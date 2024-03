El llamativo negocio que lanzó Alexis Mac Allister en Inglaterra: el simpático video de promoción

El negocio que encaró Alexis Mac Allister: una bebida energizante a base de yerba mate

Hace cinco años, Alexis Mac Allister llegó a Inglaterra y, luego de afianzarse como futbolista, también proyecta su futuro afuera de los campos de juego y se embarcó en el mercado de las bebidas energizantes. Lanzó un producto revolucionario en el mercado a base de yerba mate y es el propio futbolista del Liverpool y de la selección argentina el que se ocupó de promocionarlo con un simpático video. El ex volante ofensivo del Brighton, Boca Juniors y Argentinos también publicó esta novedad en sus redes sociales

“En Argentina, la yerba mate es más que una simple bebida, es un estilo de vida. También es la mejor y más saludable forma de cafeína. Con este proyecto quisimos hacerla más accesible para las personas que viven en el Reino Unido: la pusimos en una lata y creamos tres sabores con ingredientes totalmente naturales y sin azúcar agregada”, contó Mac Allister en el sitio oficial de marca.

“Hemos trabajado duro para asegurarnos de que Hearth tiene toda la bondad del mate, sabe delicioso y tiene ingredientes naturales, sin azúcares añadidos. Para celebrar nuestro lanzamiento”, agregó Alexis que hasta incluyó un código con un 10 por ciento de descuento en su publicación en las redes sociales: “ALEXIS10″.

La flamante bebida, según su descripción, no tiene azúcar agregada, endulzantes artificiales ni saborizantes. Es rica en minerales, vitaminas y antioxidantes. Por sus atributos aparece como una alternativa nueva en el mercado británico y el pampeano de 25 años apostó a lo grande al punto de que se puso al hombro la promoción del producto y en un video contó los detalles.

"Con buena energía", afirma Alexis junto a las diversas latas de su bebida energizante

En las imágenes se lo ve al volante siguiendo un guión en el que cuenta los antecedentes de las distintas bebidas energizantes. Luego apunta a las características especiales que tiene su producto en base a la yerba mate y por qué lo distingue de otros.

El negocio que encaró Mac Allister coincide con su gran momento en lo deportivo y también pensando en su porvenir, pese a que tiene 25 años y su rendimiento se muestra en una curva ascendente desde que arribó a Inglaterra hace un lustro.

Luego de consolidarse al punto de ser convocado para el Mundial Qatar 2022, donde se ganó la titularidad y fue figura, en la presente temporada Alexis lleva 5 goles y 6 asistencias en 34 encuentros. Este domingo anotó en el partidazo que el Liverpool perdió 4-3 ante el Manchester United, por los cuartos de final de la FA Cup. No obstante, su equipo se mantiene en la cima de la Premier League, con un partido menos.

Antes de retomar la actividad en Europa, se sumó a la concentración de la selección argentina en los Estados Unidos en Filadelfia, en la víspera de los dos cotejos amistosos, El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia y el miércoles 27 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.