El gesto de Claudio Echeverri en medio de un difícil momento familiar: “Estamos pidiéndole a Dios que salga todo bien”

“Se dio y estoy muy contento. Mi primer gol acá en el Monumental y con toda nuestra gente, la verdad que se venía deseando y hoy por suerte pudo entrar”. La felicidad no le entra en el cuerpo a Claudio Echeverri, quien a los 18 años pudo cumplir el sueño de convertir su primer tanto con la camiseta de River Plate, en 13 encuentros.

Este gol ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, no fue uno más, ya que lo convirtió tras una excelente maniobra personal que resultó ser inatajable para Nelson Insfrán. Así lo contó la joven estrella millonaria: “Enzo me la da atrás, siempre le rompo que me tire el pase en diagonal para atrás y me lo dio. Amagué que iba a patear con derecha y le di con la zurda y salió. La verdad que fue un lindo gol”.

En diálogo con ESPN, Claudio Echeverri no contuvo la emoción, así como ocurrió en el verde césped luego de su conversión, confesó por qué reaccionó de esta manera.

“Por todo, por muchas cosas. Me acordé mucho en ese momento de mi abuela que falleció cuando estaba jugando el Sub 17. Y ahora con la familia que estamos pasando un momento difícil también, por el tema de mi mamá. Y uno siendo tan chico, de 18 años, querés tener a tu mamá acá, en el estadio y que no pueda porque está enferma es algo muy triste”.

Sin embargo, de inmediato agregó: “Gracias a Dios va a ir mejorando. Está muy bien y con todos mis hermanos estamos dándole el apoyo y pidiéndole a Dios que salga todo bien”.

La historia que publicó la pareja del Diablito Echeverri, quien visitó a su mamá

La historia del juvenil conmovió, y aún más sus gesto tras el partido. Porque aún con la ropa de River Plate, Claudio se acercó por la noche hasta la clínica donde se encuentra internada su mamá. “No espero hasta mañana y hoy la fue a ver”, fue la stories que compartió su pareja Melissa Fernández en Instagram, junto a una foto en la que se lo ve al joven con su madre Rosa.

Claudio Echeverri también se refirió por primera vez sobre sus dichos en diciembre pasado que causaron controversia. En ese entonces, en plena celebración por el Trofeo de Campeones ganado ante Rosario Central, el Diablito habló de los rumores de su traspaso al Manchester City y lanzó una verdadera bomba: “No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club”.

La palabra del Diablito Echeverri tras anotar su primer gol en la Primera de River Plate

Pasó el tiempo y el juvenil reconoció que se equivocó. “Aquella vez decidí no hablar, fue algo muy triste porque me expresé muy mal. No lo tendría que haber dicho, era la despedida de Enzo (Pérez) también. Siempre quiero la mejor decisión para River y no es normal que vendan a un chico de 18 años por 25 millones. En ningún momento me iba a ir libre, este año me quedo en el club en búsqueda del objetivo que es la Copa Libertadores”, afirmó en diálogo con TNT Sports.

Vale recordar que la negociación entre River Plate y el Manchester City se cerró en una cifra cercana a la cláusula de rescisión. Entre el monto fijo y los bonus por objetivos, la Banda recibirá 24 millones de euros netos, cuando la llave de salida era de 25. No obstante, continúa disfrutando durante el corriente año de la figura de la selección argentina Sub 17 que alcanzó las semifinales en el último Mundial de la categoría.