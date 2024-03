“Me da escalofríos”: Anthony Edwards protagonizó la volcada del año en la NBA pero tuvo un inesperado desenlace

Anthony Edwards, autor de la volcada del año

En una noche repleta de acción en la NBA, el escolta estrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, capturó la atención mundial tras ejecutar un mate espectacular sobre John Collins de los Utah Jazz, en la victoria de su equipo por 114-104 en el Delta Center de Salt Lake City. El escolta, quien consiguió 32 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, describió la volcada como una que le produce “escalofríos”, afirmando que se trató de un logro casi divino. “Pensaba que iba a fallar porque no estaba cerca del aro, pero de alguna manera Dios quiso que entrara,” expresó el joven de 22 años después de la victoria que sumó el tercer triunfo consecutivo para los Wolves.

Durante el tercer cuarto del encuentro, Edwards realizó un salto prodigioso, superando con facilidad a Collins en el aire para realizar un mate de antología que no solo enloqueció a los asistentes sino que también causó revuelo en las redes sociales. “Me da escalofríos, porque siempre he soñado con hacer un mate así sobre alguien. Hace que todo el mundo quiera defender, quiera hacer tapones. Hace que el partido sea más emocionante”, analizó. No obstante, vale aclarar que el basquetbolista sufrió una dislocación en un dedo, mientras que Collins tuvo que abandonar el partido con un golpe en la cabeza, aunque sin conmoción cerebral.

Anthony Edwards protagonizó la volcada del año ante John Collins (Credit: Rob Gray-USA TODAY Sports)

La jugada rápidamente se convirtió en viral y ocupó el primer puesto en el ranking habitual que confecciona la NBA, algo que “Ant Man” logró a lo largo de esta temporada. “Quiero decir que esta podría ser la volcada del año. Dios mío, Anthony Edwards posterizando a John Collins. Ese es el cartel de todos los carteles. El pobre John Collins, que recibe un golpe en el ojo y un ego herido en el camino. Anthony Edwards dijo que esa podría ser la mejor volcada de su carrera. Definitivamente es el mejor mate de la noche”, soltó el comentarista del top ten de la jornada.

La actuación de Edwards no solo fue valorada por los aficionados sino también por figuras destacadas dentro de su propio equipo y el equipo contrario. Mike Conley, el veterano base de los Timberwolves, no dudó en calificar el mate de Edwards como probablemente el mejor que había visto en persona. “Es casi como un gato,” comentó Conley sobre la agilidad y destreza de Edwards. “Así es él. Es un All-Star. Es un gran jugador”, manifestó el jefe de equipo de los Jazz.

“La liga debe estar lista para Anthony Edwards. Esta es la liga de Edwards ahora, el nuevo MJ. Ese chico se parece a Michael Jordan”, afirmó Nick Young, ex jugador de la NBA, en un directo de Instagram en su cuenta personal.

Edwards, que dio un paso adelante en los últimos partidos ante la lesión de Karl Anthony Towns, fue la gran figura del equipo que tiene dentro de su staff técnico al argentino Pablo Prigioni. También fue para destacar los 17 puntos de Naz Reid. Para los locales, en cambio, sobresalen el finlandés Lauri Markkanen (12 rebotes, una asistencia y 22 puntos) y Collin Sexton (24 unidades).

Con este triunfo (tercero en fila), los Wolves se mantienen en la segunda colocación de la Conferencia Oeste junto a los Denver Nuggets con un registro de 47 victorias y 21 derrotas, a un simple paso de los Oklahoma City Thunder (47-20). Esta noche tendrán acción y se jugarán su lugar de privilegio en el Target Center en un duro encuentro ante los de Nikola Jokic. Luego, el viernes, recibirán a Cleveland Cavaliers y el domingo a Golden State Warriors.

Los de Utah, en cambio, vienen de dos caídas en fila y con un total de 29 triunfos y 39 caídas aparecen en el duodécimos lugar de la Conferencia Oeste. Mañana visitarán a los Thunders, líderes de su zona, y el jueves irán a la casa de los Dallas Mavericks.