciendo ‘ya está’. ‘Pero cómo me decís que ya está. Me estás dando la razón como a los locos’. Estábamos hablando de un jugador que estaba a 12 mil kilómetros”. Y repasó la frase que le quedó grabada: “En dos horas te espero abajo del puente de San Nicolás”.

Tucho Villani, Claudio Vivas y Marcelo Bielsa en el debut de Argentina en el Mundial de 2002

Villani, en Buenos Aires, partió hacia la localidad bonaerense cercana a la Rosario natal de Bielsa para encontrarse: “Me acuerdo que llego a la concentración y le cuento a Aimar y se entró a reír. Y me explotaba el teléfono. Bonini (NdeR: el preparador físico)... me llamaban todos. Me decían ‘Tucho, andá que faltan dos meses para el Mundial, a ver si no vas al Mundial después de tanto trabajo’. Y me fui hasta San Nicolás un sábado a la noche”.

¿Qué pasó en San Nicolás? “El Loco estaba como loco, me quería pelear. Me quería pelear porque él no entendía que yo... Él quería vivir 100 por ciento, las 24 horas del día de fútbol y no entendía que yo no le hubiera contestado el teléfono. Que había otra vida”.

Pese a ese álgido momento vivido, Villani viajó al Mundial y la relación entre ambos goza de buena salud hasta hoy: “El otro día, cuando lo vi, le dije. Era un tipo que para el ambiente, yo creo que en esa época fue un adelantado y reconozco que él no quería que las cosas estén atadas con alambre nunca. Cuando te preguntaba algo, tenía que ser preciso, no podías guitarrear con él”. Y concluyó: “Una vuelta le dije que si yo lo hubiese conocido a los 30 años y no a los 40, me hubiese hecho mejor médico, porque bajo ningún punto aceptaba cosas colgadas”.