“Inyectemos algo de vida”: los revolucionarios cambios de pilotos que plantean en la Fórmula 1 y el rumor sobre Verstappen a Mercedes

Los rumores rodean a las grandes figuras del deporte

En medio del escándalo mediático que atraviesa Red Bull, tras las acusaciones de una empleada de la escudería contra el CEO del equipo, Christian Horner, crecen los rumores sobre una posible salida de Max Verstappen si el caso no llegara a resolverse de manera efectiva.

La ex figura británica de la Fórmula 1, Johnny Herbert fue el último que habló sobre ese tema en diálogo con el periódico local The Sun. El reconocido piloto y ex compañero de Michael Schumacher en Benetton reveló que el neerlandés está “cerca” de unirse a Mercedes si Red Bull no logra evitarlo lo antes posible.

“No es algo bueno para la F1 todo esto sucediendo”, consideró el inglés de 59 años, y agregó que esta situación “no ayuda a Red Bull, que tiene el mejor piloto del mundo en este momento, y que podría estar muy cerca de salir del equipo. He oído que se está acercando bastante a un acuerdo con Mercedes”.

Al mismo tiempo, señaló que la escudería austriaca deberá actuar a consciencia ya que sería “una estupidez” perderlo. “Su mayor activo (el de Red Bull) no es el show de Christian Horner”, remarcó, haciendo referencia a que deben proteger al vigente campeón por sobre todas las cosas.

En el caso de que se produzca una salida a la Flecha Plateada a partir del 2025, Mad Max ocuparía el asiento de Lewis Hamilton, quien recientemente anunció que dejaría el equipo en el que estuvo 12 temporadas para unirse a Ferrari.

El cambio de butacas es uno de los temas del que más se está hablando en el ambiente automotor. Incluso el ex piloto indio de F1 y actual comentarista televisivo Karun Chandhok deslizó un comentario en sus redes sociales que se convirtió en tendencia. “Hagamos un revoltijo completo de la parrilla e inyectemos algo de vida a la F1″, exclamó a través de X (Ex Twitter)

“¡Lewis a Ferrari, Max a Mercedes, Alonso a Red Bull, Sainz a Aston, Bearman a Haas! Eso haría que la gente sintonice el año 2026… ¡Vamos Stefano (Domenicali), haz las llamadas telefónicas!”, le propuso al CEO de la Fórmula 1. La reacción de los fanáticos a ese tuit no tardó en llegar. “No creo que Red Bull deba optar por Alonso, sino por un piloto más joven”, consideró uno.

“Esos cambios serían interesantes, ya que demostrarían, especialmente en el caso de Lewis y Max, si es el coche o el piloto el que ha aportado el éxito que consiguieron”, aseguró otro, mientras que un tercero reflexionó: “Este año no tuvimos ningún cambio en la parrilla. El año que viene habrá un gran lío”.

En lo que respecta a posibles cambios dentro de los principales equipos, además del de Hamilton, Motorsport informó que Verstappen (con contrato hasta 2028) tendría una cláusula en su contrato que le permitiría abandonar Red Bull si Helmut Marko (asesor de la escudería) es despedido. En esa línea, y ante los rumores crecientes, Fernando Alonso reconoció recientemente que antes de debatir qué hará de cara a la siguiente temporada, “Primero necesito ver si quiero seguir corriendo. Hay muchos interrogantes, pero esa es la segunda parte. La primera parte del futuro son mis decisiones personales”.

“Decidiré mi futuro en las próximas semanas. Primero, hablaré conmigo mismo y decidiré si quiero sacrificar todo en mi vida para estar preparado al cien por cien en la Fórmula 1″, sentenció.