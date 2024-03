Se terminó la novela de Marcelo Weigandt en Boca: qué decisión tomó tras el interés del Inter Miami de Lionel Messi

Marcelo Weigandt festeja un gol ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Foto: REUTERS/Bruna Prado

“Marcelo Weigandt es nuevo refuerzo del Inter Miami”, así lo anunciaron desde ESPN. Y el lateral derecho partirá hacia los Estados Unidos para sumarse a la franquicia que tiene como principal referente a Lionel Messi. El lateral renovó su contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2027 y partirá hacia el país del norte, para sumarse dos años a préstamo con Las Garzas.

La operación entre la entidad norteamericana y el Xeneize se basa en una cesión sin opción de compra, y sin cargo. Se trata de una apuesta, que contempla una posible venta, si el jugador logra adaptarse de la mejor manera a la MLS y consigue continuidad para que desde La Ribera puedan recibir ofertas sobre sus derechos económicos.

La negociación entre el Inter Miami y Boca Juniors conforma una sociedad, en la que Weigandt “no podrá ser transferido durante el primer año que se encuentre vistiendo la camiseta rosa”. En cambio, si surge algún club que quiera contratar al lateral durante la segunda temporada, al Xeneize le quedará un 70% de la venta, mientras que la franquicia norteamericana obtendrá los ingresos del 30% restante.

Será un nuevo desafío para el defensor que ya tuvo la experiencia de haber sido dirigido por Diego Maradona, durante su paso en GImnasia y Esgrima de La Plata, cuando El Pibe de Oro estaba al frente del Lobo. En este caso, compartirá el vestuario con la leyenda internacional con pasado en el Barcelona y PSG, una oportunidad única en su carrera. De eso mismo habló en su intimidad con su círculo más cercano. Y sus conversaciones con los miembros del Consejo de Fútbol fueron determinantes para que destrabe una situación que parecía irremediable.

“Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre. O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan”, había escrito Alejandro, el padre del futbolista, en sus redes sociales para presionar la salida de su hijo. “Qué lindo sería que atiendan el teléfono, no solo cuando te necesitan. Muy bien el respeto ante todo! Así de esta manera de manejo se fueron muchos jugadores y si siguen manejándose así, se van a ir muchos más pero sin dejar nada al club!!!”, fue otra de las publicaciones relacionadas al conflicto contractual.

En ese contexto, el Inter Miami barajaba otras opciones, como los casos de Juan José Cáceres (Racing Club, a préstamo en Lanús), Facundo Mura (Racing Club), Franco Escobar (Houston Dynamo de la MLS) y Agustín Giay (San Lorenzo de Almagro). Entonces surgió la chance del préstamo, previa renovación del vínculo con el Xeneize. Y el Chelo se sumará a Las Garzas, donde también estará acompañado de una delegación de estrellas internacionales, como los casos de Luis Suárez, Sergio Busquet, Jordi Alba, Matías Rojas, Federico Redondo, Tomás Avilés y Facundo Farías.

El conjunto que dirige Gerardo Tata Martino, que marcha primero e invicto en la Zona A de la MLS con 10 puntos al igual que Columbus Crew, tendrá el próximo 3 de abril un compromiso clave ante Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Si la recuperación del campeón del mundo es óptima, el capitán de Inter será titular ante los mexicanos.