El tenso cara a cara entre Jurgen Klopp y un periodista luego de la eliminación del Liverpool en la FA Cup: “¿Cuál es tu problema?”

El cara a cara entre Klopp y un periodista luego de la eliminación del Liverpool de la FA Cup

La victoria del Manchester United sobre el Liverpool por 4-3 en los cuartos de final de la FA Cup fue un durísimo golpe anímico para el cuadro dirigido por Jurgen Klopp. Los Reds estuvieron en ventaja en tres ocasiones a lo largo del encuentro que se estiró al alargue pero la última risa la tuvo Amad Diallo Traore con un agónico tanto que privó al duelo de los penales. Lógicamente el mal humor en el cuadro visitante se trasladó a los pasillos del estadio Old Trafford y el entrenador alemán explotó durante una entrevista.

El periodista danés Niels Christian Frederiksen le consultó al técnico por la manera en la que sus futbolistas bajaron la intensidad durante el tiempo extra. “Es una pregunta un poco tonta. Si nos ves seguido, puedes preguntarnos las otras veces por qué tenemos tanta energía. No sé cuántos juegos tuvimos últimamente y cuántos tuvo el Manchester United. Así es el deporte. Estoy muy decepcionado por esa pregunta, pero pensaste que obviamente era buena”, lanzó Klopp desafiante.

Sin embargo, el entrevistador volvió a insistir sobre el mismo tópico: “¿Muchos partidos?”. En el momento que Jurgen detectó que quería volver a meterse en el mismo terreno de la consulta anterior, comenzó a retirarse sin antes dejarle unas palabras. “Oh, no lo creo. Obviamente no estás en una gran forma y no tengo nervios para ti. Y las preguntas son muy tontas. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás buscando?”, declaró el alemán al aire antes de quedar en un tenso cara a cara durante unos segundos.

La única respuesta de Niels, quien se quedó inmóvil, fue desbozar una pregunta más para intentar entender el escenario en el que se encontraba. “¿Por qué sos tan provocador?”, dijo confundido antes de que le bajen el micrófono. Según reveló el periodista en una nota con Tipsbladet, el cruce siguió en los pasillos del estadio: “Continuó después de lo que se vio en la televisión. Continuó por el pasillo gritándome y gritándome. Yo también fui tras él porque pensé que era algo extraño”.

La frustración de Jurgen Klopp se trasladó a los minutos finales del partido (Foto: Reuters)

Y añadió al respecto sobre el detrás de cámara en charla con el medio danés. “Me sorprendió mucho. Los que estaban alrededor se asustaron y casi estaban pegados a la pared como: ‘Wow, ¿qué carajo acaba de pasar aquí?’. Me quedé muy sorprendido, mientras que había algunos que parecían muy impactados y preguntaban: ‘¿Estás bien?’ Y maldita sea, ¿estoy bien?”, reveló Frederiksen.

Lejos de profundizar en la polémica, el periodista admitió que mantiene un respeto profesional con Klopp ya que charló con él en varias ocasiones en el pasado. “He entrevistado a Jürgen muchas veces. No lo conozco personalmente, pero he estado en Mainz varias veces cuando estaban Leon Andreasen y Mohamed Zidan, y también lo entrevisté en Dortmund y muchísimas veces durante sus días en Liverpool. Entonces no tenemos una mala relación en absoluto”, argumentó al respecto de su sorpresa.

Una de las respuestas del alemán se entendió como una crítica hacia el físico del entrevistador, pero el mismo protagonista entendió que no era ese el foco de la frase. “No, no, no, eso no es lo que quiso decir en absoluto. En primer lugar, no tengo sobrepeso y, si lo tuviera, él nunca jamás diría eso. Klopp no es así. No fue esa su intención en absoluto. No es nada repugnante. Pensó que no estaba en condiciones de hacer preguntas. No hubo nada de lo otro”, concluyó al respecto.

En la temporada del Liverpool, la última antes de la salida de Klopp del banco de suplentes, queda el sueño de levantar la Premier League o la Europa League. En el campeonato doméstico volverá a jugar el próximo 31 de marzo frente al Brighton en Anfield y el 4 de abril ante el Sheffield United, también de local. En el horizonte también aparecen los cuartos de final del torneo de segundo rango del continente donde chocará en un atractivo ida y vuelta frente al Atalanta de Italia.