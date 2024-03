Jorge Martínez, antes del inicio del juicio de abuso sexual en su contra: “Estoy muy seguro, porque soy inocente”

Las palabras de Jorge Martínez antes del juicio en su contra por abuso sexual

Jorge Martínez, ex director técnico del equipo femenino de primera división de Boca, enfrentará un juicio oral por la acusación de abuso sexual este viernes por la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, situado en Comodoro Py. En las declaraciones previas al juicio, el ex futbolista reflejó su confianza en demostrar su inocencia: “Feliz, porque llegó el día para demostrar mi inocencia. Esa es la tranquilidad que tengo. Contento que se ejecute el juicio”. La denunciante, Florencia Marco, ex jefa de prensa del plantel, hizo la denuncia formal el 7 de marzo de 2023, tras un año de procesamiento interno.

El ex Independiente, Olimpo, Nueva Chicago, entre otros, se mostró seguro antes de enfrentar a la justicia, sosteniendo su inocencia: “Estoy muy seguro, porque soy inocente”. Por su parte, Marco resaltó la importancia de hablar sobre estos temas sensibles: “Espero que se deje de naturalizar el abuso, el acoso y la violencia, que se le empiece a dar el lugar que corresponde, sobre todo en un espacio como en el que yo me encontraba, que es el del fútbol femenino”.

La denuncia se trata de un abuso sexual simple, un delito que conlleva una pena de 6 meses a 4 años de prisión. La severidad del caso ha llevado a que el juez Sergio Paduczak sea el encargado de presidir el juicio, destacando la gravedad de las acusaciones enfrentadas por Martínez. La abogada de Marco, Andrea Luncaglioli, subrayó la importancia del juicio: “Va a intervenir un solo juez, debido a la gravedad del delito”.

Mientras tanto, la víctima, que prestó sus servicios a Boca durante 11 años, actualmente se encuentra de licencia, recibiendo tratamiento psicológico.

“Pido perdón por no hablar mucho. Me debo a la justicia, cuando termine la audiencia podemos hablar lo que quiera”, esbozó Martínez. Marco, durante una entrevista con TyC Sports, recordó el incidente: “Yo denuncio que él me tocó la cola. Pero en la realidad él ya había tocado otras partes de mi cuerpo sin mi consentimiento”.

El acusado presentará siete testigos para tratar de desacreditar la versión de la denunciante y entre ellos están Alfredo Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, los ex futbolistas que actualmente están en el Consejo de Fútbol al que llegaron de la mano de Juan Román Riquelme.

“Yo acudí al departamento de Género e Igualdad de la institución, donde me dijeron que tomara licencia mientras ellos investigaban. Al mismo tiempo, Martínez seguía al frente del plantel femenino como si nada. Pasaron meses, jamás tuve una respuesta y entonces me presenté con mi abogada, Andrea Luncaglioli, y radiqué la denuncia. Recién ahí Boca decidió separarlo de su cargo”, le contó Florencia a Infobae.